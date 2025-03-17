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Производители: российской электронике перекрывают дорогу за рубеж. Стало трудно получить лицензию на вывоз из страны

ИТ-компании столкнулись с трудностями при поставках микроэлектроники двойного назначения за рубеж. Например, им приходится оформлять лицензию ФСТЭК не только на себя, но и на экспортера. Это значительно увеличивает сроки поставок нашей продукции.

Проблемы при экспорте микроэлектроники

Как стало известно CNews, российские ИТ-компании стали сталкиваться с проблемами при получении лицензий Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) на экспорт товаров двойного назначения (микроэлектроники). Это следует из письма Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), направленное заместителю руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владимиру Петракову 7 марта 2025 г. (есть в распоряжении CNews).

Письмо АРПЭ было ответом на запрос Департамента о проблемах при получении лицензий ФСТЭК на экспорт товаров двойного назначения (микроэлектроники).

В АРПЭ отметили, что компания из ассоциации, являющаяся разработчиком и производителем оборудования в сфере информационной безопасности и имеющая лицензию ФСТЭК, столкнулась с невозможностью оформить разрешение (лицензию, отказное письмо) на всю линейку производимых продуктов на свое имя и передавать его партнерам (дистрибуторам), осуществляющим поставки оборудования на зарубежные рынки.

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© uflypro / Фотобанк Фотодженика
ИТ-компании испытывают трудности с получением лицензий ФСТЭК при экспорте

«Это связано с тем, что, по правилам ФСТЭК, документ выдается на конкретную поставку и только стороне, имеющей прямой договор с компанией за границей (стороне ВЭД), — приводится в документе. — То есть, несмотря на наличие лицензии у производителя, приходится оформлять отдельную лицензию на компанию-экспортера, что существенно удлиняет сроки поставок».

Причем здесь ФСТЭК

Как пояснил CNews собеседник среди производителей микроэлектроники, существуют ограничения на экспорт микросхем (согласно постановлению Правительства от 19 июля 2022 г. №1299). «При экспорте наших микросхем мы обязаны получать разрешение ФСТЭК», — пояснил он.

«Оформление разрешений не столь существенно влияет на регулярные поставки, но очень сильно тормозит поставки опытных образцов и малых партий по срочным заказам, — пояснил CNews глава АРПЭ Иван Покровский. — А это критично для продвижения новой продукции на новые рынки».

По словам другого собеседника CNews среди производителей электроники, компании стакиваются и с тем, что не могут продавать свои изделия за рубеж, если там используются российские микросхемы, которые сейчас запрещено вывозить из страны.

В АРПЭ предложили для решения проблемы разрешить получение выпускающих документов ФСТЭК самим производителем поставляемой на экспорт продукции, не имеющим прямого договора с конечным заказчиком за рубежом, а также рассмотреть возможность включения в разрешение на экспорт всех продуктов компании-производителя с указанием перечня стран, в которые можно осуществлять экспорт.

Что Россия поставляет миру

По словам собеседника на рынке микроэлектроники, до 2022 г. микросхемы продавали за рубеж. «Но сейчас можно, наверное, говорить только об очень нишевых продажах, — продолжил он. — Немножко продаются радиционно-стойкие микросхемы, например, НИИЭТ, наверное в Китай, Индию, ОАЭ. Некоторые промышленные микроконтроллеры продаются. Может быть, специализированные процессоры для военной техники (в какой-нибудь Алжир), может быть что-то покупает Иран и Вьетнам из произведенного по зрелым технологиям» .

«В целом нас на международном рынке не видно, если говорить о доле глобального рынка: менее 1%, думаю», — заключил собеседник.

Кристина Холупова

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