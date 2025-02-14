Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2025» состоится 18 февраля
CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора 2025», которая состоится 18 февраля.
18 февраля CNews приглашает Вас принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора 2025».
Подать заявку на участие можно по ссылке.
Подтвердили свое участие:
Сергей Субачев, директор департамента информационных технологий, Россельхозбанк;
Роман Трушков, директор департамента кредитного анализа корпоративных клиентов, АКБ «Абсолют Банк»;
Ольга Лебедева, СPO компании «Динамика»;
Анастасия Строкова, коммерческий директор R-Style Softlab;
Виталий Копысов, директор по инновациям, Банковская группа «Банк Синара»;
Александр Мезенцев, CTO, Свой Банк;
Артем Хван, заместитель начальника управления - руководитель центра аналитики процессов управления организационного развития и процессного менеджмента Департамента корпоративного развития, Россельхозбанк;
Никита Казьмин, руководитель Центра компетенций, Россельхозбанк;
Геннадий Гребенник, директор по трансформации, «Фора-Банк»;
Кирилл Кибалко, независимый эксперт, модератор;
Андрей Морозкин, директор по операционной эффективности «Финам»;
Иван Дашкевич, ведущий архитектор AI «Финам»;
Александр Львов, старший специалист по продвижению и поддержке продаж ПО, «Киберпротект»;
Антон Семенников, директор по цифровому развитию, «Дело Банк».
Основные темы конференции
Российский рынок
- Цифровизация финансового сектора — итоги 2024 года.
- Удалось ли добиться полной технологической независимости?
- Что сдерживает процесс импортозамещения?
- Решения от российских вендоров или собственная разработка.
- Сильные и слабые стороны российских решений.
- Информационная безопасность остается одним из главных приоритетов.
- Как привлечь сотрудников к созданию цифровых сервисов?
- Экономическая эффективность цифровых проектов.
Технологии для финансовых организаций
- Что такое современная АБС.
- От отдельных решений к цифровым платформам.
- Как оцифровать взаимодействие с клиентами?
- Цифровое взаимодействие с контрагентами.
- Цифровой рубль.
- Банковские услуги на основании биометрических данных.
- Государственные сервисы и банковские приложения.
- Искусственный интеллект в финансовых организациях.
- Облачные сервисы для финансовых организаций.
- Как организовать собственную разработку ПО?
- Корпоративные коммуникации в финансовом секторе.
Проекты в финансовом секторе
- Цифровизация финансовых организаций — разбираем кейсы.
- Импортозамещение — делимся опытом.
- Информационная безопасность и борьба с мошенничеством.
- Безопасность пользователей: решаем проблему.
- Традиционный офис по-новому.