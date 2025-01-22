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Конференция CNews Business Process Management 2025 состоится 6 февраля

6 февраля CNews приглашает принять участие в конференции «Business Process Management 2025».

С докладом выступят:

Александр Бочкин, генеральный директор, «Инфомаксимум»;
Игорь Клопотов, Product Manager OpenBPM Platform, «Хоулмонт»;
Николай Буланов, директор по консалтингу, PIX Robotics;
Дмитрий Стонт, руководитель офиса информационных технологий, «Красцветмет»;
Евтюхин Иван, генеральный директор, BPMLab;
Мария Крылова, руководитель проектов по процессному управлению, «Газпром нефть»;
Татьяна Семилетова, руководитель проекта по внедрению BPM-платформы, бизнес-аналитик, Свеза;
Дмитрий Колотев, руководитель отдела Информационных технологий, Merck;
Владимир Лебедев, директор по производству ИТ, БКС;
Роман Заболотный, руководитель отдела бизнес-трансформации девелоперской компании «Новый город»;
Ольга Голубева, бизнес-аналитик отдела бизнес-трансформации, «Новый город»;
Анна Дубровская, руководитель управления клиентского сервиса, «Абсолют Страхование»;
Людмила Соболевская, управляющий партнер, Sollars;
Владислав Кальмуцкий, руководитель практики Digital & IT, Sollars;
Андрей Коптелов, сооснователь ABPMP;
Анастасия Полянская, руководитель центра ГПН ЦР;
Олег Петров, Java Developer Lead, «Свой Банк».

Основные темы конференции

Российский рынок BPM

Технологии

  • Функционал современной BPMS.
  • Low-code и no-code — возможности и ограничения.
  • Управление бизнес-процессами и RPA.
  • Аналитика как основа управления процессами.
  • BPMS или BPM-модуль: достоинства и недостатки.
  • Мультиплатформенные BPMS.

Как компании применяют BPMS

  • Как убедить руководство в необходимости внедрения BPMS в компании?
  • Эффективность использования BPMS.
  • Как выстроить процесс внедрения BPMS?
  • Какая команда понадобится для внедрения BPMS?
  • Какие BPM-решения представлены на рынке?
  • Стоит ли разрабатывать BPMS самостоятельно?
  • Проекты внедрения BPM — делимся опытом.
  • Как привлечь сотрудников к low-code разработке?

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@itzconf.ru, Наталья Теличева.

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