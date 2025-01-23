В войска поставлены первые тысячи российских дронов-камикадзе с ИИ

В зону специальной военной операции России на Украине поставлены первые 3 тыс. российских дронов-камикадзе «Микроб» с искусственным интеллектом. Беспилотник позволяет автономно сопровождать цель после захвата оператором, даже если противник маневрирует. Среди главных особенностей дрон имеет модульный принцип т.е. его можно оборудовать различными приборами в зависимости от ситуации. «Микроб» способен летать с большими перегрузками и на высоких скоростях.

Первая поставка

Первые 3 тыс. дронов-камикадзе «Микроб» с искусственным интеллектом (ИИ) поставили в зону специальной военной операции (СВО), об этом пишет ТАСС.

Со слов представителя «Народного фронта» и разработчика Александра Грязнова, «Микроб» может после того, как оператор захватит цель, самостоятельно сопровождать ее, как бы цель ни маневрировала на поле боя т.е. в дроне интегрирована ИИ-технология для ИТ-системы донаведения. Грязнов также подчеркнул, что беспилотник может развивать высокие скорости и выдерживать значительные перегрузки. Он добавил, что одно подразделение Минобороны России, используя лишь 40 «Микробов», сумело уничтожить технику противника на сумму, превышающую стоимость всех 3 тыс. произведенных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Со слов разработчиков, сейчас на СВО в разных условиях надо применять разные инструменты. Ночью должны работать тепловизионные вещи, есть разные радиочастотные окна на разных участках фронта. Соответственно, по частотам управления и видео необходимо устанавливать разные приемо-передающие устройства. Главное понять баланс, чтобы для ИИ-системы «Микроба» не было слишком насыщенного фона дополнительными деталями, а российским военнослужащим на фронте не приходилось бесконечно складывать эти все конструкции.

Ранее CNews писал, как российские специалисты по беспилотной военной авиации коммерческой организации Zala Aero создали улучшенный пусковой тубус для использования барражирующего снаряда управляемого типа «Изделие 51». Это одна из самых крупных разновидностей боеприпаса «Ланцет», для старта которой требуется пусковая установка, смонтированная в большинстве случаев только на специально приспособленные автомобили кузовного типа пикап либо на альтернативные внедорожники.

Общественная организация

Кулибин-клуб «Народного фронта» продолжает находить изобретателей и умельцев из народа по всей России, проверять их разработки, помогать изобретателям получить на них лицензию и поддерживать изготовление готовых образцов с дальнейшей отправкой военнослужащим на СВО.

«Народного фронта» – широкая общественная коалиция, основными целями которой являются борьба с коррупцией, расточительством и неэффективными тратами государственных средств, выявление и предотвращение социальной несправедливости, мониторинг исполнения решений Президента России, объединение людей вокруг ключевых для жизни и развития страны инициатив. Организация был создан по инициативе Президента России Владимира Путина, это предложение было озвучено 6 мая 2011 г. в Волгограде.

Кулибин-клуб «Народного фронта» занимается отбором, тестированием и поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия вражеским беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и другие изделия.

По состоянию на декабрь 2024 г. жителями России было перечислено более 19,5 млрд руб. Народный фронт закупил и привез для бойцов более чем 500 подразделений свыше 11 тыс. квадрокоптеров, 14 тыс. радиостанций разных типов, почти 10 тыс. прицелов и монокуляров, 230 квадроциклов, 24 тыс. бронежилетов, 4 тыс. генераторов, 78 тыс. аптечек и многую другую нужную на линии боевого соприкосновения технику и амуницию. Региональные отделения «Народного фронта» приняли более 10 млн вещей для военных и организовали более 6,5 тыс. выездов, чтобы доставить их на передовую.

Роль ИИ-технологии в дронах

Дроны, когда-то простые дистанционно управляемые машины, теперь работают на основе передовых ИИ-систем. Эти технологии позволяют им выполнять сложные задачи автономно и имеют ряд ключевых компонентов.

Автономная навигация и планирование пути: Представьте себе дрон, доставляющий посылки. Ему нужно перемещаться по многолюдным городским средам без вмешательства человека. Вот тут-то и пригодится автономная навигация. Используя ИИ-алгоритмы, дрон составляет карту своего окружения и определяет наилучший маршрут к месту назначения. Он обходит препятствия, такие как здания, линии электропередач или даже другие дроны. Например, летящий над пустыней дрон может использовать ИИ для корректировки своего маршрута, если он столкнется с песчаной бурей. Планирование пути гарантирует, что дрон выполнит свою миссию эффективно и безопасно, даже в непредсказуемых условиях.

Роевой интеллект: В ситуациях, когда задействовано несколько дронов, например, при мониторинге крупных военных баз, роевой интеллект играет ключевую роль. Благодаря ИИ-технологии дроны могут общаться и сотрудничать для выполнения большой задачи. Вдохновленный тем, как муравьи или пчелы работают вместе, роевой интеллект помогает дронам делиться задачами, избегать столкновений и оптимизировать зону покрытия.

Восприятие и слияние сенсоров: Для того чтобы анализировать и понимать окружающую среду, дроны используют камеры, LiDAR и другие датчики для сбора данных. Однако одного датчика может быть недостаточно. Вот тут-то и приходит на помощь ИИ-технологии они «склеивают» данные с датчиков т.е. происходит объединение получаемой информации с нескольких датчиков. Таким образом, ИТ-система в дроне формирует более точную картину окружающего мира для себя. Например, ИИ-беспилотник над военным объектом может использовать тепловизионную камеру для обнаружения потенциальных врагов ночью и датчик LiDAR для измерения скорости передвижения объекта (военизированная охрана) и расстояния до него. С такими данными ИТ-система в дроне-камикадзе может сформировать за секунды потенциальные точки на местности для ликвидации объектов и сразу приступить к выполнению боевой задачи или же предложить различные сценарии развития событий для выбора человеку-оператору.

Периферийные вычисления и обработка в реальном времени: Дроны должны быстро обрабатывать данные, особенно во время критических миссий. Периферийные вычисления позволяют им анализировать данные локально, а не полагаться на удаленные серверы. Это обеспечивает обработку в реальном времени, что имеет решающее значение для военных задач, как обход внезапного препятствия или отслеживание движущейся цели.

Компьютерное зрение и обнаружение объектов: БПЛА часто необходимо идентифицировать объекты в окружающей среде. Компьютерное зрение позволяет им интерпретировать визуальные данные, в то время как обнаружение объектов помогает им распознавать определенные предметы, такие как транспортные средства или людей.

Принятие решений и контроль: ИИ-технологии в дронах принимает решения автономно. На основе собранных данных БПЛА может принять решение о следующем действии, например, изменить направление, скорректировать высоту или вернуться на базу. Это осуществляется с помощью ИТ-систем управления, которые обеспечивают бесперебойную работу. Например, если во время доставки груза дрон обнаруживает впереди плохую погоду, он может принять решение об изменении маршрута или задержке доставки, чтобы избежать рисков.

Машинное обучение (ML) и обучение моделей: В основе ИИ-технологий лежит ML. Дроны обучаются с использованием больших наборов данных, чтобы со временем улучшать свои показатели. Например, дрон-наблюдатель может научиться различать разные типы транспортных средств или обнаруживать необычные действия, анализируя старые кадры. Не каждый человек-оператор может различить серии тяжелых военно-транспортных грузовиков⁠⁠ Navistar 7000 (линейка военных грузовиков в армии США). По мере развития ИИ-технологий дроны продолжат играть ключевую роль в формировании более умного ведения боевых действий.