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CNews поздравляет с Новым годом!

Редакция издания CNews поздравляет читателей с Новым годом!

Уходящий 2024 г. стал еще одним успешным годом для российский ИТ-отрасли. Отечественный бизнес в сфере информационных технологий (ИТ) и телекома растет, справляясь с различными вызовами.

Остается немало нерешенных вопросов, но задел положен и мы ждем новых побед в предстоящем году!

Завершающийся год был успешным и для CNews. Главное — издание привлекает все больше читателей, размер нашей аудитории поставил рекорд и продолжает рост. Оставайтесь и дальше с нами!

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Сnews
С наступающим Новым годом!

Желаем, чтобы в наступающем 2025 г. сложности на вашем пути оборачивались новыми возможностями, и главное - чтобы вы и ваши близкие были здоровы и счастливы!

Редакция CNews уходит на короткие новогодние каникулы и вернется на работу 2 января 2025 г.

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