Экс-гендиректору института - разработчика стратегии развития российской радиоэлектроники дали срок за мошенничество

Срок 7,5 лет за мошенничество получила Алена Фомина, бывший гендиректор ЦНИИ «Электроника», который разрабатывал стратегию развития радиоэлектронной промышленности России до 2030 г. и другие госпрограммы.



Приговор по делу

Тушинский суд в Москве вынес приговор бывшему генеральному директору входящего в «Ростех» ЦНИИ «Электроника» и бывшему советнику директора Минпромторга России Алене Фоминой. Ее приговорили к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу, сообщили ТАСС в суде.

В зале суда под стражу был взят еще один фигурант — гендиректор ПАО «Аквасервис» Курчатов Иван, приговоренный к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

ЦНИИ «Электроника» являлся головным разработчиком стратегии развития радиоэлектронной промышленности России до 2030 г., государственной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности до 2025 г.» и других программно-целевых документов. Помимо написания государственных программ, институт разрабатывает стратегии развития отдельных холдингов и корпораций, а также бизнес-планы конкретных проектов.

Ущерб государству - 150 млн руб.

Следствие по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено в 2020 г. Контракты ЦНИИ «Электроника», под видом которых совершались хищения, нанесли ущерб бюджету в размере более 150 млн руб., выяснили «Известия». Размер штрафов, которые суд назначил всем фигурантам дела — от 1 до 1,6 млн руб.

wirestock на Freepik Фигуранты дела о мошенничестве в ЦНИИ «Электроника» получили сроки до 7,5 лет лишения свободы и штрафы до 1,6 млн рублей

Прикрытием для хищения бюджетных средств, по версии следствия, были госконтракты на оказание «консультационных услуг в области проведения маркетинговых исследований» и «экспертизу инвестиционных проектов организаций оборонно-промышленного комплекса».

ПАО «Аквасервис» и НПО «Кадетек» выступали подрядчиками. Бывший руководитель «Аквасервиса» Николай Лагунцов умер во время следствия. Руководитель «Кадетек» Виталий Флоренцев получил 5,5 лет лишения свободы условно.

По делу проходил еще один чиновник Минпромторга — заместитель главы департамента радиоэлектронной промышленности ведомства Антон Исаев. Его задержали осенью 2020 г. по подозрению в организации схем хищения денежных средств в период работы на должности одного из руководителей ЦНИИ «Электроника».

До того, как сделать карьеру в Минпромторге, Исаев с лета 2014 г. работал под руководством Фоминой в ЦНИИ «Электроника». По словам его адвоката, он, будучи рядовым сотрудником, попал под влияние руководителя организации Фоминой, поэтому совершил неправомерные действия. Исаев стал сотрудничать со следствием и получил 5,5 лет лишения свободы условно.

Пострадал не только бюджет

Фомину взяли под стражу в феврале 2021 г., а в августе 2022 г. CNews написал, что сотрудники ЦНИИ, массово увольнявшиеся из «Электроники», пожаловались Президенту Владимиру Путину на многомесячные задержки зарплаты.

В результате резонанса, вызванного этой публикацией и публикациями в других СМИ, седьмого ноября 2022 г. было возбуждено уголовное дело по ст. 145.1 УК России. Данная статья описывает ответственность за полную невыплату зарплаты свыше двух месяцев. Максимальное наказание за это преступление — лишение свободы на срок до трех лет.

Потерпевшими по делу было признано около 30 человек. Долги перед ними погасили и дело закрыли, после чего оставшиеся в штате института работники подали заявление о возобновлении прекращенного уголовного дела.