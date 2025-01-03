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Власти обязали «Яндекс» убрать с карт нефтеперерабатывающие заводы из-за атак дронов-камикадзе

Суд в Москве обязал компанию «Яндекс» закрыть на своем сервисе доступ к картам и фотографиям инфраструктуры одного из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из-за постоянных на него воздушных атак со стороны украинских беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Суд пришел к выводу, что нахождение в открытом доступе информации об объектах НПЗ негативно влияет на своевременную поставку материалов в российскую армию и подрывает обороноспособность государства.

Решение суда

Московский суд обязал ИТ-компанию «Яндекс» убрать из открытого доступа карты и фотографии одного из крупнейших НПЗ в России. Объект в 2024 г. подвергся атаке дронов-камикадзе четыре раза, об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебное решение. Какой суд принял решение и о каком НПЗ идет в нем речь, не уточняется.

По информации ТАСС, в прошлом году НПЗ попадал под атаки дронов-камикадзе четыре раза, в результате чего инфраструктура предприятия получила повреждения, а также пострадали и сотрудники предприятия. Как указал представитель надзорного ведомства в обосновании своих требований, в ходе проверки исполнения законодательства в сфере оборонно-промышленного комплекса было установлено, что в свободном доступе сервиса компании находится информация обо всех объектах ставшего предметом спора НПЗ.

Сам же объект находится в одном из российских регионов на территории, имеющей стратегически важное значение, на это указывает ТАСС, не уточняя название конкретного субъекта. Суд пришел к выводу, что нахождение информации об НПЗ в открытом доступе оказывает негативное влияние на работу Министерства обороны России из-за несвоевременной поставки материалов в российскую армию, а также подрывает обороноспособность государства.

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Wikipedia
Российский суд обязал «Яндекс» убрать с карт данные по нефтеперерабатывающим заводам

После неудачных попыток руководства НПЗ в мае 2024 г. решить вопрос безопасности объектов и его сотрудников напрямую со штаб-квартирой «Яндекс» надзорное ведомство вынуждено было обратиться в судебную инстанцию, которая в свою очередь поддержала его доводы в полном объеме.

Согласно судебным материалам, после вступления решения суда в силу у компании «Яндекса» будет лишь месяц, чтобы удалить и ретушировать изображения цехов, компрессорных станций, площадок с цистернами и других элементов инфраструктуры на территории НПЗ, которые сейчас находятся в свободном доступе на поисково-информационной картографической службы от ИТ-компании под названием «Яндекс Карты».

Решение суда в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке. Таким образом это первое судебное решение, которое обязало российскую транснациональную компанию в сфере информационных технологий (ИТ) убрать из открытого доступа фотографии и карты стратегически важного для оборонно-промышленного комплекса России объекта.

Малозаметный первый случай

Исследователь Федерации американских ученых Мэтт Корда (Matt Korda) еще в 2018 г. обвинял российскую корпорацию «Яндекс» в раскрытии секретных военных объектов. Проведя исследование различных картографических ИТ-сервисов, он выяснил, что «Яндекс Карты» показывают местоположение секретных военных объектов в большинстве стран мира.

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Federation of American Scientists
База турецких ВВС на Google Earth и «Яндекс Картах» в 2018 г.

В своей опубликованном материале Корда утверждал, что «Яндекс Карты» закрашивают объекты лишь Израиля и Турции. Исследователь насчитал около 300 заретушированных построек, среди которых есть военные аэродромы и бункеры для хранения боеприпасов и запчастей к технике. Со слов исследователя, у руководства «Яндекс» существует договоренность лишь с турецкими и израильскими властями на сокрытие секретных объектов.

Корда в качестве сравнения привел Сирию – на территории этой страны ни один военный объект не скрыт, однако карты этой страны сервис «Яндекс Карты» отображает в очень низком разрешении, что не позволяет рассмотреть ее в деталях. Причина, по которой карты Сирии приведены в низком качестве, не установлены, но это, пишет исследователь, не связано с проводимыми Россией на территории этой страны военными действиями. Для примера, Мэтт Корда привел тогда карты Донецкой Народной Республики (ДНР), которые были более качественные и высокого разрешения.

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Federation of American Scientists
Размытый военный турецкий объект на «Яндекс Картах» в 2018 г.

По мнению Корда, изначально его интерес возник после слухов о том, что «Яндекс» выборочно размывает определенные военные объекты по всему миру, но у него не было ничего более конкретного. После ручного поиска, он закрепил более 300 отдельных объектов в Израиле и Турции, от аэродромов и портов до бункеров, хранилищ, баз, казарм, ядерных объектов и случайных зданий. По крайней мере два объекта НАТО в Турции были размыты на «Яндекс Картах», включая турецкую авиабазу Инджирлик, где размещено около 50 американских ядерных бомб B61, согласно данным исследовательской службы Конгресса США.

Картографический сервис

Поисково-информационная картографическая служба «Яндекс Карты» от компании «Яндекс» была открыта в 2004 г. Есть поиск по карте, информация о пробках, отслеживание городского транспорта, прокладка маршрутов и панорамы улиц крупных и других городов.

Сервис регулярно обновляется и пополняется новыми сведениями. В 2012 г. в сервисе появилась подробная карта мира, а уже в 2013 г. она была полностью переведена на русский язык. В 2015 г. доступ к редактированию «Яндекс Карт» получили все жители России благодаря запуску фирменного сервиса «Народная карта». В 2021 г. была внедрена возможность найти кафе и рестораны, в которые можно войти по QR-кодам из-за пандемии Covid-19. В сентябре 2024 г. в сервисе появилась навигация внутри зданий, маршрут можно построить в торговых центрах, аэропортах и на вокзалах.

В период 2021-2022 гг. руководство «Яндекс» всерьез рассматривала возможность закрытия популярного среди автомобилистов приложения «Навигатор», чтобы окончательно перевести его функционал в «Яндекс Карт».

По данным «Яндекс», аудитория приложения «Яндекс Карт» выросла с 2020 г. с 18 млн пользователей в месяц до 45 млн на октября 2024 г. При этом в месяц приложение «Яндекс Навигатор» открывают 26 млн пользователей.

Антон Денисенко

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