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Экс-губернатор Новгородской области стал главным цифровизатором транспорта в России

Бывший губернатор Новгородской области Андрей Никитин, назначенный замминистра транспорта, будет курировать вопросы цифровизации и автоматизации отрасли. Бывший замминистра транспорта Дмитрий Баканов, курировавший цифровизацию, стал главой госкорпорации «Роскосмос».

Новый замминистра транспорта по цифровизации

Новый замминистра транспорта Андрей Никитин будет отвечать в ведомстве за цифровизацию. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе Минтранса. Кроме того, Никитин будет координировать деятельность по информатизации и автоматизации транспортного комплекса.

В подчинении Никитина будут Департамент цифрового развития и Департамент стратегического развития. Соответственно, он также будет координировать работу по разработке и реализации стратегии развития транспортного комплекса и основных документов стратегического развития отдельных отраслей.

Андрей Никитин занимал пост губернатора Новгородской области, но 5 февраля 2025 г. подал в отставку. В тот же день замминистра транспорта Дмитрий Баканов, курировавший цифровизацию отрасли, перешел на пост главы госкорпорации «Роскосмос». Место Баканова в Минтрансе занял Никитин.

Биография Андрея Никитина

У Андрея Никитина есть опыт работы в сфере инноваций. В 2011 г. по итогам конкурсного отбора он стал первым главой Агентства стратегических инициатив (АСИ). Агентство было создано по инициативе Владимира Путина, который тогда был премьер-министром, а сейчас является Президентом России.

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Сайт Президента России
Замминистра транспорта России и экс-губернатор Новгородской области Андрей Никитин

В 2017 г. Президент России Владимир Путин назначил Никитина врио губернатора Новгородской области. Затем Никитин выиграл выборы губернатора.

Проекты Минтранса в области ИКТ

В Минтрансе Баканов курировал вопросы цифровизации: беспилотные перевозки, разработку российской платформы кибербезопасности транспортных средств, перевоз всех видов транспорта на электронный документооборот и т.д. Также курировал ИЦК (индустриальные центры компетенций), занимающиеся импортозамещением ПО для железнодорожного транспорта, авиационной отрасли, аэропортов и речного и морского транспорта.

Баканов также возглавлял наблюдательный совет ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» и совет директоров АО ГЛОНАСС (оператор системы экстренного реагирования на ЭТП «Эра-ГЛОНАСС»).

Ранее Минтранс рассматривал проект строительства отдельной сети связи на транспорте. В 2020 г. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила Минтрансу частоты в диапазоне 350-370 МГц с целью создания сети мобильного широкоплосного доступа на транспорте.

Она должна была стать частью Федеральной сети транспортной телематики (ФСТТ). Также частью данной сети должна была стать сеть узкополосной передачи данных стандарта XNB. Для этого компания «Глонасс-ТМ» получила частоты в диапазоне 800 МГц (863-865 МГц и 874-876 МГц).

«Глонасс-ТМ» является совместным предприятием АО ГЛОНАСС и «РТ-Инвест Транспортные Системы» (РТИРС, операторы системы взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон»). Однако проект не был реализован.

Игорь Королев

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