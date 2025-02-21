В российские регионы под видом отечественной техники поставляли контрафакт

Контрафакт на госзакупках

Как выяснил CNews, производитель российской электроники ICL обратился в суд из-за поставок госзаказчикам контрафактной техники под видом продукции компании. С такими кейсами производитель столкнулся в разных регионах, включая Хабаровск, Кемерово, Якутск, Ставрополье и другие.

В настоящий момент ICL (АО «АйСиЭл-КПО ВС») выиграла суд за нарушение исключительных прав на товарный знак на сумму 1,9 млн руб. Иск компания подала в июне 2024 г. к поставщику контрафактной продукции «МЛЦ», следует из картотеки Арбитражных судов.

«Истец ссылается на нарушение ответчиком принадлежащего ему исключительного права на товарный знак ICL, что выразилось в поставке ответчиком третьим лицам контрафактного товара, на который было нанесено обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истцом», отмечается в решении суда.

Как пояснил представитель ICL, на электронику был нанесен товарный знак. При этом серийный номер был составлен с нарушениями. Сам факт поставки товара не произведенного ICL, но под их брендом, компания обнаружила через портал госзакупок.

По данным ICL, они сталкивались с контрафактными поставками 78 шт. ноутбуков, 159 системных блоков и др.

Подробности дела

Привлеченная к суду компания «МЛЦ» должна была поставить российские реестровые серверы ICL teamRAY 2042-1U стоимостью 460 тыс. руб. Администрации Невинномысска Ставропольского края.

«После получения товара учреждение обнаружило, что он является контрафактным, в связи с чем между сторонами было заключено соглашение о расторжении контракта», — отмечается в документах.

Торгово-промышленная палата Ставропольского края провела экспертизу и пришла к выводу, что поставленный заказчику товар не является сервером производства ООО «АйСиЭл Техно».

ICL Одно из поставленных устройств под видом ICL

Материалы дела свидетельствуют о высокой степени сходства обозначения, используемого ответчиком, и товарного знака истца. Неизвестный сервер был промаркирован как реестровый от компании ICL.

Суд встал на сторону производителя и владельца товарного знака и обязал взыскать с «МЛЦ» 1,9 млн руб. В январе 2025 г. «МЛЦ» подала аппеляционную жалобу. Но суд оставил решение без изменений.

Кейсов с контрафактом много

При этом это не единственная попытка «МЛЦ» поставить госзаказчикам товары под видом ICL. Например, в марте 2022 г. «МЛЦ» также заключила контракт на поставку сервера ICL Администрации Приморского края на сумму 492,9 тыс. руб.

Однако госзаказчик, обратившись к «АйСиЭл-КПО ВС», выяснил, что между «АйСиЭлТехно» и «МЛЦ» нет заключенных договоров на поставку. И производство поставленного сервера компанией не осуществлялось.

«МЛЦ» представило в составе заявки заведомо недостоверную информацию о предлагаемом к поставке товаре, незаконно использовало при маркировке поставляемых изделий товарный знак ICL и наименование ООО «АйСиЭл Техно», в результате чего, незаконно получив преимущество, предоставляемое товарам российского происхождения, осуществило поставку контрафактной продукции заказчику, следует из судебных документов.

Сейчас также идет разбирательство в суде между «АйСиЭл-КПО ВС» и «Компанией Системные Решения» о взыскании 10,4 млн руб. компенсации за неправомерное использование товарного знака.

Как рассказал CNews представитель ICL, компания выявила поставки контрафакта еще в четырех регионах: Хабаровск, Кемерово, Якутск и Тамбов. «Мы подавали заявления в правоохранительные органы, но реакции не получили», отметили в компании.

Подделки российской техники

Это не первый кейс, связанный с поставками иностранной техники под видом отечественной реестровой продукции госзаказчикам. В декабре 2023 г. CNews писал о том, что под видом российских компьютеров Life Tech, внесенных в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга, поставляются ПК, не имеющие заключения Минпромторга и не внесенных в реестр. Тогда Минпромторг сообщил CNews, что материалы были переданы в ФСБ. На данный момент статус дела неизвестен.

Ситуация тогда была немного иная: вместо заявленных в ТПП российских комплектующих в ПК при поставке присутствовала иностранная ЭКБ. Собеседник CNews на рынке электроники пояснил, что компания могла фиктивно для предоставления документов в ТПП заключить «договор» на поставку российских комплектующих, по факту их не оплачивая и не отгружая. «То есть условная недобросовестная компания может закупать китайские комплектующие и собирать из них "железо", а по документам заявлять, что использует российские», — отметил он.

Были и другие кейсы, например, когда блогер Максим Горшенин заявил, что нашел в российском мониторе отечественный контроллер, выпаивание которого не приводит к поломке устройства. Наличие этого чипа повышает уровень «российскости» монитора, что является плюсом при госзакупках – его уровень намного выше, чем у ближайших конкурентов.

Негативные последствия

«Поставки иностранной техники под видом продукции, официально внесенной в реестр Минпромторга РФ, негативно сказываются на имидже отечественных производителей и могут нанести ущерб государственным заказчикам, получающим оборудование неизвестного происхождения, — считает глава ассоциации «Вычислительная техника» Светлана Легостаева. — Консорциум уже поднимал эту тему и в том числе именно поэтому активно поддерживает тему введения маркировки, как одного из элементов борьбы с контрафактом».

«Необходимо скорейшее введение обязательной маркировки данной продукции с поэтапным расширением номенклатуры вычтеха, подлежащей маркировке», — отметили в производителе электроники Fplus.

Ранее в своем интервью CNews замглавы Минпромторга Василий Шпак, сообщал, что министерство работает над решением этой проблемы. «Будет введен механизм пост-проверки, — сообщил Шпак. — Мы будем ее реализовывать выборочно при поступлении жалоб, и, если увидим злоупотребления, которые позволили кому-то получить преференцию, например, с точки зрения государственных закупок, вопрос будет далее рассматриваться в контексте 159 статьи УК РФ «Мошенничество» как уголовное преступление».



Поставщик контрафакта

Согласно базе «Контур.фокус», ООО «МЛЦ» зарегистрировано в декабре 2019 г. в Ленинградской области. Гендиректором и единственным владельцем компании выступает Вадим Забоев.

Всего в базе есть информация о 67 заключенных госконтрактах на общую сумму 37 млн руб.

Чистая прибыль «МЛЦ» по итогам 2023 г. достигла 92,6 млн руб., что на 58% выше, чем по результатам 2022 г. Чистая прибыль при этом составила 15,8 млн руб.

Деятельность и выручка ICL

Согласно официальному сайту, группа компаний ICL была основана в 1991 г. на базе завода ЭВМ Казанским производственным объединением вычислительных систем (КПО ВС) и британской компанией International Computers Limited (ICL). С 2002 по 2013 гг. ICL входила в японскую корпорацию Fujitsu. По итогам 2022 года выручка группы компаний ICL увеличилась на 70% до 31,203 млрд рублей.

Группа занимается разработкой ПО, системной интеграцией, ИТ-аутсорсингом, а также производством компьютерной техники. Завод вычислительной техники ICL располагается в Татарстане, село Усады. В группу входят компании ICL Soft, ICL Системные технологии, ICL Техно, ICL Services и т.д.

