CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Бизнес Законодательство Кадры Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе Инфраструктура Системное ПО Техника
|

Путин распорядился блокировать звонки мошенников, действующих из Украины

Президент России поручил разработать меры для блокировки звонков мошенников с Украины и из других недружественных стран. Решением вопроса займутся Правительство России, Федеральная служба безопасности и Министерство внутренних дел. Он также поручил представить предложения об улучшении идентификации телефонных номеров, которыми пользуются государственные органы и организации.

Блокировка звонков

Президент России Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры по блокировке звонков мошенников с территории Украины и других недружественных стран. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека на сайте Кремля.

Президент России утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека от 10 декабря 2024 г.

«Правительству России совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ) и Министерством внутренних дел (МВД) разработать дополнительные меры по блокировке телефонных вызовов, осуществляемых с территории Украины и других недружественных иностранных государств в преступных целях, а также иные необходимые меры по защите прав и законных интересов граждан России от преступных посягательств», - следует из текста документа.

eclylw3mvtaoavcdmfabipqakcxaed4o.jpg
Официальный сайт Президента России
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин также поручил представить предложения об улучшении идентификации телефонных номеров, которыми пользуются государственные органы и организации. Должен быть рассмотрен вопрос, чтобы сведения об этих организациях отображались в телефонах абонентов.

Срок исполнения поручения - 1 июля 2025 г. Президент России также поставил задачу изучить вопрос о целесообразности отображения на смартфонах россиян информации о принадлежности телефонных номеров органам публичной власти и организациям. Ответственными за выполнение поручений назначены председатель Правительства России Михаил Мишустин, директор ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев.

Выманивание денег у россиян

В декабре 2024 г. Президент России Владимир Путин утверждал, что мошеннические схемы по выманиванию денег у россиян возвели в ранг государственной политики Украины.

«Совсем недавно на мероприятии Сбербанка мне председатель правления Герман Греф докладывал, что по всей банковской системе у нас со счетов граждан только с территории Украины <…> там просто под контролем спецслужб работают специалисты, центры целые по выманиманию денег у граждан России. Вот только с этого направления выманили более 250 млрд руб.», — отмечал Президент России во время декабрьской прямой линии.

По данным Сбербанка, мошенники похитили у россиян в 2024 г. 250–300 млрд руб. Как сообщали в МВД России, одна из самых больших сумм, переведенных мошенникам в 2024 г., составила около 180 млн руб.

Разработка ИТ-платформы

Со слов заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, мы видим позитивные предпосылки в направлении противодействие мошенничеству: это пакет мер Правительства России по противодействию мошенничеству, перспектива создания национальной ИТ-платформы антифрода, обязанность банков вести эту работу. Поэтому объем хищений может снизиться. По его словам, сейчас идет работа над созданием единой национальной антифрод-платформы, которая позволит оперативно блокировать фишинговые сайты, номера телефонов и счета мошенников, а также подозрительные транзакции.

В декабре 2024 г. сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) рассказали, что операторы связи по умолчанию могут блокировать поступающие из-за границы звонки. Пользователь при этом должен иметь возможность разблокировать их все или те, которые поступают с номеров из его контактов. Эти меры полностью находятся в зоне возможностей и ответственности перед пользователями самих операторов связи, добавили в ведомстве.

Большинство мошеннических звонков поступают из кол-центров (организация или подразделение в составе компании, где обрабатывают звонки) в Днепропетровске, уточнял глава Ростелекома Михаил Осеевский. По его словам, там работают настоящие профессионалы своего дела — представляются сотрудниками государственных органов и другими людьми. Относиться к ситуации следует очень ответственно, добавил Осеевский.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Роскомнадзор покупает для своих сотрудников курсы по киберразведке

Отрасль просит сделать проверки российского оборудования пожестче, а то исходники и «железо» для госов у всех на виду

В России в разы увеличивают штрафы за нарушение защиты информации в государственных ИТ-системах

Россия представила в ООН проект концепции международной информационной безопасности

Роскомнадзор раскрыл число утечек: За год их стало вдвое меньше

Организаторы спонсируемых государством турниров по киберспорту и робототехнике задолжали больше полумиллиарда

Конференции

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025

Цифровизация финансового сектора 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova 13 Pro: сочетание элегантности и производительности

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Глава Минцифры на CNews FORUM — о новых сроках импортозамещения на...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV CNews FORUM: О конкуренции ИТ-компаний и госкорпораций
ОБЗОР Российские операционные системы 2024