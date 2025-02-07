Организаторы спонсируемых государством турниров по киберспорту и робототехнике задолжали больше полумиллиарда

15 исков подали в суд подрядчики к организаторам прошедшего с помпой в Казани в 2024 г. кибертурнира «Игры будущего», на проведение которого было выделено не менее 4,6 млрд руб. из федерального и регионального бюджетов.



Претензии на полмиллиарда

К АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» (ДССП), организатору «Игр будущего», прошедших в феврале - марте 2024 г. в Казани, не получившими оплату подрядчиками подано 15 исков на общую сумму 530 млн руб., выяснили «Ведомости».

В законную силу уже вступили решения по нескольким делам. По остальным — решения либо вынесены, но не еще не вступили в силу, либо дело еще рассматривается в первой инстанции, сообщила изданию партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева.

Турнир, включавший соревнования по различным дисциплинам, в том числе киберспорту, робототехнике, киберфутболу, киберхоккею и др., проходил под патронажем вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, Минспорта России и минспорта Республики Татарстан.

На проведение игр было выделено, по данным Telegram-канала Правительства от февраля 2023 г., не менее 3,6 млрд руб. из федерального бюджета и одного млрд руб. из регионального. В софинансировании мероприятия должны были участвовать частные инвесторы.

«Игры будущего 2024» — первый международный турнир в концепции фиджитал, предполагающий объединение виртуального и реального спорта. На церемонии открытия игры присутствовал Президент России Владимир Путин, В соревнованиях принимали участие спортсмены из десятков стран мира, включая Испанию, Турцию, Индию, Китай, Бразилию, страны Азии, Африки, Латинской Америки и СНГ.

Выручка ДССП по итогам 2023 г. выросла в 10 раз до 436,8 млн руб., чистый убыток составил 17,4 млн руб.

Кому задолжали киберигры

ООО «НСТ» (спортивный телеканал «Матч ТВ», принадлежит «Газпром-медиа холдингу») ДССП осталась должна 202 млн руб. ООО КА «Има-пресс» (обеспечивала медийную поддержку на федеральном уровне) недополучила 72,4 млн руб.

Задолженность перед ООО «Дабл ю экспо» (организатор «Битвы роботов», отвечал за обеспечение площадки техническими средствами) составила более 54,8 млн руб., перед ООО «Электроник машрум» (организатор визуального пространства) — почти 53 млн руб.

Размер долга перед ООО «Сайберия» (отвечала за потоковую трансляцию соревнования) составил около 30,1 млн руб., перед «Ростелеком» (обеспечивал мероприятие связью) — 1,7 млн руб.

Деньги ищут, но пока не нашли

Представители ДССП в суде ссылались на несвоевременную выплату средств из федерального бюджета на компенсацию затрат, чему были представлены доказательства в одном из завершенных дел.

В «Дабл ю экспо» рассказали изданию, что обращалось за помощью в Минспорт России, минспорт Татарстана и в аппарат Чернышенко.

От регионального министерства компания получила ответ, из которого следует, что в настоящее время ведется проработка вопроса погашения задолженности и определения источника финансирования по договору за оказанные услуги.



Заместитель министра спорта России Мгер Гандилян ответил «Дабл ю экспо», что предусмотренные в соответствии с законом о федеральном бюджете средства «доведены до Дирекции в полном объеме в соответствии с заключенным соглашением от 21 марта 2024 г.».

Чернышенко в ответ на запрос в ноябре 2024 г. поручил Минцифры, Минспорту, Минфину России и правительству Республики Татарстан предоставить согласованные предложения до четвертого декабря 2024 г. «Мы в курсе сложившейся ситуации с «Дабл ю экспо». Со своей стороны мы уже направляли заинтересованным сторонам нашу позицию с просьбой оказать содействие в произведении АНО «ДССП» расчетов с «Дабл ю экспо», — прокомментировали в Минцифры.

По состоянию на шестое февраля 2025 г., сообщили в «Дабл ю экспо», ситуация по урегулированию задолженности не изменилась, а ДССП препятствует взысканию задолженности через суд, затягивая время подачи апелляционной жалобы.

«На сегодняшний день мы можем подтвердить, что судебные разбирательства по ряду исков в рамках турнира «Игры будущего» продолжаются, ведется работа по изысканию источников финансирования для разрешения сложившейся ситуации. Прилагаются все усилия для урегулирования возникших вопросов в рамках правового поля и в интересах всех сторон», — заявил изданию гендиректор ДССП Максим Денисов.