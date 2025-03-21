Власти массово закупают серверы на «Эльбрусах» для системы контроля за мигрантами

Минцифры дооснащает свою часть миграционной системы «Мир». Ведомство вновь обратилось к использованию серверного оборудования на базе «Эльбрус».



«Эльбрусы» для миграционной системы



Как выяснил CNews, Минцифры покупает 48 отечественных серверов на базе архитектуры набора команд процессора «Эльбрус v5». Помимо них закупается и другое отечественное «железо»: коммутаторы, патчкорды и KVM-переключатели. На закупку оборудования планируется потратить до 349,8 млн руб.

Как указано в технической документации, новое оборудование необходимо для развития ведомственного сегмента государственной системы «Мир», отвечающей за миграционный и регистрационный учет, а также за изготовление и контроль паспортно-визовых документов нового поколения.

Тендер был опубликован министерством на сайте госзакупок 12 марта 2025 г. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 28 марта. Итоги конкурса подведут 31 марта.

Система «Мир» представляет собой государственную систему, которая осуществляет миграционный и регистрационный учет, а также изготовление, оформление и контроль документов, удостоверяющих личность.

МЦСТ Минцифры закупает серверы на «Эльбрусах»

В состав системы входят различные ведомственные сегменты, а федеральные государственные органы и организации координируют свою деятельность в рамках системы через Министерство внутренних дел.

Как пояснили CNews представители Минцифры, ведомство является оператором своего ведомственного сегмента. Он обеспечивает взаимодействие других участников системы.

«С 2017 г. наш сегмент перешел на использование свободного программного обеспечения и оборудования российских компаний. В частности, серверы работают в том числе на отечественных процессорах «Эльбрус» — рассказали в министерстве.

«Сейчас закупка необходима из-за увеличения информационных обменов между ведомствами-участниками. Это поможет обеспечить стабильную и быструю работу сегмента» — ответили сотрудники Минцифры на вопрос CNews о необходимости закупки такого количества серверов.

Подробности тендера

В соответствии с техническим заданием, серверы баз данных должны соответствовать ряду строгих требований.

Серверы будут оснащены четырьмя процессорными сокетами, поддерживающими архитектуру набора команд процессора «Эльбрус v5». Минимальная тактовая частота каждого процессора составляет 2,5 ГГц, а количество ядер — не менее 8 на один процессор.

Учитывая указанные технические характеристики, возможно, Минцифры будет закупать серверы на базе процессора «Эльбрус-8СВ».

Однако, как пояснили изданию представители министерства, «Эльбрус» — не единственно возможное решение. Действительно, в более ранних закупках ведомства фигурировало «железо» на чипах Intel.

«При выборе оборудования и программ мы придерживаемся принципов импортозамещения как программного обеспечения, так и технических решений, применяемых в государственных информационных системах». — подчеркнули сотрудники ведомства.

Из остальных технических характеристик в документах указаны следующие: оперативная память серверов будет использовать технологию DDR4 с суммарным объемом 256 ГБ, что позволит эффективно работать с ресурсоемкими приложениями.

Для хранения данных предусмотрены твердотельные накопители (SSD) и жесткие диски (SAS). Каждый сервер должен включать не менее четырех SSD объемом 480 ГБ для быстрого доступа к часто используемым данным и 16 SAS-накопителей по 1,6 ТБ для долговременного хранения информации. Общий объем дискового пространства составит более 25 ТБ.

Особое внимание уделено отказоустойчивости. Серверы будут оборудованы резервированными блоками питания мощностью 800 Вт, а также поддерживать технологию RAID для защиты данных от потерь. Сетевые интерфейсы включают четыре порта Ethernet 10 Гбит/с и два порта SAS 12 Гбит/с, что обеспечит высокоскоростное подключение к локальной сети и внешним хранилищам.

Минцифры уже закупало «Эльбрусы»

Минцифры уже закупало серверы на базе процессоров «Эльбрус» для системы «Мир» . Об этом CNews сообщал 05 июля 2023 г.

В рамках той закупки министерство приобрело три типа серверов, которые должны быть оснащены от одного до четырех восьмиядерных процессоров «Эльбрус». В линейке продукции МЦСТ двумя моделями, соответствующими заданным параметрам, являются 28-нанометровые процессоры «Эльбрус-8С» и «Эльбрус-8СВ».