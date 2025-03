Армия США закрывает грандиозный провальный ИТ-проект. За восемь лет он подорожал в девять раз, но так и не был завершен

Пентагон свернул проект цифровизации ИТ-систем HR, реализация которого затянулась на много лет, но так и не была доведена до финала. За это время его смета выросла почти в девять раз – деньги были потрачены впустую.

Цифровизация пошла не по плану

Пентагон решил отказаться от многомиллионого проекта по цифровизации своей кадровой ИТ-системы, пишет The Register. Его авторы обещали большие перспективы и пользу от перехода на «цифру», однако все обернулось бесконечными финансовыми вливаниями и постоянными переносами сроков.

Сам проект носит название «Система управления гражданскими кадрами Министерства обороны США (US Defense Civilian Human Resources Management System, DCHRMS). Работа над ним стартовала более семи лет назад и потребовала гигантского количества денег налогоплательщиков, почти $300 млн, но в итоге оказалась бесполезной.

В марте 2025 г. министр обороны США Пит Хегсет (Pete Hegseth) подписал меморандум, закрывающий DCHRMS. Американские чиновники пришли к выводу, что вливание в нее дополнительных средств будет «выбрасыванием на ветер еще большего количества денег налогоплательщиков» «throwing more good taxpayer money after bad».

Неудачный проект

Программа DCHRMS была запущена в 2018 г. Интеграция новой кадровой системы должна была быть завершена в 2019 г., и на нее планировалось потратить $36 млн. Однако даже к концу марта 2025 г. она по-прежнему была далеко от финиша. С учетом первоначально поставленных сроков обвинить пандемию коронавируса постоянном переносе сроков сдачи DCHRMS не получится – она захватила мир лишь в 2020 г.

Aleksandarlittlewolf / Freepik Цифровизация американской армии буксует

За неполные восемь лет своего существования DCHRMS поглотила даже не десятки – сотни миллионов долларов. Бюджет раздулся с первоначальных $36 млн до более чем $280 млн, то есть увеличился на 780% или в 7,8 раза.

Это подтвердил лично Хегсет. «Мы больше так не делаем» – добавил он (We're not doing that anymore).

Еще не все потеряно

Закрытие DCHRMS не означает, что Пентагон отказывается от идеи интеграции новой кадровой системы. Издание The Register обратило внимание на то, что в подписанном Хегсетом меморандуме говорится о по-прежнему наличествующем у Пентагона стремлении найти решение для цифровизации кадровой системы.

Хегсет поручил должностным лицам разработать новый план в течение 60 дней для достижения первоначальных целей проекта.

Смертоносный искусственный интеллект

Хотя главным пунктом меморандума является отмена DCHRMS, Хегсет также распорядился сократить дополнительные программы, контракты и гранты, в том числе и в сфере информационных технологий. В документе упоминается об отмене грантовых программ на сумму более $360 млн «в областях разнообразия, равенства и инклюзивности и связанных с ними социальных программ, изменения климата, социальных наук, реагирования на пандемию COVID-19» и т. п., а также указывается, что эти усилия не соответствуют текущим приоритетам Министерства обороны.

Эксперты The Register обратились в Министерство обороны США, чтобы получить более полный список закрываемых программ, ничего не добились. Хегсет назвал лишь пару из них – в частности, он указал на грант в размере $6 млн на декарбонизацию выбросов с кораблей ВМС США и университетский грант в размере $9 млн долларов на разработку «справедливых моделей ИИ и машинного обучения» (equitable AI and machine learning models.)

«Мне нужны смертоносные, а не справедливые модели машинного обучения, а не справедливые модели машинного обучения», – заявил Хегсет (I need lethal machine learning models. Not equitable machine learning models).

Хегсет не упомянул, какой университет сотрудничал с Пентагоном по программе искусственного интеллекта, и в целом не раскрыл никакие другие подробности.

В меморандуме также предписывалось аннулировать контракты на сумму $30 млн с консалтинговыми компаниями Gartner и McKinsey на аналитические продукты и то, что Хегсет назвал «неиспользованными лицензиями» (unused licenses) от «внешних консалтинговых услуг» (external consulting services). Этот шаг перекликается с продолжающимся контролем федеральных консалтинговых контрактов, например, проверками сделок с участием Accenture, IBM и Deloitte.

В общей сложности в меморандуме говорится, что Министерство обороны США сокращает государственные расходы на сумму $580 млн, хотя перераспределить удастся лишь $170 млн.