В России близится создание Министерства рекламы

Агентство стратегических инициатив предложило создать для рекламной отрасли собственный исполнительный орган власти федерального уровня. Соответствующую инициативу представители российской некоммерческой организации изложили в дорожной карте развития рекламной отрасли Создание отдельного исполнительного органа — часть масштабного проекта по поддержке российской рекламы.

Предложение о создании исполнительного органа

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило создать для рекламной отрасли собственный исполнительный орган власти федерального уровня, об этом пишет AdIndex.

Соответствующую инициативу АСИ изложило в дорожной карте развития рекламной отрасли в рамках утвержденного в январе 2025 г. Единого плана по достижению национальных целей развития России до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. и вступления в силу в феврале закона «О развитии креативных (творческих) индустрий в России».

АСИ - автономная некоммерческая организация, созданная для поддержки перспективных общественно значимых проектов, направленных на повышение качества жизни, образования и подготовки кадров, региональное и городское развитие, разработку новых технологий и поддержку бизнеса. Идея создания АСИ была выдвинута 6 мая 2011 г. премьер-министром России Владимиром Путиным в Волгограде, в то время занимавшим пост председателя Правительства России. 11 августа 2011 г. вышло официальное правительственное распоряжение об учреждении агентства, были утверждены его устав и наблюдательный совет. Учредителем АСИ выступило Правительство России.

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В конце января 2025 г. Министерство экономического развития (Минэкономразвития) разослало проект АСИ отраслевым ведомствам и регулятору, после этого Агентство провело серию встреч с участниками рынка, узнал AdIndex. По словам источников издания, в настоящий момент стороны завершают обсуждение финальной версии проекта.

В своей дорожной карте АСИ предлагает создать отраслевой орган власти в России, но представители не уточняют, примет ли он вид агентства, службы или министерства. Такое ведомство примет на себя обязанности выработки государственной политики, нормативно-правовым регулированием (НПР), контролем и надзором за ключевыми игроками рекламной отрасли, а также будет оказывать индустрии государственные услуги и другую поддержку.

Помимо этого, в АСИ планируют до конца 2030 г. нарастить объем экспорта рекламной отрасли в два-три раза, минимум до $4 млрд. Продвижением рекламных продуктов займется Единый Экспортный Офис в составе запланированной к созданию Корпорации развития креативных индустрий. Источниками финансирования указываются бюджет и крупный бизнес.

Статистика по рынку

По данным АСИ, к 2030 г. доля креативных индустрий (КИ) в российской экономике должна составить 6%, а вклад медиарекламной отрасли в валовом внутреннем продукту (ВВП) России должен увеличиться до 1,4%. Сейчас эти показатели составляют 4,1 и 0,64% соответственно, а валовая добавленная стоимость креативной экономики оценивается Федеральной службой государственной статистики (Росстатом) в 7,5 трлн руб.

Другой ключевой показатель эффективности на ближайшие годы — чтобы каждый пятый рубль, вложенный в продвижение, приходился на компании из дружественных стран.

Льготы для рекламщиков

В АСИ предложили оказывать отрасли финансовую и льготную поддержку. В дорожной карте предлагается отменить налог на добавленную стоимость (НДС) на ведение рекламной деятельности в отдельных регионах, таких как Башкортостан, Краснодарский, Пермский, Приморский, Алтайский края и других. Рекламный бизнес из этих регионов сможет получить налоговый вычет.

Предлагается предоставлять рекламщикам до 2030 г. льготные кредиты по сниженным процентным ставкам, отсрочивать платежи до получения выручки и другие меры поддержки.

На рекламистов могут распространить ИТ-льготы т.е. речь идет о льготной ипотеке, отсрочке от армии, упрощенном получении вида на жительство (ВНЖ) для иностранцев, снижении страховых взносов.

Развитие творческой индустрии

8 августа 2024 г. Президент России Владимир Путин подписал закон о развитии творческих индустрий, к которым, согласно документу, относится реклама. Закон вводит основы правового регулирования отрасли, устанавливает условия деятельности и господдержки ее субъектов. В сопроводительных материалах к законопроекту отмечалось, что его реализация будет способствовать развитию креативной экономики и национальной культуры, а также созданию условий для самореализации граждан.

Необходимость регулирования

Заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин еще в 2023 г. выступил с инициативой создания специального надзорного органа, который будет регулировать все насущные проблемы индустрии. «Рекламный рынок – сирота с многомиллиардным бюджетом. Закон о рекламе довольно ламповый, олдскульный. Есть опыт других стран, как это можно выстроить. В Британии есть рекламный совет, который определяет всю политику в этой области. С учетом специфики нашей страны, нам можно подумать о балансе в сторону государства. Например, создать совет при Президенте России, который бы занимался самыми актуальными вопросами рекламного рынка», – сказал он.

Потенциальные перемены крайне актуальны, поскольку уже многие регионы осознали важность креативной экономики и ее потенциал. Об этом сообщил заместитель начальника управления Президента России по общественным проектам Александр Журавский. «Более 6% от общего числа занятых в России работают в креативных индустриях. Доля креативной экономики растет во всем мире. Она замечательна и тем, что позволяет задействовать сотрудников дистанционно. Это элемент современной креативной экономики, позволяющей использовать человеческие ресурсы в самых отдаленных территориях страны, особенно в самой большой стране в мире, как Россия», – отметил он.