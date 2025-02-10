CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Цифровизация ИТ в госсекторе Электроника Техника
|

Обнаружен картельный сговор на 32 торгах при поставке ПК для нацпроекта «Образование»

ФАС выявила нарушение антимонопольного законодательства сразу на 32 торгах по поставке ПК и другого учебного оборудования в рамках национального проекта «Образование».

Нарушение антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картель на торгах по поставке учебного и компьютерного оборудования на территории шести регионов в рамках национального проекта «Образование», сообщил ТАСС.

По информации ФАС, нарушения антимонопольного законодательства обнаружены в действиях ООО «Сигма», ООО «Империум», ООО «А1» и одного индивидуального предпринимателя.

Нарушителям грозят административные штрафы.

minprosv700.jpg
Министерство Просвещения
Поставщики вступили в антиконкурентный сговор на торгах по поставке компьютерного оборудования в учебные заведения российских регионов

Одной из целей нацпроекта «Образование», как указано на сайте Минпросвещения России, является оснащение современным оборудованием школ, техникумов, колледжей и центров дополнительного образования в том числе в сельской местности. Расходы бюджета на проект, по данным Минцифры, приведенным на его сайте, только в 2024 г. составили 237,2 млрд руб.

Что выяснила ФАС

Представители ФАС уточнили, что целью участвовавших в антиконкурентном соглашении поставщиков учебного и компьютерного оборудования в образовательные учреждения было поддержание цен на 32 торговых процедурах.

Указанные торги проходили на территории Республики Бурятия, Республики Татарстан, Чувашской Республики, Архангельской, Брянской и Новгородской областей.

Общая сумма государственных контрактов составила 276,7 млн руб.

Сговоры с целью повышения цен

В мае 2024 г. российские власти обнаружили синхронное повышение цен несколькими продавцами беспроводных наушников на маркетплейсах. Несколько продавцов с октября 2023 г. по февраль 2024 г. с помощью общего чата в мессенджере координировали свою деятельность и синхронно поднимали цены.

А в сентябре 2024 г. был выявлен сговор на торгах при реализации национального проекта «Цифровая экономика». Цена контракта тогда составила 71,8 млн руб.

В нарушениях при проведении в 2022 г. аукциона на оказание услуг по организации процессов печати, копирования и сканирования в государственных органах Московской области были заподозрены государственное казенное учреждение (ГКУ) Московской области «Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий» (МОЦИКТ) и подрядчика ООО «Нетворк».

Борьба с картелями

Как писал CNews в ноябре 2024 г. аспирант ВШЭ Константин Ефимов разработал ИИ-модель, способную с точностью до 91% предсказывать признаки картельных сговоров на торгах, основываясь на анализе поведения участников. Для ее обучения использовались данные 89 тыс. аукционов по 223-ФЗ за пять лет (2016-2020 гг.) и около 1,1 тыс. решений ФАС по делам о картелях. В самом ведомстве есть запрос на подобную автоматизацию — ее собственный тендер на создание подобной системы срывался два раза.

Тендер на разработку ГИС «Антикартель» был опубликован 27 апреля 2024 г., но заключенный с ООО «Эдвансед Трансформейшн Консалтинг» контракт расторгли из-за исполнения работ ненадлежащим образом. Повторная госзакупка ФАС на 240,8 млн руб. с целью создания «Антикартеля» тоже была приостановлена в августе 2024 г., на этот раз по жалобе участника электронного аукциона — ООО «Национальный Центр Информатизации» («НЦИ») на установление заведомо неисполнимых сроков исполнения.

В декабре 2024 г. Минцифры подготовило проект постановления, усиливающего контроль за ИT-расходами госорганов. Предлагается закрепить порядок их определения и вносить в специальный реестр. Расходы на ИT-активы, которые создаются впервые, будет согласовывать подкомиссия по ключевым проектам цифровой трансформации правительственной комиссии по цифровому развитию.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Цифровая стратегия 2025» состоится 4 марта

Хакер признался, что взломал аккаунт Комиссии по ценным бумагам и биржам США, чтобы публиковать фейковое посты о биткоине

На «Госуслугах» появилась функция анонимного послания хозяину автомобиля, нужно знать только госномер

В России новый вид мошенничества, связанный с «Госуслугами». Полиция предупредила

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля

Роскомнадзор покупает для своих сотрудников курсы по киберразведке

Конференции

Цифровизация HR 2025

Цифровизация финансового сектора 2025

Информационная безопасность 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

Лучшие 65-дюймовые телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Глава Минцифры на CNews FORUM — о новых сроках импортозамещения на...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV CNews FORUM: О конкуренции ИТ-компаний и госкорпораций
ОБЗОР Российские операционные системы 2024