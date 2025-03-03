В России выросли госзакупки в сфере инфобезопасности

В 2024 г. денежный объем госзакупок ПО в отрасли информационной безопасности вырос на 13%. Из экспертов и представителей отрасли кто-то считает, что это отражает рост импортозамещения, а кто-то уверен, что это только следствие роста цен.



Объемы госзакупок

Госзакупки ПО для информационной безопасности в 2024 г., по данным поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан», выросли на 13%, пишет «Коммерсант».

Объем тендеров по 44-ФЗ (госорганы и бюджетные организации) составил 18,9 млрд руб., тогда как в 2023 г. он был зафиксирован на уровне 17,4 млрд. По 223-ФЗ (госкомпании) объем закупок вырос до 13,4 млрд руб. в 2024 г. с 10,8 млрд годом ранее.

В «Контур. Закупки» отметили, что при росте в денежном выражении количество закупок почти не изменилось — завершенных тендеров в 2023 году по 44-ФЗ было 5,6 тыс., а в 2024-м — 5,7 тыс. В секторе 223-ФЗ количество закупок сохранилось на прошлогоднем уровне — 1,9 тыс. тендеров.

Неравномерный рост

По разным категориям рост оказался неравномерным. Самый большой прирост в денежном выражении «Тендерплан» зафиксировал по продукту для сетевой безопасности VipNet, который поставляет «ИнфоТекс». Если в 2023 г. общая сумма договоров по 223-ФЗ составляла 440,4 млн руб., а по 44-ФЗ — два млрд руб., то в 2024 году оба показателя выросли почти в два раза — до одного и четырех млрд руб. соответственно.

Сайт федерального электронного тестирования Самый большой рост в объеме госзакупок ПО для ИБ зафиксировал по продукту для сетевой безопасности

Продажи продуктов «Лаборатории Касперского» по госзаказам выросли с 3,1 млрд до 4,1 млрд руб. год к году, продуктов «КриптоПро» — с 240,2 млн до 888 млн руб. Директор по развитию бизнеса «КриптоПро» Павел Луцик отметил, что увеличилось число заказов со стороны банковского сектора.

В «Лаборатории Касперского» считают, что повлияло изменение подхода организаций к построению систем обеспечения кибербезопасности. «Компании, в том числе государственные, перешли к сценарному планированию ИБ, это подразумевает внедрение не только классических решений, но и специализированных продуктов», — пояснила вице-президент «Лаборатории Касперского» Анна Кулашова.

Общий рост закупок в первую очередь связан с активной политикой импортозамещения и повышенным вниманием государства к кибербезопасности, сказал исполнительный директор «Тендерплан» Константин Курушин.

Представители сервиса «Контур. Закупки» объяснили рост повышением средней начальной цены тендеров.

Доля импорта остается высокой

Информационная безопасность остается одним из приоритетных направлений инвестиций в ИТ-инфраструктуру. По данным CNews, рост бизнеса топ-30 отечественных поставщиков в 2023 г. составил около 35%, что значительно выше средних темпов роста ИТ-рынка.

По данным ЦСР, доля зарубежных вендоров в 2023 г. сократилась почти в три раза: если в 2022 г. на них приходилась почти треть рынка (30%), то к концу 2023 г. их присутствие сократилось до 11%.

С первого января 2025 г. в России введен запрет на использование средств защиты из недружественных стран на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) и стратегических предприятиях. Тем не менее, по-прежнему остается несколько проблемных точек, где заменить иностранных вендоров оказывается не просто. Как правило, это касается «тяжелых» высокопроизводительных и кастомизированных решений для крупных предприятий (сегмент enterprise). Сложность заключается не только в выборе альтернативного решения, но в осуществлении самого процесса миграции.

В исследовании компании «Монк Диджитал Лаб», результаты которого в марте 2025 г. привел Forbes, примерно у 40% российских объектов КИИ установлены западные коммерческие платформы (IBM Netcool, Splunk, Micro Focus Ops Bridge, Microsoft Scom и другие), около 80% используют как минимум на одном участке своей сети западные open source решения.