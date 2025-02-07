Отрасль просит сделать проверки российского оборудования пожестче, а то исходники и «железо» для госов у всех на виду

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий выступила за введение дополнительных требований к экспертам, которые будут проверять отечественное оборудование. Помимо этого, отрасль обеспокоена нехваткой ЭКБ и предлагает предъявлять к оборудованию требования по ее использованию, исходя из доступности элементной базы.

Безопасная проверка

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) выступила за ужесточение критериев отбора российской электроники. АПКИТ предлагает создать отдельный пул экспертов для проверки продукции, относящейся к средствам защиты информации (СЗИ).

«Выбранные для целей рассмотрения документов в области ИБ эксперты должны будут работать при соблюдении строгих правил конфиденциальности информации, таких как подписание положения о неразглашении и прочих», — отмечают в ассоциации.

Такую необходимость АПКИТ объясняет работой экспертов с информацией закрытого характера. «Причем речь идет о документах, фактически раскрывающих принципы построения систем защиты информации (так же как исходные коды), в том числе государственных органов и субъектов КИИ», — подчеркивают представители ассоциации.

АПКИТ предлагает внести изменения в постановление Правительства №719 («О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации»).

Сейчас идет процесс перевода требований к телекоммуникационной продукции (к которой относятся и СЗИ) из постановления №878 под действие постановления №719. АПКИТ озабочены уровнем экспертов, которые будут проверять оборудование на соответствие требованиям. «Это должны быть специалисты, которые смогут оценить и проверить требования согласно существующим методикам на соответствующем квалификационном уровне», отмечают в ассоциации.

Нехватка ЭКБ

Имеющаяся на сегодняшний день в свободном доступе редакция изменений в Постановление №719, согласно которым СЗИ будут оцениваться по балльной системе, «вызывает обеспокоенность ведущих производителей средств защиты информации ввиду планируемого установления к ним, не учитывающих текущее состояние рынка в части наличия отечественных печатных плат и электронной компонентной базы». Это следует из письма Торгово-промышленной палаты (ТПП), которое в ноябре 2024 г. было направлено членам совета ТПП по развитию информационных технологий и цифровой экономики (есть в распоряжении CNews).

© orcearo / Фотобанк Фотодженика Отрасль попросила ужесточить требования к экспертам, проверяющим российское оборудование

Сейчас на проектируемые изделия замена на отечественные аналоги возможна лишь в отношении менее чем 35% типов ЭКБ микроэлектроники, отмечают в ассоциации. По прогнозным оценкам ВНИИР эта цифра вырастет примерно до 55% в 2026 г. «Для производителей СЗИ/СКЗИ это означает, что достичь показателя в 55% отечественной ЭКБ можно будет не ранее 2029 года», — подчеркивают эксперты.

«Предлагаем устанавливать сроки с учетом готовности ЭКБ нужной производительности и достаточного объема выпуска, а также времени на обеспечение совместимости при соблюдении условий доступности документации и опытных образцов для разработчиков ПО», — рассказал CNews председатель Совета ТПП по развитию цифровой экономики и исполнительный директор ассоциации АПКИТ Николай Комлев.

Как признают «российскость» телекома

Сейчас критерии признания телеком оборудования российским определены в постановлении Правительства №878 (о мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории России при осуществлении закупок).

Для того, чтобы попасть в реестр, производителю необходимо направить документы в Минпромторг и пройти экспертизу межотраслевого экспертного совета (МЭС). В него входят представители Минпромторга, Минцифры, АНО «НТЦИ», ВНИИР, консорциума «Телекоммуникационные технологии» (входят «Ростелеком», «Ростех», «Элемент»), «Элтекса», «Кьютэк», «Т8» и др.

Как сообщал ранее собеседник «Коммерсанта» на рынке электроники, в реестр телекоммуникационного оборудования из-за непрозрачности оценки могли включить технику, не имеющую отношения к России. «Фактически это было зарубежное оборудование с переклеенными шильдиками», отметил он.

Но скоро телеком-оборудование будет признаваться российским по балльной системе. Согласно предлагаемой системе, за каждую технологическую операцию в производстве (сборку и монтаж, применение в ней российских компонентов и т. д.) будут начисляться баллы. При наборе определенного числа баллов оборудование признается российским (количество баллов не утверждены и прорабатываются). Под регулирование, следует из документа, подпадают коммутаторы, маршрутизаторы, радиолокационное оборудование, телеприставки и т. д.

Как рассказали CNews в Минпромторге, проект по балльной системе для ТОРП планируется к внесению в Правительство «в январе — начале февраля». Ранее «Ведомости» писали, что в российском телеком-оборудовании с 2026 года должно быть не менее 10% отечественной ЭКБ. В 2028 г. показатель должен достичь 30%, а в 2030 г. — 60%.