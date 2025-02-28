Российские власти создадут цифровые профили граждан до 35 лет

На «Госуслугах» началась работа над созданием «Цифрового портфолио обучающегося», где будут собраны все данные о полученном образовании граждан до 35 лет. Новый ИТ-сервис будет содержать информацию о школьных аттестатах, результатах единого государственного экзамена, наличии знаков отличия за достижения в труде и обороне, а также данные о личных интересах и навыках. Хоть данные нужны для персонализации обучения, но эксперты видят риски в таком подходе.

Создание цифровых профилей

Российские власти задумались над созданием профилей людей до 35 лет и на «Госуслугах» уже создается «Цифровое портфолио обучающегося», пишет РБК.

Ожидается, что в новом ИТ-сервисе будут храниться сведения о школьном аттестате, результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ), информация о знаках «Готов к труду и обороне», данные об интересах и навыках и так далее. С их помощью пользователи смогут получить определенные услуги.

На старте ИТ-проекта информацию будут получать только из государственных и муниципальных учреждений. В будущем возможно включение в список сведений и от частных организаций. Благодаря объединению всех данных государство сможет давать обучающемуся индивидуальные рекомендации, отметил РБК представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.

«Для обеспечения безопасности ИТ-сервиса используется многоуровневая защита. Данные не будут храниться на портале «Госуслуг» или собираться в отдельную федеральную информационную систему. Они будут, как и сейчас, храниться в региональных государственных ИТ-системах», — сказал собеседник издания.

Цифровой профиль — это совокупность цифровых записей о гражданине, содержащихся в информационных системах государственных органов и организаций. Инфраструктура Цифрового профиля построена на основе единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

По мнению председателя профсоюза «Учитель» Дмитрия Казакова, описанная идея «звучит очень красиво», но он опасается, что, поскольку родителям этим будет заниматься некогда, реализация «в очередной раз ляжет на плечи учителя и классного руководителя». «Им нужно будет отчитываться, насколько это эффективно и массово внедряется, что все довольны. Это загрузит учителей, которые будут пытаться требовать от родителей, чтобы те что-то делали. Родители будут недовольны. Администрация будет требовать с классных руководителей. И так по кругу. Будет куча конфликтов. Классные руководители — это еще и обычные учителя, которые заняты уроками, то есть все это в очередной раз негативно повлияет на качество образования», — считает Казаков. По его мнению, для внедрения такого профиля потребуются ресурсы: кадры и деньги.

В будущем портфолио учащегося может быть расширено. По словам представителя аппарата Григоренко, государственным органам поручили разработать концепцию создания «Единого профиля молодого человека на «Госуслугах». Им смогут пользоваться все граждане моложе 35 лет. В ИТ-сервисе будут храниться данные об учебе или трудоустройстве.

Национальный проект

Национальный проект «Экономика данных» должен продолжить национальную программу «Цифровая экономика», реализация которой завершилась в 2024 г. Он состоит из девяти направлений: «Инфраструктура доступа к сети интернет», «Цифровые ИТ-платформы в отраслях социальной сферы», «Искусственный интеллект (ИИ)», «Цифровое государственное управление», «Отечественные ИТ-решения», «Прикладные исследования и перспективные разработки», «Инфраструктура кибербезопасности», «Государственная статистика» и «Кадры для цифровой трансформации».

Со слов Дмитрия Григоренко, в рамках второго направления планируется сделать два десятка базовых системообразующих цифровых ИТ-платформ, в том числе «Моя школа», «Университет», «Мой спорт», «Наука», «Умный город» и «Безопасная среда». Такие ИТ-платформы, убирая посредников и оцифровывая все операции, должны сильно упростить реализацию и выполнение любой функции, рассчитывает он.

Свою ИТ-платформу, по словам Григоренко, планируют создать на базе государственной статистики, поэтому в национальном проекте ее выделили в отдельное направление. Эта ИТ-платформа будет аккумулировать разные данные, не только статистические, но и те, которые используются для управленческих решений, и использоваться для цифрового государственного управления, рассказал вице-премьер. Общий бюджет национального проекта он не назвал, лишь отметив, что из федерального бюджета на него планируют привлечь чуть больше 1 трлн руб.

Запуск нового ИТ-сервиса

25 февраля 2025 г. на портале «Госуслуги» запустили ИТ-сервис с названием «жизненная ситуация», с помощью которого можно оформить выход на пенсию. В нем объединили услуги назначения пенсии, получения выписки о состоянии индивидуального лицевого счета гражданина, доставки пенсии и социальных выплат, получения справки о размере пенсионных и иных выплат, получения выписки из трудовой книжки, запрос в архивы о предоставлении архивных справок и отказ от получения назначенной пенсии.

Китайский опыт по цифровому идентификатору

В Китае сайты и приложения должны проверять пользователей по их номерам телефонов, которые привязаны к персональным идентификационным номерам, присвоенным каждому взрослому гражданину. Китайское правительство до 2030 г. планирует ввести единый цифровой ID для всех пользователей сети, мотивируя это заботой о конфиденциальности данных и борьбой с мошенничеством.

По информации The New York Times, с 2019 г. крупнейшие китайские социальные сети, такие как Weibo, Xiaohongshu и Douyin, стали отображать геолокацию пользователей. Введение единого национального интернет-идентификатора позволит централизовать этот процесс. По предварительным данным, на первом этапе использование ИТ-системы идентификации веб-сайтами и приложениями будет добровольным.