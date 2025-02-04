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В России переводят в ГИС и берут под контроль распределение всех субсидий из госбюджета

В целях повышения прозрачности и эффективности госрасходов Минфин предложил унифицировать правила распределения госсубсидий и выбора подрядчиков. Сейчас госкорпорации и госкомпании самостоятельно распределяют полученные из бюджета средства.

Единые правила для всех

Минфин планирует уточнить и унифицировать с первого января 2026 г. правила распределения бюджетных субсидий среди подрядчиков госкорпораций, госкомпаний и публично-правовых компаний (ППК), в том числе грантов в форме субсидий юрлицам, физлицам и ИП, установленные постановлением Правительства №1781 от 25 октября 2023 г., выяснил «Коммерсант».

Отбор получателей должен проводиться в электронном виде — в ГИС «Электронный бюджет» или на сайтах региональных и муниципальных информсистем.

«При распределении субсидий среди юрлиц унификацию вводили для обеспечения конкурентного доступа к отбору, контроля и прозрачности процедур, сроков и требований. Сейчас все данные о субсидиях из реестра (ведомство, объем, требования к получателям, сроки отбора) передаются также на портал госуслуг и доступны всем. С корпорациями также стремимся к этому», — сообщили изданию в секретариате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Способы отбора получателей субсидий

Для отбора получателей субсидий предлагается два способа — конкурсный отбор по лучшим условиям достижения результатов предоставления субсидии и отбор по запросу предложений (критерии — соответствие критериям господдержки и очередность подачи заявок на получение льготы).

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Дина Орлова from Pixabay
Контроль за распределением субсидий из бюджета усиливается

Разместить объявление об отборе подрядчиков госкорпорации и госкомпании смогут после согласования «с главным распорядителем бюджетных средств», говорится в проекте.

Проведение отбора в госинформсистемах позволит государству получить сведения о конечных получателях всех бюджетных субсидий.

Поправки в Бюджетный кодекс, пишут авторы в пояснительной записке, с 2024 г. прямо увязали предоставление государственным АО и госкорпорациям субсидий с целями госпрограмм, поэтому и отбор конечных исполнителей должен проводиться по общим правилам. Сейчас такие правила распространяются только на госведомства, а госкорпорации, госкомпании и ППК получают средства из бюджета и самостоятельно определяют порядок раздачи субсидий и их получателей.

Предлагаемые изменения должны снизить риски неэффективного распределения бюджетных средств и их концентрации у ограниченного пула подрядчиков.

Усиление контроля за госрасходами

В декабре 2024 г. Минцифры, как писал CNews, тоже подготовило проект постановления, усиливающего контроль за ИT-расходами госорганов. Предлагается закрепить порядок их определения и вносить в специальный реестр. Расходы на ИT-активы, которые создаются впервые, будет согласовывать подкомиссия по ключевым проектам цифровой трансформации правительственной комиссии по цифровому развитию.

В декабре 2024 г. Григоренко заявлял, что расходы в сфере информатизации с 2025 г. планируется взять на особый контроль, а все крупные цифровые проекты с госфинансированием, включая государственные и ведомственные информационные системы, в обязательном порядке рассматриваться на подкомиссии по ключевым проектам цифровой трансформации для оценки эффективности и целесообразности их реализации.

Анна Любавина

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