Россия строит инфраструктуру для обмена секретными документами с заграницей

Федеральный бюджет потратил 179 млн руб. на создание инфраструктуры для работы с конфиденциальными документами в российских культурных представительствах за рубежом, включающую криптографическую защиту. Работы проводит Россотрудничество.

Затраты на обеспечение обмена конфиденциальными документами с зарубежными представительствами Россотрудничество

Федеральный бюджет выделил 179 млн руб. на создание инфраструктуры для обеспечения работы с документами конфиденциального характера в российских культурных представительствах за рубежом. Это следует из федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика». За выполнение указанных работ отвечает Россотрудничество (Федеральное агентство по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству).

В ходе работ должно быть обеспечено развитие информационно-программных средств, включая инфраструктуру, обеспечивающую безопасное функционирование всех компонентов информационной системы Россотрудничества. Также должно было быть обеспечено непрерывный мониторинг и анализ угроз, возникающих в связи с внедрением новых информационных технологий, для своевременного реагирования на них.

Photogenica - Dimaberkut Российский бюджет потратил 179 млн руб. на создание инфраструктуры для работы с конфиденциальными документами в российских культурных представительствах за рубежом в интересах Россотрудничества, подведомственного МИДу

Кроме того, должны быть обеспечены средства криптографической защиты информации и трансграничные каналы связи между Россией и зарубежными представительствами Россотрудничества. Также должно быть обеспечено устойчивое функционирование информационно-технических средств Россотрудничества.

Представители Россотрудничества не ответили на запрос CNews по данному вопросу.

ИТ-подрядчики Россотрудничества

Согласно материалам Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности и ЕИА (Единая информационная система») «Закупки», указанный проект состоит из несколько контрактов, заключенных Россотрудничества.

Наиболее крупный из них - «Выполнение работ по обновлению корпоративной сети передачи данных в защищенном исполнении (ViPNet). Его сумма составила 72,4 млн руб., контракт был заключен с компанией «К2 Интеграция».

Контракт на оказание услуг по модернизации ЛВС (локальная вычислительная сеть) Россотрудничтсва был заключен с компанией «Клайд», его сумма составила 48,9 млн руб. Сумма контракта на оказание услуг по развитию информационной системы «Управление финансами» составила 20 млн руб., он был заключен с «Научно-производственным центром «Риф».

Контракт на техническую поддержку средств и систем защиты информации в целях обеспечения информационной безопасности Россотрудничества был заключен с компанией «Легион Про», его сумма составила 14,7 млн руб. Еще 3 млн руб. было потрачено на закупку оборудования для обработки конфиденциальной информации у «Торгового дома «Инфогаз».

Как Россотрудничество создавало суперсервис «Образование в РФ для иностранцев»

Другой федеральный проект «Цифровой экономики» - «Цифровое государственное управление» - также содержит мероприятие, курируемое Россотрудничеством. Речь идет о создании цифровой платформы «Образование в РФ для иностранцев», позволяющим иностранным абитуриентам в режиме онлайн сдавать экзамены в российские вузы. Изначально на его создание планировалось выделить 1,3 млрд руб. Но после 2020 г. финансирование проекта по линии «Цифровой экономики» прекратилось, сумма затрат составила 304 млн руб.

Чем занимается Россотрудничество

Россотрудничество было создано в 2008 г. на базе Российского центра междуанродного и культурного сотрудничества. Его задачей является усиление культурного влияния России в мире.

Приоритетом для ведомства являются страны СНГ. Россотрудничество представлено в 71 стране 81 загранпредставительством, получившим название «Русский дом». Организация подведомственна Министерству иностранных дел России.

С 2020 г. Россотрудничество возглавляет Евгений Примаков, внук бывшего премьер-министра России Евгения Примакова.