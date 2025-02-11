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В России новый вид мошенничества, связанный с «Госуслугами». Полиция предупредила

Россиян предупредили о мошенничестве с обновлением аккаунта на «Госуслугах». Злоумышленники пытаются получить SMS-код, необходимый для восстановления доступа к учетной записи. В российской киберполиции отметили, что сотрудники «Госуслуг» не обзванивают пользователей для обновления аккаунта на портале, поскольку это технически невозможно.

Новая уловка

Звонки под предлогом обновления аккаунта на «Госуслугах» – это всегда мошенничество, сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при Министерстве внутренних дел (УБК МВД) России в своем Telegram-канале.

Целью звонков злоумышленников почти всегда является получение SMS-кода, необходимого для восстановления доступа к учетной записи, предупредили в ведомстве. По словам представителей киберполиции, «Госуслуги» не обзванивают пользователей, так как это технически невозможно.

«По официальному сообщению, порталом в настоящий момент пользуются более 110 млн человек. Соответственно, чтобы обзвонить всех пользователей за месяц, нужна колоссальная команда операторов т.е. почти 7,5 тыс. человек, что экономически и организационно нереализуемо», – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале УБК МВД России.

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Администрация Вологодской области
Киберполиция предупредила о продолжающихся звонках мошенников россиянам под предлогом обновления аккаунта на портале «Госуслуги»

Для информирования аудитории портал «Госуслуги» использует личный кабинет пользователя, рассылки на электронную почту всегда приходят с адресов no-reply@gosuslugi.ru или no-reply@pos.gosuslugi.ru, SMS-сообщения – с короткого адреса gosuslugi.

«Будьте бдительны! Если вас пытаются убедить, что ваш аккаунт необходимо срочно обновить – это 100% мошенники», – предупредили в киберполиции.

Возможные последствия взлома

По информации «Коммерсант», взлом аккаунта «Госуслуг» привел к долгу в 1 млн руб. т.к. мошенники получили доступ к ее личному кабинету и оттуда отправили заявки на микрозаймы. Финансовые организации нередко одобряют их быстро и без дополнительных подтверждений.

С такой ситуацией столкнулась Василиса из Санкт-Петербурга. Она рассказала «Коммерсант», что злоумышленники взломали ее аккаунт и оформили 13 микрокредитов. Девушка обнаружила это спустя несколько месяцев, когда они оказались просрочены. Большинство ссуд удалось оспорить, но по нескольким процесс продолжается, говорит Василиса: «В мой день рождения 1 сентября 2024 г. мне начали звонить коллекторы и требовать погасить долги.

Согласно данным в кредитной истории потерпевшей, в апреле 2024 г. она взяла 13 микрозаймов в один день. По всем срокам они уже давно просрочены, причем они оформлялись под 200%. Со слов потерпевшей, сотрудники в добросовестных кредитных организациях, обычно понимают, что такие ситуации возможны, и просят предоставить документы. Если вы это делаете, то с вас снимают все обязательства. Так, например, получилось у меня с десятью компаниями. В трех мы до сих пор добиваемся положительного решения для себя, но в них требуют заведения уголовного дела.

Cо слов Василисы, взломать ее аккаунт на «Госуслугах» мошенники смогли с помощью дубликата ее SIM-карты, на который приходили коды подтверждения для входа в учетную запись. Схема российской киберполиции известна давно, но все равно остается актуальной, отметил владелец компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров: «Как правило, в российских ИТ-сервисах для аутентификации используется номер мобильного телефона, на который приходит код подтверждения. Этот номер вполне перевыпускаем, и стоит это относительно недорого.

Судебные разбирательства

Иногда банки и микрофинансовые организации действительно не идут навстречу тем, кто пострадал от мошенников. Тогда нужно обратиться в суд, хотя добраться до злоумышленников будет непросто, пояснил адвокат, управляющий партнер Advolaw Антон Пуляев: «Это можно доказать с помощью IP-адреса, с которого производили подобные действия, допустим, он находился в другой стране. Кроме этого, можно предоставить свидетельские показания, подтверждающие, что человек в момент, когда якобы брал кредит, например, находился в компании на отдыхе или на работе. После этого, как правило, возбуждаются уголовные дела. После этого пострадавший имеет право подать гражданский иск непосредственно к виновнику. Но здесь тоже существует проблема: его очень редко находят в рамках расследования уголовных дел».

Безопасность

По данным УБК МВД России, чтобы ограничить перевыпуск номера, нужно обратиться к оператору сотовой связи и написать заявление о запрете любых регистрационных действий с мобильным телефоном без личного присутствия его владельца.

В случае смены SIM-карты необходимо открепить номер от «Госуслуг» и мобильного приложения. Ведь киберпреступники приобретают старые SIM-карты, которые уже были использованы и поступили в повторную продажу. Затем они используют эти SIM-карты для восстановления доступа к учетным записям различных ИТ-сервисов. Все это может привести к утечке конфиденциальной информации, такой как паспортные данные, информация о недвижимости и автомобилях и другие личные данные.

Антон Денисенко

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