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Конференция CNews «Цифровизация агропромышленного комплекса 2025» состоится 28 мая

28 мая 2025 CNews проводит конференцию «Цифровизация агропромышленного комплекса 2025».

С каждым годом процесс цифровой трансформации сельскохозяйственной отрасли проходит все активнее, что позитивно сказывается на продовольственной безопасности страны. Этому способствуют различные драйверы развития агропромышленного комплекса: создание государственных цифровых систем, запуск ведомственных проектов, рост запроса на импортозамещение, внедрение технологий с использованием искусственного интеллекта, применение беспилотных летательных аппаратов на территории хозяйств.

Основные темы конференции:

Цифровизация АПК

  • Как развивается процесс цифровизации АПК.
  • Специфика цифровизации АПК.
  • Как государство стимулирует внедрение технологий.
  • Какова доля иностранных решений в отрасли.
  • Что предлагают отечественные разработчики.
  • Как рассчитать экономический эффект от внедрения технологий.

Основные технологии

Успешные проекты

  • Цифровые решения для сельхозпроизводителей: разбираем кейсы.
  • Каковы результаты внедрения инноваций.
  • Как научить сотрудников работе по-новому.
  • Прорывные технологии в АПК.

Докладчики:

Татьяна Лукьяновец, директор по информационным технологиям, агрохолдинг «Степь»;
Павел Конев, директор по информационным технологиям, агрохолдинг «Доставка Морем»;
Александр Пискарёв, заместитель генерального директора по ИТ, «Комос Групп»;
Константин Волошин, директор по информационным технологиям, Агрохолдинг «Белая Дача»;
Наталья Мендус, управляющий директор, «Венчурная студия», Россельхозбанк;
Рамиля Яруллина, модератор. Преподаватель академии ИТ-менеджмента IPWK и акселетора IN’HUB;
Владимир Конырев, исполнительный директор, «СмартАгро»;
Константин Волошин, директор по информационным технологиям, Агрохолдинг «Белая Дача».

Приглашены к участию:

Игорь Холопов, вице-президент, директор ИТ, «Мираторг»;
Николай Стадников, ИТ бизнес-партнер ГК и централизованных функций, Русагро-Тех;
Дмитрий Могилев, директор Департамента развития ИТ, Продимекс;
Алексей Коренко, заместитель ИТ-директора, Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева;
Алексей Кочергин, директор по ИТ, Агропромышленного холдинг «ЭКО-культура» ;
Петр Воронин, советник Генерального директора по цифровизации, УК «Таврос»;
Ольга Башлыкова, руководитель ИТ проектов, АПХ «Дороничи»;
Юлия Тютюшева, член Правления, заместитель председателя правления по информационным технологиям и проектам АО «Сибагро»;
Марина Михейчикова, директор по цифровой трансформации, ГК «Благо»;
Валерий Фокин, директор по ИТ, ПАО «Уралкалий» и АО «ОХК «Уралхим»;
Сергей Усик, CIO, «Абрау-Дюрсо».

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