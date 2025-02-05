CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация ИТ в госсекторе Техника
|

Kraftway сорвала госконтракт, оставив ФНС без средств защиты

Kraftway, 50% которой сейчас принадлежит «Росатому», лишилась многомиллионного госконтракта из-за неисполнения обязательств. Компания должна была поставить ФНС средства защиты информации для вычислительного оборудования. Так и не получив сертификаты, Налоговая в одностороннем порядке расторгла контракт.

Расторжение госконтракта

Как выяснил CNews, Федеральная налоговая служба (ФНС) расторгла госконтракт на поставку сертификатов средств защиты информации (СЗИ) с компанией Kraftway из-за неисполнения обязательств. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Контракт на сумму 188,6 млн руб. между ФНС и Kraftway был заключен в конце декабря 2024 г., и расторгнут через несколько недель, 17 января 2025 г.

Как следует из документа о расторжении, Kraftway до 9 января должна была направить ФНС сертификаты СЗИ сроком действия с 9 января по 30 ноября 2025 г. Однако 13 января заказчик, не получив сертификаты, направил Kraftway требование об уплате штрафа на сумму 100 тыс. руб. и потребовал предоставить сертификаты не позднее 16 января. Но этого не произошло, и ФНС в одностороннем порядке расторгла контракт с поставщиком.

CNews направил запрос в Kraftway о причинах неисполнения своих обязательств по контракту и ожидает ответа.

Защита оборудования ФНС

Согласно техническому заданию, исполнитель должен был оказывать услуги по комплексному сопровождению СЗИ «Аккорд-АМДЗ» (для доверенной загрузки ОС) вычислительного оборудования, технической поддержке ПО и сопровождению процессов функционирования вычислительного оборудования с поставкой сертификатов технической поддержки для нужд УФНС России по Москве, ИФНС России по Москве и межрайонных ИФНС России по столице.

ak61.jpg

Kraftway
ФНС расторгла госконтракт с Kraftway

Среди оборудования в документации указаны система хранения данных (СХД) и системный блок LightCom, СХД HP и другие устройства, для которых требовались СЗИ и техподдержка.

Чем известна Kraftway

Kraftway (АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС») присутствует на рынке с 1993 г. Выпускает ПК, серверы, системы хранения данных, мониторы и пр.

Kraftway в последнее время скрывает свои финансовые показатели — последний опубликованный отчет датирован 2020 г., и в нем сказано, что отчетный период АО закрыло с чистой прибылью в размере 2 млрд руб. при выручке около 7,6 млрд руб.

Что касается производственных активов, то вендор располагает крупным заводом, способным выпускать вплоть до 1 млн единиц продукции ежегодно.

В конце 2023 г. CNews писал о том, что «Росатом» приобрел 50% компании Kraftway. По некоторым оценкам, право владения 50-процентной долей в ней обошлось госвендору в 5 млрд руб. Вторая половина Kraftway находится в руках гендиректора компании Алексея Кравцова.

Госкорпорация собиралась вложить в свой новый актив также несколько миллиардов. Деньги планируется выделить в 2024 г., и пойти они должны на развитие производителя. В частности, часть средств, вероятно, будет потрачена на модернизацию производства, а часть – на проведение НИОКР.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Продано легендарное здание «Центрального телеграфа», где располагалось Минкомсвязи

Google разрешила самой себе использовать ИИ для создания оружия. Ради демократии компания готова на все

Власти США оказались официальным клиентом производителя шпионского софта Paragon, с помощью которого взламывают WhatsApp* и Signal

Власти хотят создать в России реестр оборудования для майнинга

Ситуационные центры: от мониторинга к анализу и прогнозированию

Вопреки всем правилам Apple на iPhone появилось первое порноприложение

Конференции

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025

Цифровизация финансового сектора 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Глава Минцифры на CNews FORUM — о новых сроках импортозамещения на...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV CNews FORUM: О конкуренции ИТ-компаний и госкорпораций
ОБЗОР Российские операционные системы 2024