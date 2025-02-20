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При помощи тысяч специально настроенных видеокамер в Петербурге установят массовую слежку за мигрантами. На них потратят десятки миллионов рублей

Комитет по межнациональным отношениям администрации Санкт-Петербурга закупил лицензию, обеспечивающую 8 тыс. городских видеокамер новым функционалом. Они смогут теперь определять этническую принадлежность при распознавании лиц, чтобы отслеживать мигрантов и их «этнические анклавы».

Функционал распознавания этнической принадлежности

Городские камеры видеонаблюдения, включенные в систему «Безопасный город» в Санкт-Петербурге, при распознавании лиц теперь смогут определять и фиксировать этническую принадлежность, пишет «Коммерсант», ссылаясь на заявление главы комитета по межнациональным отношениям администрации Санкт-Петербурга Олега Капитанова.

Комитет уже заключил контракт на закупку лицензии, обеспечивающей новым функционалом восемь тыс. видеокамер, которых на конец 2024 г. всего в городе насчитывалось 102 тыс. Стоимость контракта составила 38,4 млн руб., по данным издания.

АПК «Безопасный город» – это автоматизированная информационная система, которая решает задачи обеспечения общественной безопасности и правопорядка. Система объединяет информацию от различных источников данных и позволяет выявлять взаимозависимости происходящих событий.

«Безопасный город» и социальная напряженность

Новая техника позволит формировать автоматизированные статистические отчеты. ИС «Безопасный город» при помощи «механизма распознавания этнической принадлежности лиц» поможет в борьбе с «формированием этнических анклавов» и позволит принять «своевременные превентивные меры по недопущению социальной напряженности в регионе», сказал Капитанов.

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Почти 38,5 млн руб. потратили власти Петербурга на оснащение городских видеокамер способностью отслеживать мигрантов

Но глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев не понимает, зачем для этого использовать «8 тыс. камер сложного программного комплекса»: «Власти Петербурга и любого другого города и так уже знают, где образуются анклавы».

Замдиректора Института стран СНГ Александра Докучаева назвала инициативу «странной»: «Это заявление — ошибка, оно только сеет напряженность и межнациональную рознь. Этически оно вызывает серьезные вопросы к компетентности людей на государственных должностях».

С наличием этической проблемы согласен Фадеев, так как, по его мнению, распознавание «этнической идентичности» с камер «унижает человеческое достоинство»: «В России даже в паспорте национальность не указывают. И вдруг какие-то телекамеры будут определять, какой человек национальной принадлежности».

Российские технологии распознавания лиц

Чья разработка будет обеспечивать новый функционал, необходимый городу, как считают представители власти Санкт-Петербурга, не уточняется.

В России есть эффективные технологии в этой области. Алгоритмы компания NtechLab, разработчика технологий систем распознавания лиц, эмоций и силуэтов, например, доказали свое превосходство, опередив аналогичные разработки многих компаний, включая Google, на конкурсе по распознаванию лиц на фотографиях Megaface 2015 г. В конце 2024 г. компания (вместе с ООО «Технологии видеоанализа») попала в «черный список» американского Министерства торговли, так как якобы «разрабатывает и поставляет ПО для распознавания лиц российскому правительству, которое использует эти продукты и услуги для отслеживания и таргетирования мирных протестующих и активистов».

В декабре 2023 г. российские ученые из МИСИС, ВШЭ и Sber AI Lab заявляли о разработке нового, более эффективного метода распознавания лиц и даже эмоций, не требовательного к вычислительным ресурсам. При этом не нужно пересылать видео на удаленный вычислительный сервер. Технология уменьшает стоимость и значительно увеличивает скорость идентификации.

Анна Любавина

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