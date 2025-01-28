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Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2025» состоится 20 марта

20 марта 2025 г. CNews проведет конференцию «Электронный документооборот и управление контентом 2025».

С докладами выступят:

Наталья Рютина, директор по информационным технологиям, «РЖД Логистика»;
Станислав Ромащев, заместитель генерального директора по цифровой трансформации, «Ижевский завод тепловой техники»;
Елена Кондратьева, директор по развитию, «Сервисный центр ФЕСКО»;
Лариса Редькина, руководитель проектов цифровой трансформации, «Евраз»;
Ани Саргсян, руководитель проектов, ГК ФСК;
Валентина Охота, начальник отдела по работе с внутрикорпоративным порталом, ГК ФСК;
представитель компании WSS-Consulting и другие.

Основные вопросы к обсуждению:

Российский рынок ЭДО

  • Как развивался российский рынок ЭДО в 2024 году?
  • Какие новые законодательные акты были приняты в этой области?
  • Стандарты цифровых документов, цифровых форматов и регламентов.
  • Юридически значимый электронный документооборот.
  • Информационная безопасность ЭДО.
  • Операторы ЭДО и проблема роуминга.

Технологии для организации ЭДО

Практика внедрения ЭДО

  • Запускаем ЭДО с нуля — практические кейсы.
  • Как перейти на современную СЭД?
  • Облачный документооборот — плюсы и минусы.
  • Как подключить к ЭДО партнеров?
  • ЭЦП для сотрудников.
  • Как управлять процессами с помощью СЭД?
  • Мобильная СЭД для руководителей.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь по e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.

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