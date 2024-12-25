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В Иране оттепель. Власти решили разблокировать WhatsApp*

В Иране согласовали снятие запрета на использование в стране Google Play и WhatsApp*. Соответствующее решение приняли участники Высшего совета по информационной безопасности (ИБ) Исламской республики, сама инициатива была поддержана большинством голосов. Оба ИТ-сервиса были заблокированы в Иране в 2022 г. после протестов.

Снятие запрета

Власти Ирана согласовали снятие запрета на использование в стране магазина приложений Google Play и мессенджера WhatsApp* (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), об этом пишет местное издание IRNA. До этого новый Президент Ирана, который занял этот пост летом 2024 г., обещал смягчить запреты в интернете.

Решение было принято большинством голосов на заседании Высшего совета по ИБ Исламской республики. Данный государственный орган исполнительной власти Ирана, выполняет разведывательные, контрразведывательные, контртеррористические и информационно-аналитические задачи, а также координирующий деятельность других специальных служб Ирана. Высший совет возглавляет Президент Ирана Масуд Пезешкиан (Masoud Pezeshkian), в состав входят спикер парламента, глава судебной системы и несколько министров.

«Запрет на WhatsApp и Google Play был снят единогласным решением членов Высшего совета киберпространства», - пишет агентство IRNA.

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Unsplash - Alireza Heydarifard
Власти Ирана решили разблокировать Google Play и WhatsApp

Со слов министра связи Ирана Саттара Хашеми (Sattar Hashem), сегодня мы единогласно и на основе консенсуса сделали первый шаг к снятию ограничений на интернет. Хоть эти ограничения обычно и легко реализуются с помощью технических средств, таких как брандмауэры, глубокая проверка пакетов и т.д., и предназначены для контроля или предотвращения доступа пользователей к определенному контенту. Хашеми добавил, что в современном мире есть и различные методы обхода блокировок разного уровня, поэтому сам запрет, по своей сути, становиться просто абсурдным.

По информации The Times of Israel, пока пока непонятно, когда решение вступит в силу. В то же время этот шаг вызвал дебаты в Иране, на которых критики ограничений утверждают, что контроль дорого обходится стране.

Ограничения не принесли ничего, кроме гнева и дополнительных расходов на жизнь людей, отметил советник Президента Ирана Али Рабии (Ali Rabiei). Вице-президент Ирана Мохаммад Зариф (Mohammad Zarif) заявлял ранее, что Президент Ирана Масуд Пезешкиан верит в снятие ограничений и не считает, что запреты отвечают интересам народа и страны.

Однако другие люди предостерегают от отмены ограничений магазина приложений Google Play и мессенджера WhatsApp. Реформаторская газета Shargh daily вчера сообщила, что 136 законодателей из 290 парламентариев направили в совет письмо, в котором заявили, что этот шаг станет подарком для врагов Ирана.

Введения ограничений

В сентябре 2022 г. Instagram** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России) и WhatsApp перестали открываться на территории Ирана. В качестве причины власти назвали действия оппозиционных элементов, подрывающие основы национальной безопасности, которые якобы осуществлялись через эти ИТ-платформы.

В последние годы в Иране была волна протестов в связи со смертью Махсы Амини (Mahsa Amini) в возрасте 22 лет. Девушку арестовала полиция нравов из-за неправильного ношения платка, после чего она попала в больницу, где и скончалась. По версии окологосударственных СМИ, девушка имела проблемы со здоровьем. Однако ее родные опровергают эту информацию и считают, что ее смерть произошла в результате избиения в центре задержания.

«Суть нашей миссии - соединять людей. Мы намеренно не ограничиваем доступ к нашей платформе и не блокируем иранские номера. Технически мы делаем все, что в наших силах, для поддержки сервисов и обеспечения их использования по всему миру», — ответили на блокировку представители WhatsApp.

Вместе с WhatsApp и Google Play в 2022 г. подпал под запрет сервис Instagram. В 2009 г. в Иране были заблокированы платформы Facebook*** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России), платформа X и YouTube. Также в Иране под запретом TikTok и Telegram. Тем не менее многие иранские жители продолжают пользоваться этими ИТ-сервисами, получая к ним доступ с помощью различных VPN-сервисов.

Иран в ИТ

В начале марта 2022 года «Ведомости» выпустили материал о том, как Иран живет под санкциями в части информационных технологий (ИТ). В стране возник собственный интернет National Information Network., а у многих западных приложений появились местные клоны.

К примеру, вместо YouTube в стране – Aparat, вместо Facebook – Cloob, вместо Uber – Snapp, вместо Groupon – Netbarg и Takhfifan. Все эти приложения можно скачать в местном аналоге Google Play под названием Cafe Bazaar.

По сути Google Play заблокирован, а ограничен. Во-первых, ряд иностранных приложений заблокирован по приказу иранских властей. Во-вторых, ряд компаний вроде антивируса Mcafee сами решили бойкотировать Иран. В-третьих, периодически из Google Play удаляют иранские приложения. Наконец, из-за финансовых санкций иранцы не могут проводить онлайн-оплату за рубеж. Так что если бесплатные приложения в Google Play еще можно скачать, то платные недоступны.

Международные санкции в некоторой степени оказались выгодны иранским предпринимателям, признает The Washington Post. Им не приходится конкурировать с сильными международными компаниями, а только бороться с местными соперниками, находящимися в равной весовой категории и условиях.

*WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

**Instagram** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России).

***Facebook*** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России).

Антон Денисенко

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