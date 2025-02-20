При помощи тысяч специально настроенных видеокамер в Петербурге установят массовую слежку за мигрантами. На них потратят десятки миллионов рублей

Комитет по межнациональным отношениям администрации Санкт-Петербурга закупил лицензию, обеспечивающую 8 тыс. городских видеокамер новым функционалом. Они смогут теперь определять этническую принадлежность при распознавании лиц, чтобы отслеживать мигрантов и их «этнические анклавы».



Функционал распознавания этнической принадлежности

Городские камеры видеонаблюдения, включенные в систему «Безопасный город» в Санкт-Петербурге, при распознавании лиц теперь смогут определять и фиксировать этническую принадлежность, пишет «Коммерсант», ссылаясь на заявление главы комитета по межнациональным отношениям администрации Санкт-Петербурга Олега Капитанова.

Комитет уже заключил контракт на закупку лицензии, обеспечивающей новым функционалом восемь тыс. видеокамер, которых на конец 2024 г. всего в городе насчитывалось 102 тыс. Стоимость контракта составила 38,4 млн руб., по данным издания.

АПК «Безопасный город» – это автоматизированная информационная система, которая решает задачи обеспечения общественной безопасности и правопорядка. Система объединяет информацию от различных источников данных и позволяет выявлять взаимозависимости происходящих событий.

«Безопасный город» и социальная напряженность

Новая техника позволит формировать автоматизированные статистические отчеты. ИС «Безопасный город» при помощи «механизма распознавания этнической принадлежности лиц» поможет в борьбе с «формированием этнических анклавов» и позволит принять «своевременные превентивные меры по недопущению социальной напряженности в регионе», сказал Капитанов.

Но глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев не понимает, зачем для этого использовать «8 тыс. камер сложного программного комплекса»: «Власти Петербурга и любого другого города и так уже знают, где образуются анклавы».

Замдиректора Института стран СНГ Александра Докучаева назвала инициативу «странной»: «Это заявление — ошибка, оно только сеет напряженность и межнациональную рознь. Этически оно вызывает серьезные вопросы к компетентности людей на государственных должностях».

С наличием этической проблемы согласен Фадеев, так как, по его мнению, распознавание «этнической идентичности» с камер «унижает человеческое достоинство»: «В России даже в паспорте национальность не указывают. И вдруг какие-то телекамеры будут определять, какой человек национальной принадлежности».

Российские технологии распознавания лиц

Чья разработка будет обеспечивать новый функционал, необходимый городу, как считают представители власти Санкт-Петербурга, не уточняется.

В России есть эффективные технологии в этой области. Алгоритмы компания NtechLab, разработчика технологий систем распознавания лиц, эмоций и силуэтов, например, доказали свое превосходство, опередив аналогичные разработки многих компаний, включая Google, на конкурсе по распознаванию лиц на фотографиях Megaface 2015 г. В конце 2024 г. компания (вместе с ООО «Технологии видеоанализа») попала в «черный список» американского Министерства торговли, так как якобы «разрабатывает и поставляет ПО для распознавания лиц российскому правительству, которое использует эти продукты и услуги для отслеживания и таргетирования мирных протестующих и активистов».

В декабре 2023 г. российские ученые из МИСИС, ВШЭ и Sber AI Lab заявляли о разработке нового, более эффективного метода распознавания лиц и даже эмоций, не требовательного к вычислительным ресурсам. При этом не нужно пересылать видео на удаленный вычислительный сервер. Технология уменьшает стоимость и значительно увеличивает скорость идентификации.