CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Какой ты программист? В России создана национальная система подтверждения ИТ-компетенций

В России появилась нацсистема, позволяющая оценить свои навыки в сфере информационных технологий. К прохождению тестирования пока не принуждают – все добровольно и, что немаловажно, бесплатно. Платформа будет работать в качестве эксперимента, который продлится до конца 2026 г.

Программист или эникейщик

Минцифры сообщило CNews о создании новой системы по проверке знаний в сфере информационных технологий. Проект носит статус национального, однако к прохождению тестирования никого не принуждают.

Оценить свои навыки и знания в области ИТ сможет каждый, но не сразу. Запуск системы состоится 31 мая 2025 г., так что остается время для актуализации знаний в ИТ. За прохождение тестирования не придется платить

Эксперимент по внедрению новой системы продлится более полутора лет. По информации Минцифры, он завершится в конце 2026 г., но точную дату ведомство не приводит.

Для чего это нужно

Новая система проверки даст специалистам возможность получить дополнительный сертификат оценки ИТ-знаний. Он будет выдаваться сроком на один год, а найти его можно будет на сайте, без которого, в случае вступления новой инициативы властей в силу, нельзя будет регистрироваться на досках объявлений и маркетплейсах – на «Госуслугах».

По информации представителей Минцифры, в 2025 г. на новой платформе тестирования ведомство планирует разместить материалы по 21 направлению в сфере ИТ. В их числе – очень востребованный среди российских разработчиков язык программирования Java, а также Python – самый популярный язык программирования во всем мире. Помимо этого, будут доступны тесты по Git.

prog6.jpg

Нейросеть «Кандинский»
У ИТ-специалистов появится дополнительный сертификат подтверждения их компетенций

Сертификат, который будет предоставлен в случае успешного прохождения тестирования, имеет лимитированный срок действия. Он будет актуальным лишь в течение года в момента выдачи.

Все в выигрыше

В теории, новая нацсистема проверки ИТ-знаний может стать хорошим подспорьем для отечественных компаний. Нуждающиеся в ИТ-специалистах компании, желающие видеть в своем штате компетентных работников, при помощи новой системы смогут определять уровень компетенций как уже работающих в команде ИТ-шников, так и тех, кто только ищет возможность присоединиться к коллективу.

Самим же ИТ-специалистам новая система откроет глаза на их истинный уровень знаний в том или ином ИТ-направлении. Кто-то окажется удовлетворен этой информацией, а кто-то сделает для себя вывод о необходимости повышения уровня и качества компетенций.

Новая платформа, вероятно, окажется очень полезной отечественным программистам. В сентябре 2024 г. CNews писал, что новые веяния в среде написания кода, а именно – повсеместное использование нейросетей для генерации этого самого кода, ведет к ухудшению качества и снижению уровня знаний российских разработчиков. Новая система тестирования позволит выявить, насколько эти знания стали хуже или, может, наоборот улучшились.

Оператор неизвестен

К моменту выпуска материала новая нацсистема тестирования навыков обходилась бех оператора, то есть без организации, занимающейся ее обслуживанием и развитием. В Минцифры сообщили CNews, что назначить оператора планируют не позднее 31 марта 2025 г. «Президиум Правкомиссии изучит предложения организаций и определит оператора, наиболее отвечающего техническим требованиям», – заявили CNews в Минцифры.

Компании, желающие стать оператором этой нацсистемы могут принять участие в отборе путем подачи соответствующего заявления. Форма заявки будет доступна после 14 февраля 2025 г., и тогда же в публичном доступе появятся методические рекомендации для участия в эксперименте.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти потратили 797 миллионов на сбор сведений об авариях на линиях связи

Конференция CNews «Информационная безопасность 2025» состоится 20 февраля

Oracle хочет оцифровать и собрать в свою базу данные всех жителей США

ИИ Microsoft разочаровал власти целой страны. Он справляется с узким кругом задач и редко бывает нужен

ФСТЭК обнаружила в 100 государственных ИТ-системах тысячи уязвимостей

Экс-главу Федерального центра ИИ обвинили в коррупции

Конференции

Цифровизация финансового сектора 2025

Информационная безопасность 2025

Цифровое здравоохранение 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Глава Минцифры на CNews FORUM — о новых сроках импортозамещения на...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV CNews FORUM: О конкуренции ИТ-компаний и госкорпораций
ОБЗОР Российские операционные системы 2024