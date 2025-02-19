Инвестиции в средства защиты данных в 2024 году выросли почти на четверть

Размер инвестиций в средства для защиты данных в России в 2024 г. увеличился на 20%, до 23 млрд руб. Больше всего выросли показатели по средствам реагирования на утечки (на 26%) и ИТ-продукты для контроля доступа (на 40%). Самый крупный сегмент в деньгах - средства реагирования на утечки: 9,7 млрд руб. по итогам года, также растут и другие сегменты.

Рост инвестиций

Российский рынок средств для защиты данных в 2024 г. увеличился на 20%, достигнув 23 млрд руб., пишет «Коммерсант». Наибольший рост инвестиций зафиксирован в сегментах средств реагирования на утечки (26%) и решений для контроля доступа (40%). Опрошенные эксперты связывают это с ужесточением требований регуляторов, но прогнозируют замедление роста спроса в ближайшие годы.

Самый крупный сегмент - средства реагирования на утечки (DBR) - составил 9,7 млрд руб. Также выросли рынки криптографической защиты и решений для предотвращения утечек. Наиболее динамичным оказался сегмент контроля доступа (DAG/DCAP), который увеличился на 40%, до 1,4 млрд руб. По данным F6, в 2024 г. было выявлено 259 ранее не опубликованных баз данных (БД) российских компаний, что на 5% больше, чем в 2023 г.

Как рассказал «Коммерсант» бизнес-консультант по информационной безопасности (ИБ) Positive Technologies Алексей Лукацкий, рост спроса на ИТ-решения для защиты данных эксперты объясняют ужесточением регуляторных требований, включая увеличение штрафов за утечки персональных данных до 500 млн руб. Он добавил, что руководство различных российских компаний начинают фокусироваться на реальной защите данных, а не только на выполнении формальных требований.

Правительство Москвы Инвестиции в средства защиты данных в 2024 г. выросли почти на четверть

Эксперты ожидают, что в 2025 г. ИБ-рынок вырастет на 23%, при этом сегмент сетевой безопасности, включая межсетевые экраны нового поколения (NGFW), составит около 15%. Однако аналитики прогнозируют временное охлаждение спроса в 2025 г. с последующим подъемом в 2026–2027 г.

По данным МТС Web Services (MWS), с 2019 г. кибербезопасность демонстрирует устойчивую динамику роста, увеличив свою долю на российском ИТ-рынке с 11,8% в 2019 г. до 16,9% в 2023 г., что в абсолютном выражении составляет 159,6 и 453,4 млрд руб. в 2019 и 2023 г. соответственно. В 2024 г. данный сегмент продолжает оставаться одним из лидеров по темпам роста.

МТС Web Services (MWS), входит в группу МТС, провела исследование под названием Perspectives of IT-market 2024. Исследование посвящено анализу ИТ-рынка в 2023 г. и прогнозам его развития на 2024 г. Согласно результатам исследования Perspectives of IT-market 2024 среднегодовой темп роста рынка кибербезопасности за последние пять лет с 2019 г. составил 30%. По итогам 2024 г. объем этого сегмента составит 593,4 млрд руб., из них 46% отведено программному обеспечению (ПО), 19% заняло аппаратное обеспечение и 35% это различного рода ИТ-услуги.

Показатели годом ранее

По данным аналитиков МТС, в 2023 г. большую долю рынка кибербезопасности формировала вертикаль ПО - 45%, что в денежном выражении составляет 202,2 млрд руб., в 2024 г. этот показатель достиг 273,6 млрд руб. Второе место в 2023 г. заняла вертикаль ИТ-услуги - 34,2% или 155,1 млрд руб. Она включает в себя такие ИТ-услуги, как центр мониторинга ИБ-событий, тестирование на проникновение и ряд других. По итогам 2024 г. объем вертикали ИТ-услуг в разрезе кибербезопасности составит 206,6 млрд руб. На вертикаль аппаратного обеспечения в 2023 г. пришлось - 21% рынка или 96,1 млрд руб. В 2024 г. этот показатель достиг 113,2 млрд руб.

С точки зрения темпов роста 2019-2023 г. наибольшие показатели наблюдаются в вертикалях ПО и ИТ-услуг, 35% и 33% соответственно. В разрезе аппаратного обеспечения кибербезопасность показала динамику на уровне 18% на протяжении пяти лет до 2023 г. По прогнозу аналитиков из MWS, темпы роста в 2024 г. ожидаются сопоставимые с предыдущим периодом и влияние кибербезопасности в ИТ-рынке продолжит усиливаться.

Увеличение штрафов за утечки данных

Как писал CNews, c 30 мая 2025 г. вступают в силу поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) России, увеличивающие штрафы за утечки персональных данных. Напомним, какой новый размер санкций, установленный законом №420-ФЗ от 30 ноября 2024 г.

Незаконная передача информации об 1-10 тыс. человек - в случае, если это сделало должностное лицо некоммерческой организации или государственного, муниципального органа, им грозят штрафы в 200-400 тыс. руб. Если правонарушение совершили организация или ИП, санкции достигают 3-5 млн руб.

Утечка 10-100 тыс. идентификаторов физических лиц (уникальных обозначений граждан, хранящихся в системах оператора) - штрафы будут точно такими же, как при незаконной передаче информации о людях должностными лицами или представителями бизнеса - смотрите пункт первый.

Незаконная передача информации о 10-100 тыс. граждан или утечка идентификаторов 100 тыс. – 1 млн граждан. В этом случае должностных лиц некоммерческих организаций или государственных органов оштрафуют на 300-500 тыс. руб., а бизнес - на 5-10 млн руб.

Незаконная передача информации более чем 100 тыс. граждан или утечка более 1 млн идентификаторов физических лиц - в этом случае должностным лицам грозят штрафы в 400-600 тыс. руб., а ИП и компаниям - 10-15 млн руб.

Нелегальное распространение персональных данных специальных категорий - если правонарушение совершается впервые, то штраф должностным лицам достигнет 1-1,3 млн руб. Предприниматели и фирмы могут быть оштрафованы на суммы в 10-15 млн руб.

Неправомерное распространение биометрических персональных данных - должностных лиц могут оштрафовать на 1,3-1,5 млн руб., а предприятия и индивидуальные предприниматели (ИП) - на 15-20 млн руб.