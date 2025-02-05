Продано легендарное здание «Центрального телеграфа», где располагалось Минкомсвязи

Историческое здание Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве, когда-то принадлежавшее Минкомсвязи и «Ростелекому», и в котором располагалось Минцифры, продано «Т-Банку». Возможно, теперь в нем будут учить математике и компьютерным наукам.



Центральный телеграф продан

«Т-Банк» закрыл сделку с кипрской Riverstretch Trading & Investments по покупке исторического здания Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве, рассказали источники «Ведомостей» изданию.

«Т-банк» мог заплатить порядка 35–42 млрд руб. (из расчета стоимости 500 –600 тыс. руб. за кв. м), считает партнер NF Group Станислав Бибик. Руководитель департамента по работе с офисными помещениями консалтинговой компании IBC Real Estate Екатерина Белова оценивает сумму сделки в пределах 35 млрд руб.

Подконтрольная «Ростелекому» ПАО «Центральный телеграф» в 2019 г. продала за 3,5 млрд руб. часть площадей этого здания площадью 35,2 тыс. кв. м и парковку «крупнейшей инвестиционной компании». Покупателем стало ООО «Центральный телеграф», которое связано с Riverstretch Trading & Investments, акционера крупного владельца московских офисов класса А – O1 Properties.

Mos.ru Центральный телеграф теперь принадлежит «Т-Банку»

Vos’hod, акционером которой также является Riverstretch Trading & Investments, проводит реконструкцию здания. Завершить проект планировалось в 2025 г.

Бывшая собственность Минкомсвязи

Согласно распоряжению Госкомитета России по управлению госимуществом № 998-р от 10 мая 1994 г., в здании «Телеграфа» за Минсвязи России на праве оперативного управления закреплено 8,8 тыс. кв. м, за Федеральным управлением почтовой связи — 1,2 тыс. кв. м (структура ныне упразднена), за «Центральным телеграфом» на праве хозяйственного ведения помещения — 42,2 тыс. кв. м.

В начале 2000-х годов «Центральный телеграф» передал здание на баланс своей «дочки» ЗАО «Телеграф», которая собиралась произвести реконструкцию здания. Однако подконтрольный государству холдинг «Связьинвест», в состав которого тогда входил «Центральный телеграф», обнаружил, что компания потеряла контроль над своей «дочкой». После поднявшегося скандала и череды судебных разбирательств «Центральный телеграф» смог вернуть обратно большую часть переданных ЗАО «Телеграф» площадей.

Но помещения общей площадью восемь тыс. кв. м ушли к компании «Уника-инвест», которую связывали с Леонидом Рейманом, занимавшим в тот период посты министра связи и председателя совета директоров «Связьинвеста».

Минкомсвязи начало переезд в новый офис в «Москва-Сити» в 2019 г. Там же сейчас располагается его преемник Минцифры.

«Т-банк» рассматривает этот объект под размещение одного из главных корпусов корпоративного университета, сказал «Ведомостям» заместитель директора департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентин Кусов. Он, по его словам, лучше других отвечает требованиям по расположению, площади и качеству. Банк в мае 2023 г. зарегистрировал АНО «Центральный университет», который будет в первую очередь специализироваться на математике и компьютерных науках.

Историческое задание

Центральный телеграф построили в 1927 г. по проекту архитектора Ивана Рерберга, указано на официальный сайте мэра и правительства Москвы. Здание признано объектом культурного наследия регионального значения.

Помимо аппаратных и общественных залов, в здании располагались квартиры для руководства (были расселены в 1957 году), спальни для дежурной смены, прачечная, столовая, библиотека для сотрудников и ясли для их детей. В 2000 гг. его использовали в основном как офисный центр, помещения сдавали в аренду. Это привело к многочисленным перепланировкам, изменениям внутреннего пространства.

В процессе реконструкции сохранят все архитектурные и декоративные элементы. В центральном вестибюле приведут в порядок сводчатый потолок с лепным декором, восстановят гранитный пол с выложенной на нем датой постройки телеграфа, почистят накладные рельефные надписи на порталах входов, люстры, торшеры и настенные бра.