ИТ-инфраструктура «Почты России» пришла в негодность. Разруха почти полная, на модернизацию нет денег

ИТ-инфраструктура «Почты России» изношена на 90%. На ее модернизацию, как и на многое другое, не хватает денег.



ИТ-инфраструктура «на ладан дышит»

Глава «Почты России» Михаил Волков заявил на расширенном заседании ИT-комитета в Госдуме об изношенности почти 90% ИT-инфраструктуры компании, сообщили РИА «Новости».

Проблема есть также с корпоративным транспортом и оснащенностью отделений, а «средний уровень заработных плат в два раза ниже, чем в среднем по стране».

«Около 55% нашего транспорта уже за сроками полезного использования. Что касается ИT-инфраструктуры - 89% фактически на ладан дышат. Как выглядят наши отделения, судя по тем обращениям, которые я регулярно получаю от депутатов Государственной Думы, вы сами прекрасно знаете», — сказал Волков.

«Почта России» Глава «Почты России» заявил об изношенности ИТ-инфраструктуры компании на 89%

По его словам, все эти задачи «требуют финансирования» и компания работает над повышением операционной и финансовой эффективности.

На модернизацию нужны деньги

С 2021 г. уставный капитал «Почты России» был увеличен на 16,5 млрд руб. в рамках программы ее модернизации, которая стартовала в 2022 году. Сейчас компания совместно с Минцифры прорабатывает продление программы до 2030 г.

До сих пор модернизация проходила не очень гладко. Летом 2024 г. суд назначил АО «Почта России» штраф в размере 100 млн руб. по делу о нарушении условий бюджетных инвестиций (ч. 2 ст. 15.15.4 КоАП). Речь шла о перечислении в 2021 г. пяти млрд руб. на ремонт и модернизацию почтовых отделений по договору с Минцифры.

По данным Счетной палаты, «Почта России» не закончила в срок работы в 279 отделениях, что составляет 23,3% от количества, которое она должна была отремонтировать и модернизировать в 2022 г. по договору с Минцифры.

В апреле 2024 г. CNews писал о том, что система сортировки писем и посылок, используемая «Почтой России», контролируется иностранным программным обеспечением. Компания намеревалась импортозаместить это важное инфраструктурное ПО максимум к середине 2025 г., но подрядчика на тот момент еще не имела.

Проблемы «Почты России» и способы их решения

Сократить сеть отделений «Почта России», согласно законодательству, не может, а ее содержание обходится в соответствии с утвержденными государством нормативами в 29 млрд руб. Убыток компании за 2022 г. по МСФО составил 30,4 млрд руб.

«Большой накопленный долг… Высокая ключевая ставка, конечно, сильно нас здесь сдерживает», хотя в 2023 г. и 2024 г. удалось выйти на операционную прибыль», – сказал Волков.

Весной 2023 г. руководитель «Почты России» в письме главе Минцифры Максуту Шадаеву предложил механизм поддержки убыточной сети почтовых отделений через взимание инфраструктурного платежа с участников рынка электронной коммерции. Маркетплейсам и интернет-магазинам идея не понравилась.

В марте 2025 г. «Интерфакс» писал, что заинтересованные ведомства проработают «дорожную карту» реализации модели работы АО «Почта России» в качестве единого оператора электронной торговли, против чего выступила ФАС. Почтовый оператор. который и был автором идеи ввести монополию, подсчитал, что в случае реализации его инициативы ожидаемая дополнительная выручка компании за 2025-2030 гг. составит 67,2 млрд руб.

Выручка АО «Почта России» за девять месяцев 2024 г. по РСБУ, как пишет агентство, составила 161 млрд руб., что на 3% больше, чем за аналогичный период 2023 г. Чистый убыток составил 9,4 млрд руб., увеличившись в 3,6 раза.