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Арестован глава ИТ-службы Росгвардии

Арестован начальник ИТ-подразделения Росгвардии, отвечающего за цифровизацию и импортозамещение ПО, на которые выделялись миллиарды бюджетных рублей. Возможно, это дело о коррупции.

Мера пресечения еще не определена

Начальник главного центра информационных технологий Росгвардии Николай Чепкасов задержан и в ближайшее время будет доставлен в суд для избрания меры пресечения, сообщил ТАСС, ссылаясь на представителей правоохранительных органов.

Ходатайство о задержании поступило в 235-й гарнизонный военный суд. Подробности обвинения не разглашаются.

ИТ-подразделение, как указано на сайте Росгвардии, было создано в 2016 г. на базе Главного центра АСУ внутренних войск МВД России, а в 2019 г. переименовано в Главный центр информационных технологий. Основные виду деятельности — эксплуатация и развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, автоматизация госуслуг, организация межведомственного электронного взаимодействия и обработки данных, ИБ, импортозамещение ПО.

Бюджеты на цифровизацию

Межведомственная комиссия при Совете Безопасности в 2019 г. предлагала включить в федеральный проект «Информационная безопасность» в составе нацпрограммы «Цифровая экономика» три ИТ-проекта Росгвардии.

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Telegram-канал Росгвардии
Росгвардии выделялись огромные бюджеты на цифровизацию

На разработку систем управления охранными услугами предлагалось выделить 3,4 млрд руб. На создание отечественной защищенной программно-аппаратной платформы для обработки больших данных массивов данных — еще три млрд руб., и еще 25 млн руб. — на создание информационного ресурса, предоставляющего физическим и юридическим лицам дистанционный доступ к сервисам оказания охранных услуг. 2,35 млрд руб. решено было потратить на закупку отечественного ПО и техподдержку в 2019-2021 гг.

В 2021 г. CNews писал, что Росгвардия просит выделить 10,8 млрд руб. из бюджета нацпроекта «Цифровая экономика» на свою цифровую трансформацию (на поддержку существующей ИТ-инфраструктуры и сервисов, «эксплуатацию печатающих устройств», поддержку и обновление системы централизованного учета оборота гражданского оружия, перевод госуслуг в электронный вид, дооснащение ведомства телекоммуникационной инфраструктурой и оборудованием).

В начале 2023 г. полномочия на разработку ПО для Росгвардии с целью предоставления государственных услуг и выполнения государственных функций в электронном виде перешли к Минцифры. Весной 2024 г. Президент Путин подписал законопроект, который дает Росгвардии право создавать собственные государственные информационные системы в различных сферах, таких как оборот оружия, частная охрана, детективная деятельность, и вневедомственная охрана.

Коррупционные дела в Росгвардии

Николаю Чепкасову, согласно предварительным данным, полученным «Коммерсантом» инкриминируют коррупционное преступление.

В 2021 г. четырех генералов и трех полковников Росгвардии обвиняли в краже при внедрении ИС «Недвижимость», стоимостью 192 млн руб., которая должна была заработать во внутренних войсках МВД, предшественнике Росгвардии, еще в 2016 г.

В январе 2024 г. CNews писал о решении второго западного окружного военного суда приговорить бывшего начальника отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова по делу о закупке не соответствующих техническому заданию комплексов «Орел-БПЛА» для защиты Крымского моста.

Анна Любавина

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