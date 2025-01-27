Паспортно-визовая служба МВД строит хозяйственно-финансовую ИС на основе «1С»

«Паспортно-визовый сервис» МВД России объявил тендер на разработку ЕИС для учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия на основе программного комплекса «1С: Управление холдингом». На работы ведомство выделило 21 млн руб. Создание системы пройдет в 2 этапа и завершится к маю 2026 г.



ЕИС на «1С»

Как выяснил CNews, Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) «Паспортно-визовый сервис» Министерства внутренних дел России планирует разработку Единой информационной системы для учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия на основе программного комплекса «1С: Управление холдингом».

Информация об этом конкурсе была обнаружена изданием на портале государственных закупок 21 января 2025 г. Прием заявок от потенциальных участников тендера будет продолжаться до 2 февраля текущего года, после чего конкурсная комиссия определит победителя. Итоги конкурса планируется подвести 10 февраля. Начальная стоимость контракта установлена на уровне 21 млн руб., но данная сумма может измениться по результатам проведения аукциона.

В техническом задании отмечается, что основная цель создания данной системы заключается в автоматизации важнейших бизнес-процессов организации с тем, чтобы повысить качество учета этих процессов и улучшить общее управление ими.

Ожидается, что новая информационная система возьмет на себя функции автоматизации процессов финансового планирования и контроля над исполнением бюджета, а также обеспечит учет договоров и закупок согласно внутренним нормативным документам компании. Кроме того, система должна осуществлять мониторинг соблюдения сроков выполнения обязательств и управлять расходами. Также предусмотрено, что данные из существующих информационных систем ФГУП будут интегрированы и объединены на единой платформе.

Подробности тендера

Работы по созданию ЕИС планируют провести в два этапа. Порядок реализации первого этапа включает моделирование и проектирование подсистемы. В рамках этого будут проведены анализ потребностей профильных структурных подразделений центрального аппарата предприятия, описание планируемых к автоматизации бизнес-процессов, составление функциональных требований, а также настройка различных моделей бюджетирования, учета договоров и закупок в системе «1С: Управление холдингом». После выбора оптимальной модели для предприятия будут разработаны частные технические задания.

Перед запуском подсистемы в опытную эксплуатацию будет проведено обучение пользователей-работников предприятия для обеспечения эффективного использования системы. Опытная эксплуатация подсистемы начнется не позднее 1 августа 2025 г.

Второй этап предусматривает перевод ведения бухгалтерского, налогового и иного регламентированного учета с программного продукта «1С: Предприятие 8.3» (конфигурация: «Бухгалтерия предприятия КОРП») на систему «1С: Управление холдингом». Для этого будет проведен анализ и актуализация текущих настроек в КОРП, включая адаптацию используемых доработок для переноса в новую систему. Затем база КОРП будет подготовлена к переносу данных, после чего произойдет физический перенос данных из КОРП в «1С: Управление холдингом», и данные будут сверены и проверены на корректность.

После завершения второго этапа система будет введена в промышленную эксплуатацию не позднее 30 апреля 2026 г.