Роскомнадзор начислил Google, Twitch, TikTok, Pinterest и Telegram штрафы больше, чем на 35 миллиардов

Свыше 35 млрд руб. в виде штрафов начислил Роскомнадзор иностранным ИТ-платформам за нарушение российского законодательства. Однако взыскать пока что удалось лишь более 30% от этой суммы: многие компании отказываются платить, и к работе с ними приходится привлекать судебных приставов, а на другие рычагов давления нет вовсе.

Неуплата штрафов

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) сообщил о начислении штрафов иностранным ИТ-платформам на сумму свыше 35 млрд руб. за нарушения российского законодательства, об этом пишет «Парламентская газета».

По данным Роскомнадзора, в 2025 г. в реестрах запрещенной информации заблокировано или удалено более 705 тыс. единиц контента, включая отдельные страницы и целые сайты. С начала ведения такой работы общее количество блокировок превысило 3,85 млн. Ведомство также применяет меры по локализации деятельности иностранных компаний в России, хотя успехи в этом направлении остаются ограниченными. Ведется работа и по «приземлению» иностранных компаний в России, но пока что с переменным успехом.

«К ряду иностранных ИТ-сервисов у нас применена мера принуждения в виде плашки, информирующей о том, что ресурс нарушает законодательство России, - уточнил руководитель управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев. - Может также применяться запрет на поисковую выдачу, полная блокировка ресурса и, наконец, наказание рублем. На текущий момент общая сумма штрафов, которые применили к компаниям, нарушающим законодательство, составила 35 млрд 405 млн руб. При этом почти 100 млн начислено в 2024 г.».

Минфин России Google, Twitch, TikTok, Pinterest и Telegram игнорируют требования Роскомнадзора о начислении штрафов на сумму свыше 35 млрд руб.

Эксперты отмечают, что крупные корпорации, такие как Google, в настоящее время не имеют обязательств перед Россией, что делает вопрос их «приземления» крайне сложным. По мнению специалистов, наложение штрафов на зарубежные компании, включая Google, носит во многом формальный характер. Это связано с тем, что такие штрафы эффективны только на тех рынках, где у корпораций есть активы, операционные системы и счета, через которые они зарабатывают и платят. Те штрафы, которые накладываются на Западе, накладываются на тех рынках, где у Google есть операционка, есть деньги на счетах, где они зарабатывают и платят. Со слов руководителя проекта «Технологии» «Российской газеты» Олега Капранова, у нас же единственные деньги – 7 млрд руб. - были списаны со счетов Google несколько лет назад, и больше корпорация никаких денег в Россию не приносила. Поэтому мы можем сколько угодно штрафов начислять - Google все равно их не заплатит. Тут нужно либо полностью блокировать все ИТ-сервисы, что обернется для нас, к примеру, отказом всех смартфонов, работающих на операционной системе (ОС) Android, либо как-то выходить на контакт и пытаться договариваться.

Другие бренды

В 2024 г. CNews писал о том, как Роскомнадзор за первое полугодие оштрафовал владельцев зарубежных социальных сетей TikTok, YouTube, Pinterest, Twitch и Telegram на 7,7 млн руб. за то, что они не отслеживают распространение запрещенного контента. За неразмещение сведений, предусмотренных законом, социальными сетям назначили 4,75 млн руб. штрафов.

За неисполнение обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети YouTube был оштрафован на 4 млн руб., Pinterest и Twitch назначили штраф по 1 млн руб., Telegram оштрафовали на 900 тыс. руб., TikTok – на 800 тыс. руб. За неразмещение сведений, предусмотренных законом, TikTok был назначен штраф в 750 тыс. руб., сумма штрафа YouTube, Pinterest, Twitch и Telegram составила по 1 млн руб.

В российском ведомстве напомнили, что владельцы ИТ-платформ должны самостоятельно проводить мониторинг сервисов и удалять противоправную информацию. Закон обязывает удалять информацию, которая представляет общественную опасность, в том числе детскую порнографию, суицидальный и пронаркотический контент. Невыполнение этих обязательств влечет за собой административную ответственность.

Сложности с VPN-сервисами

Дополнительные сложности создают пользователи VPN- сервисов, что особенно ощущает видеохостинг Rutube. По данным платформы, в 2023 г. она заблокировала около миллиона единиц контента, включая нарушения, обнаруженные в комментариях. Пользователи продолжают использовать анонимайзеры, усложняя работу правоохранительных органов и модераторов. Помимо этого, сохраняется наличие дискриминационного и враждебного контента, что требует оперативной реакции.

Помимо VPN-сервисов, никуда не делись и технические проблемы с российскими ИТ-сервисами. VPN, по сути своей - это набор протоколов. По информации «Парламентской газеты», запретить его VPN - все равно, что запретить материнские платы или загрузку BIOS в компьютерах, такого просто не может быть. Это ИТ-системы удаленного управления другими компьютерами. Ими пользуются все крупные корпорации - от Сбербанка и «Янедкса» до Wildberries и Ozon . Другое дело, что это как с оружием: есть структуры, которым оно необходимо (например, армия), а есть обычные граждане, которым оно ни к чему. Поэтому нам для начала нужно четко определиться, что мы хотим сделать и с чем мы намерены работать, а уже после этого принимать какие-то решения».