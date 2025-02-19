В России открылся первый испытательный центр для дронов в рамках нацпроекта

На Ямале, в арктических условиях будут испытывать новые модели беспилотников. В рамках нацпроекта по развитию БАС на полуострове открылся первый испытательный центр БПЛА.



Открытие центра

Арктический испытательный центр открылся на полуострове Ямал, в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) России, на севере Западной Сибири. Здесь будут испытываться новые модели беспилотников, сообщило правительство ЯНАО на официальном сайте.

«В кратчайшие сроки, всего за полгода, был создан объект, обеспечивающий базирование самых разных беспилотных систем в Арктике, что крайне важно для развития нашего большого региона. Здесь будут базироваться компании, проводящие испытания беспилотных авиационных систем в арктических условиях», — сказал Александр Калинин, первый заместитель губернатора ЯНАО.

В 2024 году Ямал наряду с Самарской и Томской областями вошел в тройку пилотных регионов-участников нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» (БАС) в части создания инфраструктуры для беспилотников. Центр на Ямале открылся первым.

Стационарная и мобильная площадки

Центр включает в себя две площадки — стационарную «Обдорск» и мобильную, созданную на базе двух вездеходов «Бурлак».

Правительство ЯНАО На Ямале за полгода создали испытательный центр БПЛА

На площадке «Обдорск» построены два модульных здания для беспилотных воздушных судов и спецтехники, организованы проезды, перрон с рулежной дорожкой и посадочная площадка.

Мобильная площадка позволяет оперативно разворачивать ее в любом районе и легко адаптировать к различным задачам. Уже определены шесть точек для развертывания мобильной посадочной площадки: в поселках Пельвож, Катравож, Харп, в районе реки Харбей, на факториях Паюта и Лаборовая. Число точек будет увеличиваться с учетом возможностей инфраструктуры в Шурышкарском, Ямальском и Приуральском районах.

Благодаря тому, что испытательный центр является единственной в России площадкой одновременного базирования пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, обслуживание беспилотников будет осуществляться специалистами, которые обладают опытом работы с пилотируемой авиацией. Это позволит повысить его качество, говорится в сообщении.

Для проведения испытаний будут также привлекать специалистов российских научных организаций и сертификационных центров.

Нацпроект развития БАС

Разработать проект развития БАС поручил Президент Владимир Путин, так как для России «важно создание отраслей и рынков будущего». Цель нацпроекта — обеспечить высокий уровень локализации производства дронов и возможности для их широкой эксплуатации.

Нацпроект запущен в январе 2024 г., в него вошли федеральные проекты «Кадры для беспилотных авиационных систем», «Стимулирование спроса на отечественные БАС», «Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих», а также «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации БАС».

Текущий объем финансирования нацпроекта БАС в 2024-2030 гг. составляет 713,7 млрд руб. Сумма финансирования включает 559,5 млрд руб. из федерального бюджета, 41 млрд руб. — из региональных бюджетов и 113,2 млрд руб. из внебюджетных источников.

Гражданские БАС уже сейчас выполняют мониторинговые миссии в топливно-энергетических комплексах (ТЭК), строительстве, в природопользовании, контролируют различную транспортную инфраструктуру, осуществляют летные проверки аэронавигационного оборудования, проводят аэрофотосъемка для картографирования. Дроны задействованы в охранном бизнесе, а также при проведении поисково-спасательных работ. Очень активно беспилотники используются в сельском хозяйстве, в экспериментальном порядке начато их использование в логистике.