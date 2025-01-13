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Федеральный бюджет не будет финансировать защиту гражданских аэропортов от БПЛА

Скорректированная версия федерального проекта развития инфраструктуры БАС не предполагает государственного финансирования защиты аэродромов от беспилотников, на что ранее было предусмотрено 11 млрд руб.

Госфинансирование отменили

В новой версии федерального проекта «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем (БАС)» (часть нацпроекта по БАС), больше не предусмотрено государственное финансирование гражданских аэродромов, относящихся к объектам транспортной инфраструктуры I категории, техническими средствами обнаружения и противодействия противоправному применению беспилотных воздушных судов, сообщили «Ведомости» со слов источника, знакомого с документом.

Ранее государство планировало за два года выделить на защиту от дронов 11 государственных и частных аэропортов более 11 млрд руб. Теперь этими вопросами будут заниматься военные и сами аэропорты.

К I категории аэродромов относятся столичные аэропорты, а также аэропорты Санкт-ПетербургаПулково»), Сочи, ЕкатеринбургаКольцово»), НовосибирскаТолмачево»), КрасноярскаЕмельяново»), Уфы, Казани, Минеральных Вод, Хабаровска, Омска, Челябинска («Баландино»), Южно-Сахалинска, Якутска, Тюмени, КалининградаХраброво») и др.

Сокращение бюджета

В 2025 г. планировалось потратить на защиту одного аэродрома из «отнесенных к объектам транспортной инфраструктуры воздушного транспорта I категории», находящегося в федеральной собственности, 966 млн руб. Еще почти 9,7 млрд руб. должны были выделить 10 аэропортам в 2026 г.

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Бюджет федерального проекта сократили в части государственного финансирования защиты аэропортов от дронов

В декабре 2024 г. CNews писал, что в нацпроект «Беспилотные авиационные системы» (БАС) будут вноситься корректировки и размер его финансирования может быть сокращен в 898,4 млрд руб. до 714 млрд руб. Документ предусматривал затраты на период c 2024 по 2030 г. из федерального бюджета (696,9 млрд руб.), бюджетов субъектов федерации (143,5 млрд руб.) и внебюджетных источников (92,5 млрд руб.)

В декабре 2024 г. курирующий нацпроект по БАС вице-премьер Виталий Савельев, по данным издания, заявлял о «небольшом» сокращении финансирования и о том, что «на это есть субъективные и объективные причины». А замминистра промышленности и торговли Василий Шпак в начале декабря 2024 г. сказал, что обновленный нацпроект по БАС должен будет решать «конкретные отраслевые задачи с необходимой экономической эффективностью».

Нацпроект по БАС был утвержден в конце 2023 г. Он состоит из пяти федеральных проектов. Наиболее дорогостоящим из них является «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» — всего 320 млрд руб., в том числе из федерального бюджета 177,6 млрд руб., из бюджетов субъектов федерации — 16 млрд руб., из внебюджетных источников — 54,4 млрд руб.

В начале января 2025 г. «Ведомости» писали также, что сокращению на 60% (с пяти млрд руб. до двух млрд руб.) подверглось финансирование создания инфраструктуры БПЛА по проекту «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем».

Что нужно для защиты

Для построения защиты аэродромов от дронов требуется решить несколько технических и организационных вопросов, объяснил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Нужны средства радиолокационного, оптического, теплового и звукового обнаружения, которые позволят контролировать в зоне аэродромов любую активность, а не только средства вторичной локации, принимающих сигналы с установленных на дронах транспондеров.

Единственная эффективная защита аэропортов от дронов — это системы противовоздушной обороны (ПВО) типа «Панциря» или комплексы «Тор», считает генеральный директор компании «Летающие грузовики», эксперт рынка Национальной технологической инициативы «Аэронет» Антон Блик: «Нормальная система защиты аэропортов — это детекция БПЛА на дальнем расстоянии, закрытие воздушного пространства, сбитие с помощью стандартного ПВО и возобновление работы аэропорта».

Механизм защиты такого сложного объекта, как аэропорт I категории, должен быть только комплексным и межведомственным, отметил директор компании «RuDrones. Беспилотные технологии» Дмитрий Дацыков.

Анна Любавина

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