CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции Импортонезависимость
|

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля

CNews приглашает принять участие в конференции «Унифицированные коммуникации 2025» 1 апреля 2025 года.

Российские компании предлагают как каcтомизированные, так и облачные UCaaS-продукты. В приоритете корпоративная телефония, видеоконференцсвязь и корпоративные мессенджеры, приложения для совместной работы.

Главные тренды — использование технологий ИИ и интеграции унифицированных коммуникаций с корпоративными системами для бесшовной передачи данных. При этом вектор развития направлен от программно-аппаратных к программно-определяемым решениям.

Подробная информация на сайте.

Среди докладчиков на данный момент:

Татьяна Пенетова, менеджер направления управления стратегическими проектами, X5 Group;
Султан Нурутдинов, директор Департамента информатизации и связи, Казанский федеральный университет;
Роман Капля, ведущий специалист, ФГБУ «НИИ Радио»;
Александр Ефремов, заместитель технического директора, «Протей Ай-Ти – Инжиниринг»;
Роман Романов, генеральный директор, «Сател»;
Артём Спинул, исполнительный директор, eXpress;
Алексей Лапшин, руководитель отдела коммуникационных платформ, «Т-Банк»;
Роман Хлиманенко, директор, Verbosity.

Основные темы конференции:

Российский рынок UC

Основные технологии

Проекты и кейсы

  • Как выбрать поставщика унифицированных коммуникаций.
  • Внедрение отечественной программно-аппаратной платформы — делимся опытом.
  • Облачные коммуникации — плюсы и минусы.
  • Миграция на отечественное решение — практический кейс.
  • Над чем еще надо поработать отечественным вендорам.

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: a4@cnews.ru, Алексей Четвернин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Долги российского микроэлектронного предприятия перевалили за 250 миллиардов, что в 20 раз больше стоимости завода и земли

Переезд с SAP на Oracle чуть не обанкротил миллионный город. Чиновники понятия не имели, что покупают

Хакеры украли из кадровой компании в США данные банковских карт и страховок более 3,3 миллионов человек

Какие ИИ-проекты приносят реальный экономический эффект

Под новые санкции попали хозяева АФК «Система», «Эр-Телекома», «Спецсвязь» и криптобиржи «Гарантех»

Проект создания отечественной 4G-сети для ФСО забуксовал из-за некачественного подрядчика

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025

Цифровая стратегия 2025

Ситуационные центры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Глава Минцифры на CNews FORUM — о новых сроках импортозамещения на...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV CNews FORUM: О конкуренции ИТ-компаний и госкорпораций
ОБЗОР Российские операционные системы 2024