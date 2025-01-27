CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в госсекторе
|

Паспортно-визовая служба МВД строит хозяйственно-финансовую ИС на основе «1С»

«Паспортно-визовый сервис» МВД России объявил тендер на разработку ЕИС для учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия на основе программного комплекса «1С: Управление холдингом». На работы ведомство выделило 21 млн руб. Создание системы пройдет в 2 этапа и завершится к маю 2026 г.

ЕИС на «1С»

Как выяснил CNews, Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) «Паспортно-визовый сервис» Министерства внутренних дел России планирует разработку Единой информационной системы для учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия на основе программного комплекса «1С: Управление холдингом».

Информация об этом конкурсе была обнаружена изданием на портале государственных закупок 21 января 2025 г. Прием заявок от потенциальных участников тендера будет продолжаться до 2 февраля текущего года, после чего конкурсная комиссия определит победителя. Итоги конкурса планируется подвести 10 февраля. Начальная стоимость контракта установлена на уровне 21 млн руб., но данная сумма может измениться по результатам проведения аукциона.

В техническом задании отмечается, что основная цель создания данной системы заключается в автоматизации важнейших бизнес-процессов организации с тем, чтобы повысить качество учета этих процессов и улучшить общее управление ими.

pass700.png
МИД России
«Паспортно-визовый сервис» создает ИС на основе «1С: Управление холдингом».

Ожидается, что новая информационная система возьмет на себя функции автоматизации процессов финансового планирования и контроля над исполнением бюджета, а также обеспечит учет договоров и закупок согласно внутренним нормативным документам компании. Кроме того, система должна осуществлять мониторинг соблюдения сроков выполнения обязательств и управлять расходами. Также предусмотрено, что данные из существующих информационных систем ФГУП будут интегрированы и объединены на единой платформе.

Подробности тендера

Работы по созданию ЕИС планируют провести в два этапа. Порядок реализации первого этапа включает моделирование и проектирование подсистемы. В рамках этого будут проведены анализ потребностей профильных структурных подразделений центрального аппарата предприятия, описание планируемых к автоматизации бизнес-процессов, составление функциональных требований, а также настройка различных моделей бюджетирования, учета договоров и закупок в системе «1С: Управление холдингом». После выбора оптимальной модели для предприятия будут разработаны частные технические задания.

Перед запуском подсистемы в опытную эксплуатацию будет проведено обучение пользователей-работников предприятия для обеспечения эффективного использования системы. Опытная эксплуатация подсистемы начнется не позднее 1 августа 2025 г.

Второй этап предусматривает перевод ведения бухгалтерского, налогового и иного регламентированного учета с программного продукта «1С: Предприятие 8.3» (конфигурация: «Бухгалтерия предприятия КОРП») на систему «1С: Управление холдингом». Для этого будет проведен анализ и актуализация текущих настроек в КОРП, включая адаптацию используемых доработок для переноса в новую систему. Затем база КОРП будет подготовлена к переносу данных, после чего произойдет физический перенос данных из КОРП в «: Управление холдингом», и данные будут сверены и проверены на корректность.

После завершения второго этапа система будет введена в промышленную эксплуатацию не позднее 30 апреля 2026 г.

Антон Мушинский

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews Analytics опубликовал Атлас «Импортозамещение»

Власти выделили частоты для работы российских «убийц» Starlink на транспорте

Оксана Мелехова, Минздрав Пермского края: Качественный перезапуск МИС поможет перейти на новый уровень цифровизации

Конференция CNews «Современный цифровой офис 2025» состоится 10 апреля

Гибридный ренессанс: как использовать растущий тренд на гибридную инфраструктуру

Роскомнадзор начислил Google, Twitch, TikTok, Pinterest и Telegram штрафы больше, чем на 35 миллиардов

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Зачем нужны стабилизаторы: 5 лучших гимбалов для мобильной съемки

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV CNews FORUM: О конкуренции ИТ-компаний и госкорпораций
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Российские операционные системы 2024