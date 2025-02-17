Российские процессоры Baikal-S распроданы. Новая партия придет в конце года

Компания «Байкал электроникс» получила декларацию о соответствии ЕАЭС для продажи своих серверных чипов Baikal-S в России. Первая партия после введенных санкций и отказа тайваньской TSMC в производстве привезена в Россию в конце 2024 г. Следующую партию ожидают в конце 2025 г.

Сертификат на продажу

Как выяснил CNews, российский разработчик процессоров «Байкал электроникс» получил декларацию о соответствии требованиям технического регламента ЕАЭС на серийный выпуск Baikal-S. Дата регистрации декларации — 15 января 2025 г., следует из единого реестра сертификатов соответствия и деклараций.

Декларация о соответствии необходима для вывода товаров на рынок и их продажи. В ноябре 2024 г. замминистра Минпромторга Василий Шпак сообщил, что в Россию прибыла партия из 1 тыс. процессоров Baikal-S.

Эксперты тогда предположили, что рынок может начать тестировать новые процессоры и постепенно интегрировать их в свои решения.

«Байкал Электроникс» В России распределили партию новых чипов

Собеседники CNews среди производителей серверов рассказывают, что почти все процессоры достались крупной компании с госучастием. «Большую часть они оставили себе и несколько сотен распределили по госпроектам и продали другим производителям», — отметил он.

Следующая партия ожидается в конце 2025 г., говорят собеседники CNews из среды производителей электроники.

Представители «Байкал электроникс» отказались комментировать тему.

Нужда в процессорах

Рынок давно ждет российские процессоры. Напомним, что летом 2022 г. «Байкал Электроникс» отменила выпуск и продажу серверных CPU Baikal-S после разрыва отношений с тайваньской TSMC.

Тайвань в марте 2022 г. присоединился к западным санкциям, введенным в отношении России на фоне спецоперации на Украине, и тайваньский чипмейкер TSMC прекратил производить чипы для России.

Сейчас место производства Baikal-S в декларации указано как находящееся в Красногорске Московской области, где расположен один из офисов компании. «Конечно, по факту они производятся в Азии», — отмечают собеседники, называя наименование фабрики.

«Ответ на вопрос о необходимом количестве Baikal-S усложнился после того, как запахло потенциалом отмены санкций, — рассказал CNews автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко. — Оцениваю потребность в них не более, чем в десятки тысяч штук в ближайшее время. Такие объемы выпуска нетрудно обеспечить».

Востребованы они могут быть, прежде всего, российскими производителями, которым нужно выполнять «балльные обязательства», чтобы попадать в реестр российской продукции Минпромторга, отметил Бойко.

Характеристики процессора

Серверный ARM-процессор Baikal-S разрабатывался с октября 2016 г., когда «Байкал Электроникс» по итогам тематического конкурса Минпромторга подписал с министерством договор о предоставлении компании субсидии в размере 1,2 млрд руб. Общая стоимость проекта была прописана на уровне 2,49 млрд руб. — то есть 1,29 млрд руб. в него должен был вложить сам разработчик. Датой окончания проекта изначально было прописано 30 ноября 2019 г.

Процессор был спроектирован по 16-нанометровому техпроцессу, имеет 48 ядер ARM Cortex-A75, шесть каналов памяти DDR4 3200 МГц — до 768 ГБ на сокет (128 ГБ на канал), кэш-память: L1 — 64 КБ кэш инструкций и кэш данных, L2 — 512 КБ на ядро, L3 — 2 МБ на кластер, L4: 32 МБ.

Тактовая частота процессора составляет до 2,2 ГГц, энергопотребление — 120 Вт, диапазон рабочих температур — от 0 до 70 градусов Цельсия, производительность на стандартном суперкомпьютерном тесте Linpack заявлена на уровне 358 Гфлопс.

Ранее сообщалось, что ориентировочная цена одного Baikal-S составит $3 тыс.

Первую инженерную партию чипов «Байкал Электроникс» получила в октябре 2021 г. Пришли они с тайваньской контрактной фабрики TSMC. В компании ожидали, что полноценная промышленная партия чипов в 12-14 тыс. штук придет до конца III кв. 2022 г. Однако весной 2022 г. на Россию обрушились санкции.

В январе 2023 г. CNews писал о том, что российская компания «Элпитех» выпустила первую серверную систему хранения данных (СХД) на последнем из пошедших в серию в линейке «Байкал» процессоре Baikal-S.

Наладить их выпуск на территории России не представляется возможным — в стране нет подходящих для этого производственных мощностей, самый современный техпроцесс, освоенный отечественными вендорами микросхем — это 65 нм прямиком из начала XXI века.

«Байкал Электроникс» возлагала большие надежды на российский рынок серверных процессоров, на что указывает, в том числе, и дорожная компании до 2025 г., опубликованная летом 2021 г. В ней сказано, что «Байкал Электроникс» хотела начать захват рынка с выпуска Baikal-S, а затем приступить к производству других процессоров. В планы компании входил выпуск 300 тыс. процессоров до конца 2022 г. на мощностях TSMC. К 2025 г. объем производства планировалось довести до 600 тыс. единиц.

Чипы «Байкала»

АО «Байкал Электроникс» было образовано 11 января 2012 г. Первым продуктом разработчика в 2015 г. стал чип Baikal-Т1 на архитектуре MIPS, созданной в соответствии с концепцией RISC, то есть для процессоров с сокращенным набором команд. В продуктовом портфеле компании представлены чипы Baikal-T, Baikal-M и Baikal-S.

В июле 2021 г. «Байкал Электроникс» сообщила о намерении инвестировать порядка 23 млрд руб. в расширение линейки выпускаемых ею процессоров и в период до 2025 г. и нарастить объемы их производства до 600 тыс. штук. Тогда же стало известно об интересе организации к открытой архитектуре RISC-V.

В ноябре 2021 г. «Байкал Электроникс» получила от Минпромторга в виде госсубсидий 9,44 млрд руб. на создание двух новых процессоров из линейки «Байкал» Baikal-L для мобильных устройств и Baikal-S2 чипа для «дата-центров». Инженерные образцы первого чипа компания намеревалась получить в 2023 г., а Baikal-S2 — в 2025 г.

Компания «Байкал Электроникс» на протяжении нескольких лет не анонсирует новые процессоры. Одна из последних ее новинок – серверный чип Baikal-S, производство которого началось в октябре 2021 г. Также летом 2021 г. состоялся анонс процессоров «Байкал-M2», «Байкал-L» и «Байкал-S2».