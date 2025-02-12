Цифровизацию министерств будут оценивать по-новому. Главное - реальный эффект, снижение затрат и рост качества услуг

Вице-премьер Дмитрий Григоренко решил изменить подходы к оценке цифровизации федеральных ведомств. В первую очередь будут оцениваться реальные эффекты от внедрения. У руководителей цифровой трансформации министерств и ведомств также запросили их предложения к изменению системы оценки.

Новый подход к оценке эффективности цифровизации

Как стало известно CNews, в правительстве принято решение изменить критерии оценки эффективности цифровизации федеральных ведомств. О том, что будет разработана новая система оценки эффективности программ цифровизации для федеральных министерств и ведомств глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко объявил на прошлой неделе в ходе совещания с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти. Вице-премьер также предложил им сформулировать свое видение оптимальных параметров для измерения результатов цифровой трансформации.

Систему оценки планируется нацелить в первую очередь на измерение реального эффекта от внедрения цифровых технологий в сфере госуправления. В качестве таких «эффектов» цифровизации могут рассматриваться, например, сокращение денежных, временных затрат или качество оказания услуг гражданам. В правительстве рассчитывают, что это поможет в определении направления для дальнейшего развития.

Четкий образ результата

Как отметил заместитель руководителя Федерального казначейства Александр Албычев в беседе с CNews, изменения в подходе к оценке результатов проектов в рамках ведомственной программы цифровой трансформации действительно есть.

Фото: jannoon028 на Freepik Министерства и ведомства готовят предложения по параметрам оценок, которые позволят измерить результаты цифровой трансформации

«Основной запрос от правительства и Минцифры сейчас идет на формирование четкого образа результата, – рассказал CNews Александр Албычев. – Причем образ результата должен быть измерим и не одной контрольной точкой, а несколькими в течение года для качественного мониторинга исполнения. Также все проекты должны влиять на достижение национальных целей развития, эта связь очень важна. Фактически правительство, успешно внедрив цифровую модель государственного управления сначала в национальных проектах, затем в государственных программах теперь приводит к такому же формату и ВПЦТ – ведомственные программы цифровой трансформации. Для казначейства эта работа не новая, мы в силу того что являемся оператором ГАС «Управление» и развиваем системы мониторинга национальных целей, национальных проектов и государственных программ понимаем и принимаем эти подходы».

В комментарии CNews Александр Албычев подчеркнул, что в настоящий момент казначейство завершило консультации с Минцифры по формулировкам образов результата по каждому проекту и ведет подготовку к защите на правительственной комиссии.

По мнению экспертов, система госуправления нуждается в увеличении темпов развития цифровой трансформации и их четкой оценке.

«Пилотный мониторинг (по ограниченному набору показателей на основе данных Росстата) показал, что система государственного управления по полученным социально-экономическим эффектам от цифровой трансформации уступает таким сферам деятельности как финансовые услуги, торговля или высшее образование», – подчеркнул в комментарии CNews председатель совета директоров Института развития информационного общества, академик Российской инженерной академии Юрий Хохлов.

«Задача формирования критериев оценки программы – основа формирования любой серьезной программы, формирования ясных стимулов к ее осуществлению в жизнь. – Отметил генеральный директор агентства трансформации и развития экономики Владислав Онищенко. – Тем более это верно для программ цифровизации федеральных органов власти. Для сравнения успешности программ ведомств, которые регулируют совершенно разные отрасли экономики и социальной сферы, нужно использовать общие для всех сегменты сферы управления. Это, прежде всего, финансы, управление людьми, объемы и качество использования данных, реализуемые цифровые технологии».

Как работала прежняя система оценки

Как рассказал CNews представитель Минпромторга, Минцифры России в 2024 г. ежемесячно рассчитывался оперативный рейтинг по итогам достижения показателей цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами, который отражает динамику реализации ключевых задач цифровой трансформации.

«Рейтинг Минпромторга России в 2024 г. оценивался по 17 показателям. – Сообщил CNews представитель Минпромторга. – По результатам ежемесячной оценки заместителем руководителя, ответственным за цифровую трансформацию, принимались управленческие решения для повышения показателей рейтинга. Считаем, что рейтинг в целом позволяет отслеживать динамику достижения его показателей в течение года. Предложения по показателям рейтинга в 2025 г. были направлены в Минцифры России».

Также, по словам представителя министерства, Минпромторг России постоянно проводит оценку уровня удовлетворенности населения посредством Платформы обратной связи (ПОС). Показатели цифровой трансформации проходят ежегодную корректировку на основании собранной обратной связи на основе мнений граждан.

Как рассказал CNews представитель Федеральной таможенной службы, оценка цифровизации в ведомстве осуществляется путем сбора и анализа сведений о ходе реализации ключевых проектов подразделением цифровой трансформации. Этим занимается Главное управление информационных технологий ФТС России. В свою очередь Минцифры России осуществляет администрирование оперативного рейтинга эффективности руководителя цифровой трансформации ФТС России. Оценочные показатели должны соответствовать основным тенденциям развития информационно-коммуникационных технологий с учетом специфики деятельности каждого федерального органа исполнительной власти, а также учитывать цели и задачи, определяемые правительством Российской Федерации.

Новые программы цифровой трансформации ведомств

В ходе упомянутого совещания заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти также были приняты программы цифровой трансформации на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг. для 11 федеральных министерств и ведомств. В рамках совещания одобрены программы развития МЧС, Минпромторга, Минцифры, Минэнерго, Росгвардии, Рособрнадзора, Росархива, Росрезерва, Росрыболовства, ФССП и ФОМС.

По словам Дмитрия Григоренко, всего предстоит утвердить 60 ведомственных программ цифровой трансформации. Их реализация направлена на повышение эффективности работы самих ведомств и госуправления в целом.