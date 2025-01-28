Тысячи студентов взяли кредиты, чтобы учиться в университете Иннополиса на программистов. Преподаватели исчезли, а кредиты остались

Тысячи обманутых граждан по всей России пытаются вернуть деньги за обучение ИТ-профессиям в онлайн-университете Иннополиса Urban. Им обещали рассрочку на обучение, однако подводили к взятию кредитов на суммы от 140 до 200 тыс. руб.

Тысячи обманутых

Как выяснил CNews, студенты онлайн-университета Urban из Иннополиса набрали кредиты на «бесплатное» обучение ИТ-профессиям и не могут вернуть свои деньги. Студенты обращаются в правоохранительные органы, суды и местное правительство.

Согласно официальному сайту, университет Urban проводит онлайн-обучение по различным направлениям в ИТ-сфере. Например, предлагает обучиться профессии iOS-разработчика, frontend-разработчика, QA-тестировщика и т.д. Обучение проходит девять месяцев, оплатить которые Urban предлагает в «беспроцентную рассрочку» от крупных банков, указывая Сбербанк, ОТПбанк, Т-банк и т.д. Но с конца года обучение прекратилось.

По словам одного из учащихся, коммуникация с преподавателями проходила через чаты. Однако в конце декабря 2024 г. чаты были закрыты. И преподаватели перестали выходить на связь.

Обманутые студенты Urbana со всей России объединились в группу в Telegram (Urbanrediska), в которой присутствует уже более 3 тыс. человек.

«Мы написали обращения в Роспотребнадзор, Прокуратуру, МВД, Следственный комитет, а также коллективную жалобу в администрацию Президента России», — рассказал CNews Сергей, заместитель админа группы Urbanrediska.

По словам Сергея, у студентов похожие истории: ребята увидели рекламу о бесплатном обучении, потом им предлагали взять рассрочку, а когда они хотели вернуть свои деньги — начинались трудности. Студенты брали кредиты от 140 тыс. до 200 тыс., отметил он.

«Учись сейчас, плати потом»

Перед заключением договора на обучение с будущими студентами связывались менеджеры Urbana. Они сообщали, что есть несколько вариантов оплаты: сразу или в рассрочку. Менеджер присылал ссылку на оплату, и студенты подписывали кредитный договор, если не могли оплатить обучение сразу.

При этом университет предлагал акцию «Учись сейчас, плати потом», в рамках которой первые шесть месяцев за обучение платит институт, последующие — сам студент.

Urban Условия рассрочки , указанные на сайте Urban

«Доверие институт вызывал еще и тем, что на своем сайте он использует логотип Сколково, да и место самого университета не где-то, а в самом Иннополисе, городе будущего», — отметил замадмина. — Еще многих подкупили слова менеджера, что если вам не понравится обучение, то в течении 10 дней с момента заявления о расторжении договора оферты, Urban вернет всю сумму и студент ничего не потеряет».

«В конце видеоконсультации менеджер предлагал взять рассрочку от банка на обучение и высылал ссылку, — рассказал Сергей. — Но на самом деле это оказывался кредит на покупку под бешенные проценты».

«ООО “Эдэкс” (юрлицо Urban) получило от меня денежные средства в размере 133 560 рублей», — рассказала CNews экс-ученица университета Камила Зиятдинова. Она столкнулась с той же ситуацией, что и остальные. И теперь собирается обратиться в суд.

Один из собеседников CNews написал заявление в полицию с требованием возбудить дело по факту мошенничества. Собеседник заплатил свыше 150 тыс. руб. Взял средства через микрофинансовую организацию «ОТП Финанс».

«По окончанию курсов мне гарантировали трудоустройство, — рассказал CNews один из студентов. — Меня в данном случае это очень заинтересовало так как я лежачий из-за травмы позвоночника». Теперь он также не может вернуть свои деньги и вынужден обратиться в суд.

