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Экс-министр юстиции Польши сбежал от ареста по скандальному делу о прослушках с помощью шпионского ПО Pegasus

Польская полиция не смогла доставить лишенного неприкосновенности депутата Збигнева Зебро на допрос по скандальному делу о прослушках высших должностных лиц при помощи израильского шпионского ПО Pegasus, созданного якобы для борьбы с террористами и оргпреступностью. Полицейские не застали Зебро дома — он уехал за границу, но обещал вернуться. 

Неявка на допрос

Специальный отряд польской полиции, явившийся на квартиру бывшего генерального прокурора и министра юстиции Польши, а теперь депутата Збигнева Зебро (Zbigniew Ziobry) недалеко от Лодзи, не смог осуществить задержание, так как Зебро дома не оказалось, сообщила газета Rzeczpospolita.

По решению окружного суда Варшавы экс-главу юстиции должны были принудительно доставить для допроса в госкомиссию в рамках расследования дела о прослушивании телефонов польских политиков с помощью израильского шпионского программного обеспечения (ПО) Pegasus.

Такое решение было принято в связи с тем, что Зебро ранее игнорировал требования явиться для дачи показаний, утверждая, что деятельность комиссии является «незаконной». Депутатской неприкосновенности Сейм (нижняя палата парламента Польши) лишил его в декабре 2024 г., как писал ТАСС.

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Pegasus способен перехватывать текстовые сообщения, отслеживать звонки и собирать множество другой информации

По данным интернет-портала onet.pl, вечером 30 января Зебро находился в Брюсселе (Бельгия). Сам депутат заявил в интервью Polsat News, что, хотя он и находится за границей, он приедет в Польшу, потому что «не боится».

Pegasus — разработка израильской NSO Group, способен перехватывать текстовые сообщения, отслеживать звонки и местоположение звонившего, собирать и отправлять своим операторам пароли и различные данные из установленных приложений. По заверениям представителей NSO, программа предназначена правительственным организациям для борьбы с терроризмом, оргпреступностью и другими угрозами национальной безопасности.

Кто подслушивал премьер-министра?

Показания Зебро нужны для расследования законности использования ПО Pegasus, в том числе правительством, спецслужбами и полицией с ноября 2015 г. по ноябрь 2023 г. Комиссии также предстоит определить, кто отвечал за закупку Pegasus и аналогичных инструментов для польских властей.

На данный момент показания по делу уже дали несколько бывших и действующих высокопоставленных чиновников и депутатов, в том числе те, чьи телефонные разговоры прослушивались при помощи Pegasus.

Ранее известный в Польше адвокат Роман Гертых (Roman Jacek Giertych), как писали РИА «Новости» в январе 2025 г., обратился в прокуратуру по поводу незаконного прослушивания нынешнего премьер-министра страны Дональда Туска (Donôld Tusk) и других политиков, которые до недавнего времени находились в оппозиции.

Скандально известное ПО

Весной 2024 г. CNews писал о решении суда в Калифорнии (США) обязать израильскую компанию NSO Group передать исходный код принадлежащего ей ПО Pegasus разработчикам WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в России запрещенной экстремистской организацией). Разбирательство длилось с 2019 г. Согласно заявлению истца, шпионское ПО применялось для слежки за 1,4 тыс. пользователей мессенджера.

В 2021 г. французская Forbidden Stories опубликовала сведения о том, что Pegasus применяется во многих странах не по назначению. Жертвами слежки якобы стали более чем тысячи человек — сотрудников крупных западных изданий и информагентств, политиков и чиновников, руководителей компаний, правозащитников и несколько глав государств.

Анна Любавина

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