Отрасль попросила освободить от ответственности получателей субсидий на создание микроэлектроники. Иначе им грозит банкротство

Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) попросила Минпромторг ввести послабления для получателей субсидий в рамках проектов по развитию радиоэлектронной промышленности, а также научно-технологического задела. Отрасль просит отсрочку на четыре года и освободить от ответственности компании, которые не выполнили условия предоставления субсидий из-за санкций.

Послабления получателям субсидий

Как стало известно CNews, Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) попросила Минпромторг послаблений для производителей радиоэлектроники-получателей государственных субсидий. Это необходимо для предотвращения рисков массового неисполнения ими своих обязательств в рамках соглашений по полученным субсидиям.

Письмо с предложениями к Минпромтогру АРПЭ направила 7 февраля 2025 г. (есть в распоряжении CNews).

В документе ассоциация предлагает продлить (без увеличения размера предоставляемой субсидии) сроки достижения значений результатов предоставления субсидий до 48 месяцев.

Помимо этого, АРПЭ считает необходимым освободить от ответственности за недостижение значений результатов предоставления субсидий предприятия, не имеющие возможность выполнить обязательства перед Минпромторгом из-за последствий введенных санкционных ограничений.

© uflypro / Фотобанк Фотодженика Отрасль попросила послаблений для получателей субсидий

В Минпромторге на момент публикации материала не ответили на запрос.

Субсидии производителям

В рамках реализации госпрограмм «Научно-технологическое развитие», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» в период 2019 – 2021 гг. государство активно поощряло, путем предоставления субсидий, разработку и производство микросхем, а также модулей и оборудования на основе отечественных компонентов, в частности, с использованием центральных процессоров и микроконтроллеров российской разработки.

«После введения в начале 2022 года в отношении нашей страны санкционных ограничений, возможность производства и поставок в Россию современных микросхем отечественной разработки оказалась почти полностью заблокированной, — отмечается в письме АРПЭ. — Вслед за этим государством был снят ряд обязательных требований по использованию российских микропроцессоров».

Однако в создавшихся условиях одно из главных требований, включенных в соглашения о субсидии — объем выручки от реализации разработанной продукции, стало невыполнимым, отмечают представители отрасли. При этом действующие редакции постановлений о предоставлении субсидий (ПП 109, ПП 1252), при возникновении предусмотренных в нормативных актах рисков, предоставляют возможность продления сроков реализации проекта на срок до 12 месяцев без внесения изменений в конечные ключевые показатели проекта, в том числе – показатели по объему выручки.

«В настоящее время десятки компаний отрасли, которые получили государственные субсидии на реализацию проектов НИОКР, выполнили свои обязательства в части разработки продукции, но не могут достичь ключевых показателей проекта в силу сложившихся условий, — продолжают в ассоциации. — При этом невыполнение предприятиями целевых показателей уже влечет наложение санкций со стороны Минпромторга (возврат средств субсидии с выплатой штрафов), что будет ставить многие компании на грань банкротства, а многим придется продавать активы и отказываться от собственных инвестиционных проектов».

Необходимость пересмотра действующей нормативной базы отмечают и выносят на обсуждение и другие отраслевые объединения разработчиков и производителей электроники, в частности, АКРП и ООО «Деловая Россия».

АРПЭ уже обращалась со схожим запросом в Минпромторг в декабре 2023 г. Тогда в министерстве признали, что проекты, которые были начаты в 2019 и 2020 гг. столкнулись с «рядом сложностей». Это привело к тому, что Правительство выпустило изменения в условия исполнения обязательств, разрешив продлевать или изменять технические характеристики соглашения, отметили в министерстве.

Недостижение показателей

Как писал «Коммерсант» в июле 2024 г. получатели субсидий по электронике и радиоэлектронике не достигают целевых показателей, а объемы производства «не могут привести к достижению технологической независимости». К такому выводу пришли в Счетной палате.

В Минпромторге, ответственном за распределение субсидий, тогда признали, что из-за санкций сроки реализации проектов «системно переносились». В министерстве сказали, что, когда возникают основания прекращать соглашение о субсидиях, средства взыскиваются с компании в судебном порядке.

В 2013 году правительство утвердило программу «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 годы». Всего на госпрограмму в 2013–2024 годах было выделено более 295 млрд руб., в том числе на создание электронной компонентной базы и т. д.

Кого освободят

Сейчас Минпромторг разработал изменения в проект постановления Правительства №308 «О поддержке российских организаций и индивидуальных предпринимателей, пострадавших от введения ограничительных мер со стороны иностранных государств», в котором предлагает освободить от ответственности за недостижение показателей по субсидиям субъекты РФ.

При этом не вносится изменений в отношении соглашений о предоставлении субсидий российским организациям и индивидуальным предпринимателям, отмечают в АРПЭ.