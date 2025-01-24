На ПК для чиновников ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей потратят 3,4 миллиарда

На закупку автоматизированных рабочих мест для чиновников ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в 2025 и 2026 гг. из федерального бюджета выделяют 3,4 млрд руб. Всего на ИКТ новые регионы только в 2024 г. планировали потратить больше 700 млн.



Бюджет на закупку АРМ

Более 3,4 млрд руб. за два года выделят из федерального бюджета на автоматизированные рабочие места (АРМ) для органов государственной и муниципальной власти, а также для подведомственных учреждений «на новых территориях».

Сумма определена паспортом ведомственной программы Минцифры по цифровой трансформации на 2025–2027 гг., данные из которого приводит «Коммерсант». В 2025 г. на эти цели планируется потратить 2,1 млрд руб., оставшиеся 1,3 млрд — в 2026 г.

В понятие АРМ входят системный блок, монитор, мышь, клавиатура и др. Точный перечень позиций для госзаказчиков не определен, как писал CNews в мае 2024 г.

Что можно купить на такие деньги

«Если иметь в виду компьютер и монитор как одно рабочее место, то АРМ можно оценить от 30 тыс. до 110 тыс. руб.», — считает эксперт рынка НТИ TechNet Андрей Скатин. Директор департамента клиентской вычислительной техники «Гравитон» Сергей Гендрих указал стоимость одного АРМ (ПК, монитор, периферия) в диапазоне от 70 тыс. до 100 тыс. руб.

freepik АРМ может стоить от 30 до 100 тыс. руб.

Количество чиновников в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не сообщается, пишет издание. При средней цене около 77 тыс. руб. за указанные средства можно обеспечить более 40 тыс. автоматизированных рабочих мест.

«В целом такой суммы может быть достаточно для обеспечения четырех регионов», — полагает директор департамента компьютерной периферии «Марвел-Дистрибуции» Петр Горбей.

Госзакупка Росреестра на сумму 136 млн руб., стартовавшая на сайте Единой информационной системы в сфере закупок девятого сентября 2024 г., включала 885 АРМ и шесть серверов. Из них 72 АРМ и один сервер планировалось направить в отделения ведомства в Крыму, Херсонской и Запорожской областях.

В октябре 2024 г. компания «Хайтэк-Интеграция» выиграла тендер Соцфонда России (СФР) на поставку более 4,6 тыс. АРМ, работающих на ОС Linux, сумма которого составляла более 400 млн руб., то есть больше 85 тыс. руб. за штуку.

В январе 2025 г. CNews писал о подорожании с нового года в России настольных ПК в среднем на 21%.

На 2024 г. бюджетами новых регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — были запланированы расходы на ИКТ в общей сложности на 710 млн руб., как выяснило исследовательское агентство CNews Analytics летом 2024 г.

Разные мнение об уровне «российскости» российских АРМ

Закупаемые АРМ должны будут соответствовать критериям «российскости» (отечественного происхождения) продукции, отметил вице-президент Kraftway Ренат Юсупов.

К поставляемой в новые регионы технике могут предъявляться дополнительные требования в части информационной безопасности «по причине больших рисков утечки на этих территориях», считает директор ассоциации АПКИТ Николай Комлев. По поводу «российскости» он сказал, что формально АРМ и мониторы будут соответствовать требованиям, «реально же на всех компьютерах могут стоять иностранные процессоры, память и часть компонентной базы: производства современных процессоров у нас пока нет».

Средний процент локализации рабочих станций и мониторов на рынке сейчас составляет около 50%, по оценке Петра Горбея. «Этот показатель зависит от типа АРМ, сложности используемых компонентов и производителя. Более высокий уровень локализации наблюдается в программном обеспечении и корпусных элементах, тогда как с комплектующими — процессорами, памятью и экранами — ситуация сложнее»,— прокомментировал гендиректор группы компаний ST IT Антон Аверьянов.

Более оптимистично настроен Сергей Гендрих. 50%-100% российских АРМ состоят из изделий, которые находятся в реестре Минпромторга России, сказал он. «Может возникать нехватка отдельных элементов АРМ, к которым заказчики предъявляют специфический запрос — например, наличие российского источника бесперебойного питания в составе рабочего места или гарнитуры», — добавил Гендрих.

Юсупов тоже считает, что ситуация с наличием необходимых компонентов за последний год стабилизировалась: «кардинальных проблем нет, за исключением преодолимых сложностей с оплатами и логистикой»

«Российских компонентов на рынке достаточно, за последний год направление микроэлектроники показало высокую динамику в своем развитии», — мнение первого вице-президента «Аквариуса» Дмитрия Титова.