«Университет кому-то действительно платил платежи по кредиту, но не всем, — рассказал CNews заместитель админа. — В январе Urban перестал выплачивать студентам обещанные платежи по "рассрочке". В моем случае я выплачиваю кредит сам, так как расторг договор на следующий день после заключения».

Некоторые все же получали свои деньги назад, но только после обращения в различные органы, тысячи студентов ждут выплат до сих пор. На данный момент в суд подали 57 участников нашей группы, заседания назначены на февраль-март, отметил Сергей.

Пострадали не только студенты, но и преподаватели университета. Первым на факт задержек обратило внимание волгоградское издание V1.

Взгляд бывшего сотрудника университета

Как рассказал CNews один из бывших сотрудников университета, работникам перестали платить зарплату уже в сентябре 2024 г. По его словам, зарплаты составляли 60 тыс. руб. у преподавателей, 45 — у кураторов.

«Я устроился в компанию весной 2024 года, тогда еще репутация была на пике и все в компании было замечательно как с точки зрения финансов, так и обучения, — рассказал экс-сотрудник. — Ученикам действительно выдавали дипломы государственного образца о дополнительном профессиональном образовании, с точки зрения образования давали хорошие материалы и инфраструктура внутри компании была хорошая».

Unsplash - Compare Fibre Студенты пытаются вернуть деньги за обучение ИТ-профессиям

Однако преподавателей держали на окладе в статусе самозанятых. «Позже я пришел к выводу, что это было для ухода от налогов, что в принципе позже и подтвердилось в личном разговоре с одним из высокопоставленных сотрудников, который был оформлен по ТК», — продолжил он.

Проблемы в компании начались еще в октябре, когда зарплаты стали задерживать сотрудникам отдела продаж, рассказал экс-сотрудник. «Внятных комментариев о причинах задержки им не давали и постоянно придумывали разные поводы из разряда «электричество в офисе отключили и данные не сохранились», «сервера повредил кто-то неизвестный»», — отметил он.

Преподавателям перестали выплачивать зарплату с ноября. «Стало известно, что руководство компании сбежало неизвестно куда и не выходят на связь. — Со временем стало понятно, что у компании фактически нет средств, чтобы рассчитаться со всеми, они назвали это «кассовым разрывом» и попытались переложить вину на конкурентов, которые якобы портят репутацию компании и пытались склонить руководство к продаже бизнеса», — рассказал бывший сотрудник.

Одного Urban мало

«Также стало известно, что руководство компании открыло еще одно юридическое лицо и продолжило свою деятельность под другим наименованием, — рассказал CNews бывший сотрудник. — Когда это начало выясняться сотрудниками, им строго настрого запретили это обсуждать и поднимать как-либо эту тему. Новое юридическое лицо, ООО «Айти-решения», зарегистрировано на подставного человека и использует абсолютно те же курсы и материалы и всячески отрицает связь с ООО «Эдэкс», но факт стал уже известен почти всем, кто знаком с ситуацией».

Кому принадлежит университет

Согласно базе «Контур.фокус», ООО «Эдэкс» образована 2 августа 2023 г. в Иннополисе (Татарстан). Директором и учредителем компании выступает Тимур Калимуллин. Ему также принадлежит футбольный клуб «Сокол».

Уставный капитал компании составляет 20 тыс. руб. Выручка юрлица по итогам 2023 г. составила 3,5 млн руб. при чистом убытке в 27,6 млн руб.

По данным базы, в отношении компании заведено 128 дел с мая 2024 г.

«Мэрия Иннополиса в курсе сложившейся ситуации, — рассказали CNews представители Иннополиса. — 21 января 2025 года мэр города Дмитрий Вандюков провел приём пострадавших». Они отметили, что ООО «Эдэкс» (онлайн-университет Urban) арендовало помещение в Технопарке, но не являлось резидентом ОЭЗ «Иннополис».

CNews направил запросы в университет и на момент публикации ответов не получил.