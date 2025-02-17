В России появилась новая схема мошенничества с поддельными штрафами. МВД предупредило

Министерство внутренних дел России предупредило граждан о новой схеме мошенничества, связанной с рассылкой поддельных писем о якобы существующих задолженностях. В таких письмах злоумышленники сообщают о просроченных платежах и угрожают штрафами или арестом имущества в случае неуплаты.

Новая схема обмана

Сотрудники полиции предупредили россиян о рассылке мошенниками писем с якобы существующими задолженностями из-за просроченных платежей и с угрозами за их неуплату арестом имущества. Об этом говорится в материалах управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел (УБК МВД) России.

В уведомлении УБК МВД говорится, что просрочены платежи, указана конкретная сумма и прилагается QR-код (двумерный штрихкод, который считывается устройствами обработки изображений) или ссылка для перехода к оплате. При этом аферисты предлагают воспользоваться системой быстрых платежей (СБП) для погашения задолженности, а для усиления своего воздействия они предлагают воспользоваться специальными скидками, которые действуют только сейчас и при таком способе оплаты.

Для того чтобы не попасться на удочку злоумышленников, сотрудники МВД рекомендует гражданам проверять штрафы только через «Госуслуги» или же Федеральную налоговую службу (ФНС) России.

Фото на штрафах

Штраф, вынесенный автоматически с помощью комплексов фотовидеофиксации, должен иметь фотографию. И копия постановления, присланная по обычной почте, должна иметь на оборотной стороне фото, на которой видно автомобиль с читаемым номером и совершенное им нарушение.

Государственная Дума России Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с поддельными штрафами для автовладельцев

Однако постановление по почте приходит не всем водителям. С сентября 2021 г. в России изменился порядок уведомления о штрафах. Если автомобилист зарегистрирован на портале «Госуслуги» и подписал соглашение с «Почтой России» о доставке заказных писем в электронном виде, то все штрафы поступают ему только в электронном виде — в личный кабинет на портале «Госуслуг». Если такого соглашения он не заключал, то штрафы также поступают на портал «Госуслуг», но есть нюанс, если с момента размещения на портале прошло семь дней, а автовладелец под своим аккаунтом на портал «Госуслуг» не заходил, то письмо ему будет отправлено обычной почтой.

Если же собственник наземного транспорта не зарегистрирован на портале «Госуслуг», то он также получит копию постановления по почте. И эта копия постановления обязательно должна иметь фотографию. Если такое произошло, то это означает, что случился технический сбой обработки материала. Обновите информацию через несколько часов или пару-тройку дней. Если фото так и не появились, то это повод для разбирательства, необходимо обратиться в то подразделение, которое вынесло этот штраф.

Самый удобный способ узнать о сумме налоговой задолженности и оплатить ее в случае наличия можно с помощью сервиса сайта Федеральной налоговой службы (ФНС) России через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». В нем же можно проконтролировать и поступление денежных средств.

Формирование безопасной среды

Между тем в Госдуме планируют рассмотреть законопроект по защите россиян от телефонного и интернет-мошенничества. Нормы, описанные в проекте, направлены на пресечение и предупреждение мошеннических действий, которые злоумышленники совершают, прибегая к современным технологиям.

Инициатива предусматривает внесение комплексных изменений в российском законодательстве. Нацеленных на предупреждение, пресечение и усиление ответственности в отношении противоправных деяний, совершаемых с использованием информационных технологий (ИТ).

Законопроектом закрепляется возможность онлайн-обмена информацией между государственными органами, банками и цифровыми платформами - автоматический мониторинг позволит практически моментально выявлять подозрительные действия, блокировать их и уведомлять правоохранительные органы о потенциальных преступлениях. Кроме того, предлагается запретить сотрудникам государственных органов, банков и операторов связи общаться с гражданами и клиентами через мессенджеры, что будет способствовать распознаванию мошенничества при поступлении соответствующих звонков или сообщений через мессенджеры.

Маркировка звонков

В свою очередь, Правительство России предложило ввести обязательную маркировку звонков на экранах телефонов, как писал CNews. В таком случае граждане смогут сразу понять, кто именно им звонит – банк или сотовый оператор. При этом звонок без маркировки будет предупреждать россиян о возможном мошенничестве.