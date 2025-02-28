В России открыт испытательный центр для наноспутников

Первую очередь испытательного центра для малых космических аппаратов запустили в МФТИ. Группировки из небольших и экономически доступных спутников — это перспективная технология освоения космоса.



Центр тестирования малых спутников

Первая очередь испытательного центра, ориентированного на малые космические аппараты (МКА), введена в эксплуатацию в Московском физико-техническом институте (МФТИ), сообщил вуз на своем сайте.

«Создание испытательного центра в МФТИ обеспечит полный цикл разработки и испытаний малых космических аппаратов и их систем, что, в свою очередь, значительно ускорит процесс создания новых космических изделий», — говорится в сообщении.

Создание центра стало частью федеральной программы по развитию малых космических аппаратов в России, как сказали ТАСС представители МФТИ.

tawatchai07 на Freepik Эффективность группировки миниспутиков при дистанционном зондировании Земли может оказаться выше, чем у обычного большого аппарата.

Испытательный центр МФТИ будет проверять стойкость аппаратов класса CubeSat, форм-фактором от одного до 16 U, а также их составных частей. Базовый модуль 1U сверхмалого искусственного спутника Земли представляет собой куб со стороной 10 см, объемом один литр и массой до двух кг.

Как будут проходить испытания

В новом центре будут проводиться испытания стойкости космических аппаратов к внешним механическим воздействиям, а также к условиям космического пространства.

Вибростенд, например, имитирует нагрузки на аппаратуру во время вывода на орбиту. Работа на нем позволит моделировать процесс вывода на орбиту различных отечественных ракето-носителей, включая «Союз» и «Рокот».

Термовакуумная камера имитирует воздействие космических условий, а на стенде полунатурного моделирования можно тестировать системы ориентации и навигации малых космических аппаратов. Их ввод в эксплуатацию намечен на II квартал 2025 г. Имитация полета как на освещенной, так и на теневой стороне витка, даст возможность испытать аппаратуру в условиях, максимально приближенных к реальному космосу.

МФТИ Испытательные стенды будут проверять стойкость МКА к условиям реального космоса

«Сейчас коллеги из физтех-школы ФАКТ МФТИ разрабатывают уникальную бортовую аппаратуру и двигательные установки для наноспутников. Испытательный центр необходим для отработки этой аппаратуры на Земле, чтобы гарантировать ее надежность и работоспособность на орбите», — сказал ведущий инженер Лаборатории бортовых систем космических аппаратов МФТИ Василий Воропаев.

Развитие спутниковых систем за полтриллиона рублей

В последние годы в космонавтике наблюдается переход от концепции создания крупных и тяжелых аппаратов к формированию группировок небольших и экономически доступных спутников, отметили представители вуза. «По данным, полученным в результате моделирования, такие группировки способны более эффективно решать задачи дистанционного зондирования Земли, чем существующие единичные космические аппараты», — указано в информации пресс-службы..

Сверхмалые искусственные спутники также используются для научных исследований и испытания новых технологий. Они, например, способны поддерживать интернет вещей (IoT), обеспечивая связь с удаленными автономными метеорологическими и океанографическими станциями по Северному морскому пути.

В октябре 2024 г. в распоряжении CNews оказалась дорожная карта «Спутниковые системы и сервисы», утвержденная Правительственной комиссией по цифровому развитию. Общие затраты на реализацию заложенных в нее мероприятий составят 481 млрд руб. за период до 2030 г. Из них федеральный бюджет выделит 369,4 млрд руб., из внебюджетных источников будет выделено 111 млрд руб.

Документ включает поднаправление «Сервис по предоставлению данных с МКА», в котором описано создание нескольких продуктов по предоставлению данных дистанционного зондирования Земли, данных с МКА с полезной нагрузкой системы АИС, данных с МКА с полезной нагрузкой интернета вещей.

Поднаправления «Перспективные технологии для космических систем и сервисов» предусматривает в первую очередь разработку перспективных технологий системы связи космический аппарат – Земля и между космическими аппаратами, в том числе оптимизированные для МКА. В его рамках ученые МФТИ уже работают над созданием трехдиапазонной бортовой аппаратуры связи для космических аппаратов нанокласса (масса которых не превышает 10 кг), не имеющую аналогов в России, о чем они сообщили CNews в феврале 2025 г.