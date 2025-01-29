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Экономике России требуется около 100 тысяч программистов для разработки ИТ-продуктов

Российская экономика испытывает значительный дефицит кадров в области информационных технологий. В настоящее время требуется около 100 тыс. ИТ-специалистов по разработке программного обеспечения. Для подготовки специалистов в области информационной безопасности были скорректированы пять профессиональных стандартов. Это позволит актуализировать образовательные программы и улучшить качество подготовки кадров в данной сфере.

Нужны новые кадры

Экономике России требуется около 100 тыс. разработчиков программного обеспечения (ПО) и 40 тыс. молодых ИТ-специалистов по базам данных (БД) и сетям. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на правительственном часе в Совете Федерации .

Как пишет ТАСС, этот дефицит кадров будет учтен при распределении мест в учебных заведениях, говорит Котяков. Эти цифры планируется учесть при распределении контрольных мест в образовательные учреждения. В рамках национального проекта «Кадры» планируется популяризация рабочих профессий через обновлённые конкурсы и мероприятия.

Антон Котяков подчеркнул: «Мы сегодня видим дополнительный спрос в экономике: порядка 100 тыс. человек на разработчиков ПО, плюсом порядка 40 тыс. - это еще молодые специалисты по БД и сетям. Дефицит порядка 140 тыс. Исходя из этого 29 января 2025 г. эти данные будут заложены в процесс распределения контрольных цифр приема вместе с нашими коллегами из образовательного блока». Кроме того, были уточнены пять профессиональных стандартов в области информационной безопасности (ИБ), чтобы актуализировать программы подготовки ИТ-специалистов. Эти цифры планируется учесть при распределении контрольных мест в образовательные учреждения.

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Kandinsky
Экономике России требуется около 100 тыс, программистов для разработки ИТ-продуктов

Министр также указал, что дефицит рабочих специальностей составляет около 70% от общего недостатка кадров в России. В рамках национального проекта «Кадры» предусмотрены несколько федеральных инициатив для повышения популярности рабочих профессий. Одним из таких мероприятий является ежегодная ярмарка трудоустройства выпускников, которая традиционно проводится в апреле и июне. С 2025 г. также будет обновлен конкурс «Лучший по профессии», который станет включать 20 номинаций по рабочим профессиям, значительно расширяя его охват.

Острый дефицит

По данным Министерства труда и социальной защиты, ИТ-отрасли России не хватает от 740 тыс. до 1 млн сотрудников, а к 2030 г. нужно будет обучить и подготовить еще более 2 млн человек. На фоне кадрового дефицита российские ИТ-компании стали сами оплачивать обучение будущим работникам. Эксперты считают, что конкурентная борьба за специалистов продолжится, причем основной упор на поиск сотрудников будет происходить в университетах.

В ИТ-компаниях рассказали «Известиям», что рынок труда сейчас очень динамично переманивает ИТ-специалистов. Работодатели стараются сохранить на рабочем месте сотрудников самыми разными бонусами помимо повышения зарплаты, например, предоставляют добровольное медицинское страхование (ДМС), технику для работы, гибкий рабочий график и другие нематериальные способы мотивации.

Директор и руководитель комитета по образованию Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Борис Нуралиев сообщил, что в России примерно 3% от всех работающих заняты в ИТ-отрасли. По оценкам АПКИТ, к 2030 г. в России число ИТ-работников в экономике должно будет составлять минимум 4,9%. Это означает, что за 2025–2030 г. нужно привлечь 2 млн новых ИТ-специалистов высшей квалификации и 700 тыс. средней квалификации. В ИТ-компаниях считают, что именно нехватка ИТ-специалистов мешает им развиваться.

По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России, этот показатель составляет 2%. По этому показателю Россия догоняет Румынию и Словению, но в странах Северной Европы в сфере занято втрое больше людей. А в среднем по Европейскому союзу (ЕС) на ИТ-специалистов приходится около 4,6% рынка труда.

В ноябре 2024 г. глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что дефицит ИТ-специалистов в России составляет 1 млн человек. По его словам, в ближайшие годы покрыть эту нехватку разработчиков и инженеров будет нельзя.

Обучение

В АПКИТ считают, что повышать надо не только количество, но и качество подготовки кадров в вузах. Также сейчас появилось достаточно много ускоренных программ обучения: онлайн, офлайн и гибридных форматов, где за 3–6 месяцев или за год обучают профессиональным навыкам в ИТ-области. Но эти курсы не могут закрыть все требования ИТ-компаний.

В части ИТ-компаний пояснили, что с фундаментальной подготовкой в вузах «стало совсем плохо», потому что университеты дают только стек технологий, то есть некий набор инструментов. И фундаментальности в образовании не хватает как раз тем, кто со временем мог бы сыграть ключевую роль в компаниях.

Основатель iSpring Юрий Усков считает, что и с фундаментальной подготовкой в вузах стало совсем плохо, потому что университеты дают только стек технологий, то есть некий набор инструментов. И фундаментальности в образовании не хватает как раз тем, кто со временем мог бы сыграть ключевую роль в ИТ-компаниях. К качеству молодых специалистов, которых выпускают вузы, также есть вопросы. В ИТ-компаниях считают, что преподаванием профессиональных знаний в университетах должны заниматься практики т.е. действующие сотрудники российских ИТ-компаний.

Например, программа по развитию системы обучения в сфере ИТАТ «Газпром нефть» выстроена так, чтобы ИТ-специалистов для компании и ее партнеров в вузах на 70% готовили именно сотрудники разработчиков ПО. Компания вкладывается в вузы, даже если не все студенты оттуда пойдут затем работать именно в их организации. Фактическая ситуация такова, что и за студентов нужно бороться, а сэкономить на них не получится, так как нужно вкладываться и в обучение, и в оплату труда.

В ИТ-отрасли считают, что практика и стажировки для студентов должны быть оплачиваемыми, что повышает интерес к работе внутри ИТ-компании, но пока что не все российские компании используют эту ситуацию в своих целях.

Антон Денисенко

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