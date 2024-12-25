Власти проверят компьютерные игры и сайты доставок на наличие «манипулятивных механик»

«Роскачество» в 2025 г. проведет проверки популярных видеоигр на манипулятивные механики, чтобы затем создать методику оценки качества игр. Национальная система качества была учреждена распоряжением Правительства России и объединяет в себе вопросы и задачи в области создания и продвижения идеологии и культуры качества. Организация, в том числе хочет оценить, приводят ли такие игры к зависимостям. В результате исследования Организация планирует совместно с Институтом развития интернета (ИРИ) создать методику оценки качества игр.

Проверка игр

Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» («Роскачество») в 2025 г. проведет проверки популярных видеоигр на манипулятивные механики, чтобы затем создать методику оценки качества игр, об этом сообщил глава ведомства Максим Протасов.

Организация учреждена распоряжением Правительства России от 30 апреля 2015 г. №780-р в целях независимого исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов и выдачи лучшим отечественным товарам российского Знака качества. Деятельность организации заключается в информировании населения о качестве товаров в магазинах и присуждении российского Знака качества наиболее качественным российским товарам. Для этого Роскачество организует и проводит по всей стране независимые веерные исследования различных товарных групп.

Протасов рассказал о том, что в национальной системе качества будут исследовать популярные компьютерные игры. В первую очередь в ведомстве обратят внимание на манипулятивные механики - способы вытягивания денег у играющих. Центр цифровой экспертизы проанализирует, какие приемы могут влиять на поведение игроков, в том числе детей, какие риски они несут, насколько игры приводят к зависимостям, резюмировал Протасов.

Unsplash - ELLA DON Роскачество в 2025 г. начнет исследование на наличие манипулятивных механик в популярных видеоиграх

Для того чтобы побудить игрока оформить подписку, купить товар или услугу, бренды прибегают к разным способам. Некоторые из них можно назвать манипулятивными или темными паттернами. Эти способы представляют собой элементы дизайна сайтов или приложений и вынуждают пользователя нажимать на нужные кнопки, чтобы совершить целевое действие. Протасов отметил, что в дальнейшем независимая некоммерческая организация по результатам исследования хочет создать методику оценки качества игр совместно с ИРИ. Планируется, что покупатель, таким образом сможет понять, получил ли товар знак качества.

По информации ТАСС, проверка коснется не только видеоигр, но и других сфер, таких как приложения для доставки еды и телемедицина. Одним из целей исследования станет оценка рисков, связанных с такими монетизационными схемами, а также создание прозрачной системы для оценки качества цифровых продуктов.

За 2024 г. Роскачество провело 57 проверок по конфиденциальности данных у различных мобильных приложений, добавил Протасов. Высокий балл был у приложений для заказа такси, у некоторых других категорий не такие высокие баллы, что показывает наличие уязвимости, отметил глава организации. Также Протасов сообщил, что Роскачество вместе с Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация) России завершает подготовку методологии проведения проверок туристических агрегаторов, которую в начале следующего года утвердят.

Напомним, что в октябре 2024 г. участники видеоигрового рынка в лице Lesta Games, Astrum Entertainment, VK Play и Rustore начали эксперимент по добровольной маркировке игрового контента. А не так давно зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщил о том, что в России начнут официально регулировать видеоигры.

Темные паттерны

Федеральная торговая комиссия США (FTC) провела исследование, чтобы понять, как часто бренды притворяются на рынке добросовестными игроками, но по факту, лишь гипнотизируют доверчивую аудиторию как цыганка на базаре. FTC проанализировала 642 сайтов и приложений, чтобы выявить наиболее популярные способы среди компаний.

Подкрадывание - один из самых распространенных темных паттернов. Механика заключается в том, чтобы пользователь не смог отключить автоматическое продление подписки во время регистрации или покупки на сайте. Информацию об отмене не найти или же не указывается дата, после которой взимается дополнительная плата. Этот метод используют 81% сайтов и приложений: 70% компаний тщательно прячут кнопку «отменить», а 67% - дату списывания средств.

Препятствие - механика, которая нацелена утомить пользователя. Чтобы отменить подписку, надо выполнить множество монотонных действий. Это как утренний квест перед выходом на работу: «покинуть квартиру» постоянно мешают сначала провалившиеся за тумбочку ключи, потом разряженные наушники, а затем и невовремя порванные носки. Бесплатная пробная версия «прячется» за множеством окон регистрации, а значок «закрыть окно» в правом верхнем углу выделен серым цветом и скрыт от глаз.

Придирки - регулярные уведомления от компаний с просьбой выполнить какое-либо действие. Например, TikTok неоднократно предлагает пользователям загрузить контакты в приложение. Даже после того, как человек нажал на кнопку «нет». Согласитесь, мир маркетинга отказов не приемлет.

Принудительные действия - для доступа к той или иной информации пользователь должен выполнить определённые условия. Например, заполнить свои платежные реквизиты, хотя он хочет просто посмотреть бесплатную пробную версию продукта. К такому методу прибегают 66,4% сайтов и приложений.

Социальное доказательство - это демонстрация показателей других пользователей, которые уже купили продукт. Этот способ особенно популярен в e-commerce, где компании с энтузиазмом показывают, сколько людей просматривает тот же товар или добавляет его в корзину. Особенно бренды любят уведомлять о низком уровне продажи, как, например, Amazon, чтобы пользователи почувствовали себя частью избранного клуба покупателей. Согласно исследованию, к «социальному доказательству» прибегает 21,5% веб-сайтов и приложений.

Вмешательство в интерфейс - в этом случае сайт или приложение спроектированы таким образом, чтобы плавно привести пользователя к покупке. Например, в бесплатной версии предлагают выбрать интересные пользователю параметры, но в итоге выбор приводит к предложению оформить подписку - к такому способу прибегает 22,5% исследованных FTC сайтов.