Мишустин: ИТ-сектор составил 2,2% российского ВВП. Это около 4 трлн рублей

По данным премьер-министра Михаила Мишустина на ИТ-сектор по итогам 2024 года пришлось 2,2% российского ВВП. Сильные стороны отечественной индустрии — цифровизация госуслуг и финсектора, а также исследования и разработка ИТ следующего поколения. А слабая — производство «железа».



ИТ-доля ВВП

По итогам 2024 г. доля ИТ-сектора превысила 2,2% в ВВП России, сообщили «Ведомости». Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

ВВП России в 2023 г. составлял 172,15 трлн руб., а в 2024 г. вырос на 4% до примерно 179 трлн руб., по данным вице-премьера Александра Новака. Это значит, что указанные Мишустиным 2,2% от ВВП — это почти четыре трлн руб., пишет издание.

За пять лет доля ИТ-сектора в ВВП России выросла больше чем в 1,7 раза, сказал Мишустин. В 2023 г. она составляла 1,96%, что на 0,22 п. п. больше по сравнению с 2022 г., говорилось в опубликованном в апреле 2024 г. исследовании Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.

Сильные и слабые места

Россия находится на лидирующих позициях в двух направлениях: цифровизация госуслуг и финсектора и исследования и разработка ИТ следующего поколения, сказал начальник отдела изучения и развития ИИ в сфере государственного управления Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации Института ВШГУ РАНХиГС Петр Отоцкий.

mos.ru По словам Мишустина , доля ИТ-сектора в ВВП России выросла за пять лет больше чем в 1,7 раза

Более трети моделей генеративного ИИ, используемых в бизнесе, являются отечественными, отметила генеральный директор АНО «Колаборатория» Анна Сытник. Мишустин обратил внимание на то, что в России уже есть две собственные языковые модели ИИ — от Сбербанка и «Яндекса» и «создаются целые кластеры специализированных вычислений ИИ». Сектор ИИ должен составить не менее 12 трлн руб. в ВВП к 2030 г., по плану, заявленному в обновленной стратегии развития ИИ, утвержденной Владимиром Путиным в 2023 г.

Мишустин также отмечал рост рынка цифровых платформ и маркетплейсов на 40% и рынка решений и услуг в ИБ-сфере более чем в два раза.

А вот самой слабой стороной российского ИТ-сектора основатель Persona Talent Владимир Козлов назвал аппаратное обеспечение.

На сегодняшний день Россия не занимает лидирующих позиций по доле ИТ-сектора в экономике, по этому показателю пока обгоняют страны, которые производят ИТ-решения на глобальный рынок, — США, Китай и Индия, заключил Отоцкий.

В странах, где доля ИТ-отрасли в ВВП составляет порядка 3–5%, это достигается за счет расположенных там крупнейших глобальных ИТ-корпораций — экспортеров тиражного ПО и ИТ-услуг или развитого сегмента ИТ-аутсорсинга, например, офшорного программирования, уточнила заместитель директора центра стратегий и программ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Тамара Зинина.

Планы «Экономики данных»

Среди ключевых задач при реализации нацпроекта «Экономики данных», который пришел на смену «Цифровой экономике» в 2025 г., Мишустин отметил массовый выпуск и внедрение комплексов автоматизированного управления дорожным движением, систем онлайн-мониторинга экологической ситуации и программ оценки предоставляемых коммунальных услуг. Будет расширен выпуск оборудования для производства микроэлектроники, увеличены мощности квантового компьютера и протяженность квантовых сетей.

«Экономике данных» определи финансирование в размере 457 млрд руб. на ближайшие три года. Самые большие суммы — 205 млрд и 72,7 млрд — выделят на «Цифровое государственное управление» и на «Инфраструктуру доступа к интернету».