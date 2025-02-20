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В России построят крупный дата-центр за 3,2 млрд рублей

Группа компаний Key Point построит центр обработки данных мощностью 11,0 МВт в индустриальном парке Craft в Свердловской области. Российский коммерческий банк ВТБ предоставит финансирование проекта в размере 3,2 млрд руб. Емкость строящегося дата-центра составит 880 серверных стоек, общая мощность — 11,0 МВт. 

Строительство ЦОДа

Группа компаний Key Point к маю 2026 г. построит Центр обработки данных (ЦОД) в индустриальном парке Craft в Свердловской области, пишут «Ведомости». Финансирования в объеме 3,2 млрд предоставил банк ВТБ.

Емкость строящегося центра обработки данных составит 880 серверных стоек, общая мощность — 11,0 МВт. По данным банка, площадь объекта превысит 6,5 тыс. кв. м. Проект будет реализован в два этапа, запуск первой очереди запланирован в конце 2025 г., завершить строительство компания намерена к маю 2026 г.

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ГК Key Point
ВТБ предоставит финансирование проекта в размере 3,2 млрд руб. на строительство крупного дата-центра

«ВТБ заинтересован в создании качественной импортозамещенной ИТ-инфраструктуры для российских технологичных компаний. В этом заинтересованы интернет-провайдеры и ИТ-компании, медицинские и образовательные учреждения, предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и финансового сектора, а также промышленные, транспортные и логистические компании», — отметил член правления ВТБ Руслан Еременко. «В среднесрочной перспективе мы рассчитываем увеличить число ЦОДов, где расположится свыше 10 тыс. ИТ-стоек», — добавил основатель ГК Key Point Евгений Вирцер.

В конце ноября 2023 г. Key Point приступила к строительству дата-центра в Свердловской области. Со слов представителей Key Point, ЦОД будет соответствовать международным стандартам по обеспечению стабильной работы вычислительных систем любого поколения.

Как сообщил заместитель министра инвестиций Свердловской области Сергей Сосновский, появление такого высокотехнологичного объекта на территории региона ускорит внедрение нужных и важных цифровых сервисов, а их доступность возрастет. Он также отметил, что строительство новых дата-центров — это фундамент обеспечения информационной безопасности (ИБ) как региона, так и страны в целом. Новый дата-центр сможет стать надежной опорой для внедрения диджитал-сервисов и будет иметь стратегическое значение для всего региона, добавил заместитель министра.

Генеральный подрядчик

В феврале 2021 г. была основана компания Key Point, которая через месяц договорилась с АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» (КРДВ) о строительстве дата-центра на территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» в Приморском крае.

Основатель компании — Евгений Вирцер. Он работал в «Ланите», руководил строительством ЦОДа Сбербанка. Также он является соучредителем компании «Свободные технологии инжиниринг» (СТИ), в число специализаций которой входят сложные технологические объекты, насыщенные инженерными системами (ЦОДы, энергоцентры, холодильные центры), проектирование с полноценным применением BIM-технологий, строительство инженерных систем, систем связи и безопасности.

Нехватка мощностей для дата-центров

Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что сейчас банк не рассматривает для строительства площадки мощностью менее 200 МВт, «а лучше — 300-400 МВт», хотя раньше строил дата-центры мощностью 40 МВт. По словам Грефа, объем мощности в 40 МВт сравним с потреблением среднего по размеру города, а 300-400 МВт — с потреблением блока атомной электростанции. Высокая стоимость строительства таких объектов также является проблемой, отметил Греф.

Как писал CNews в январе 2025 г., председатель правления «Т-Банк» Станислав Близнюк подтвердил наличие сложностей с мощностями для ЦОДов. Он отметил, что проблемой является даже построить два дата-центра по 50 МВт. Поиск точек, где доступны такие объемы мощностей и адекватные тарифы, по словам Близнюка, является сложной задачей.

Представитель пресс-службы ВТБ подтвердил сложность поиска оптимального ЦОДа для размещения оборудования любого банка. Он отметил, что ЦОД должен иметь возможности для кратного роста производительности, быть равноудаленным от каких-либо жилых домов и объектов городской социальной инфраструктуры. Такое расположение, по его словам, необходимо для размещения большого количества сопутствующего оборудования, такого как кондиционеры и генераторы, которые не будут доставлять дискомфорт жителям города.

Антон Денисенко

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