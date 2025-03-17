Полиция предупредила россиян о новой схеме мошенников с SIM-картами

Мошенники придумали новую схему, которая позволяет им получить доступ к SIM-карте и мобильному банку жертвы. Злоумышленники представляются сотрудниками оператора сотовой связи, заявляют о необходимости проверить телефонную линию и просят ввести на телефоне команду #90, #09 или любую другую комбинацию.

Новая схема обмана

Мошенники изобрели схему для получения доступа к SIM-карте и мобильному банку, об этом пишет ТАСС.

Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) России выявили мошенническую схему получения доступа к SIM-карте и мобильному банку под предлогом проверки телефонной линии от лица представителя компании оператора мобильной связи.

По данным МВД, злоумышленники звонят людям, представляются сотрудниками оператора сотовой связи, после чего заявляют о необходимости проверить телефонную линию — для этого они просят нажать на телефоне команду (например, #90 или #09).

«Ни в коем случае не стоит нажимать предложенную комбинацию цифр или символов, иначе мошенники получат доступ к вашей SIM-карте и будут делать звонки за ваш счет», — предупредили в МВД. Кроме того, мошенники могут получить доступ к мобильному банку жертвы, заявили в ведомстве. Там рекомендовали незамедлительно заканчивать разговор, если поступил такой звонок.

Самозапреты на кредиты

Как писал CNews, на 11 марта 2025 г. на «Госуслугах» подано уже 5 млн заявлений на самозапрет на кредиты. До выдачи кредита банк или микрофинансовые организации (МФО) проверяют, есть ли у человека самозапрет, который отражается в кредитной истории. Если самозапрет установлен, то кредит не выдадут. Если при самозапрете заем все же одобрят, то банк или микрофинансовая организация не смогут требовать от заемщика исполнения обязательств по договору.

Но и мошенники стали использовать эту схему с самозапретом на кредиты. Аферисты звонят якобы от лица представителя «Госуслуг» и убеждают жертву, что ограничение установлено неправильно. Для того чтобы это исправить, злоумышленники предлагают перейти по ссылке в мессенджере и ввести данные для входа в «Госуслуги». Так мошенники получают доступ к чужим аккаунтам и могут использовать их для авторизации в приложении банка. Помимо сотрудников «Госуслуг», мошенники могут представляться представителями Бюро кредитных историй (БКИ) и службой поддержки банков и предлагать помощь в подключении самозапрета или его снятии.

Кража денег

По оценке Сбербанка, ущерб от телефонного мошенничества в 2024 г. составил не менее 295 млрд руб., об этом сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов в ходе выступления на совместном совещании совета по развитию цифровой экономики и совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации. С его слов, 2024 г. оказался самым насыщенным по количеству и разнообразию преступлений. Так, в марте прошлого года было зафиксировано рекордное количество мошеннических звонков — 20 млн в сутки. К началу 2025 г. цифра уменьшилась до пяти-шести млн звонков в сутки. Специалисты фиксируют огромное количество рисков и угроз со стороны мошенников вплоть до террористических актов.

По данным МВД, в 2024 г. размер ущерба от действий кибермошенников вырос на 36% и составил 200 млрд руб. Было зафиксировано 486 тыс. случаев онлайн-мошенничества. При этом в полицию обращаются только 30% пострадавших от такого рода мошенничества. Раскрываемость киберпреступлений составляет лишь 23%.

Банк России приводит другие цифры. По данным регулятора, мошенники в 2024 г. украли у россиян с банковских счетов рекордные 27,5 млрд руб., что выше показателя 2023 г. на 74,4%. При этом, основной объем денежных средств — 26,9 млрд руб. — был украден со счетов физических лиц. У юридических лиц было украдено всего лишь 1,2 млрд руб.

По данным ВТБ, только в январе 2025 г. число мошеннических схем, связанных с фишингом и предложениями заработка в интернете, увеличилось на 50% по сравнению с декабрем прошлого года. Также популярны схемы с оплатой доставки. Выросло и число случаев с автоматическими подписками.

Схемы обмана

Ежедневно появляются новые сценарии мошенничества, есть даже топ самых распространенных схем. Кража аккаунтов в Telegram через поддельную Premium-подписку. Кража учетных записей на портале «Госуслуг». Звонки от лица ведомств т.е. с Федеральной службы безопасности (ФСБ), МВД или же Банка России. Звонки от имени руководителей с использованием дипфейк-симуляции голоса и видео. Фейковые лотереи и конкурсы. Фальсификация банковских операций и счетов на оплату. Провокации на противоправные действия.