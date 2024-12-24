Российского разработчика спецсредств связи завалили исками. У него в 10 раз вырос заказ, но поставки американских чипов оказались сорваны

«НПО Ангстрем», которое разрабатывает ПО и специальные средства связи, за полгода собрала три десятка исков более чем на 800 млн руб. В суде отмечают, что компания срывает сроки из-за санкций, отсутствия поставок американских микросхем и загруженности мощностей. В Минпромторге проработают вопрос расширения производства.

Десятки исков к разработчику

Как выяснил CNews, к разработчику ООО «Научно-производственное объединение Ангстрем» («НПО Ангстрем») за полгода подали 35 исков на общую сумму 858,8 млн руб.

Среди истцов выступают Министерство обороны, ООО «Спецпоставка ЭК», ООО «Итерация», ООО «Форсайт» и другие. Большая часть исков пока находятся в стадии рассмотрения, а по другой части «НПО Ангстрем» заключило мировое соглашение, обязуясь выплатить задолженности в течение 2025 г.

Большинство исков, согласно судебным документам, касались взыскания задолженности по оплате за поставленный товар. Треть исков к «НПО «Ангстрем» подало Минобороны (386,9 млн руб.). Судебные разбирательства по ним проходят в закрытом формате.

«НПО Ангстрем» выступала управляющей структурой группы «Ангстрем», в которую входили завод «Ангстрем», центр разработок «Ангстрем-М» и «Ангстрем-Т» (в октябре 2019 г. признана банкротом).

Проблемы «НПО Ангстрем» из-за санкций

Согласно решению арбитражного суда Москвы от ноября 2024 г. по делу «НПО Ангстрем» к «Воентелекому», компания столкнулась с трудностями по исполнению обязательств из-за санкций. К этому относятся отсутствие поставок американских микросхем и увеличение заказов в 10 раз.

Так, «НПО Ангстрем» и «Воентелеком» заключили договор поставки в ноябре 2021 г. Цена договора составила 2,2 млрд руб. Компания должна была поставить товар к 1 августа 2022 г. Но по состоянию на 15 мая 2024 г. он так и не был поставлен в полном объеме. Поставка была осуществлена частично в количестве 22 ед. товара и 192 комплекта.

Как указано в документах, «НПО Ангстрем» было лишено «возможности обеспечить своевременное и надлежащее выполнение условий», т.к. поставщик деталей АО НПЦ «ЭЛВИС» был включен в санкционный список США. Поэтому «НПО Ангстрем» попыталось в судебном порядке обязать «Воентелеком» заключить допсоглашение, предусматривающее продление сроков исполнения обязательств по поставке до 31 декабря 2024 г.

Росгвардия Российскую компанию-поставщика средств для Минобороны завалили исками

«Воентелеком» в суде указал на то, что срыв срока поставки оборудования по договору обусловлен недостаточностью производственных мощностей и квалифицированного персонала АО «НПО Ангстрем», задействованных в серийном производстве поставляемого оборудования. «Соответствующий вывод сделан по результатам совещания у члена коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации», — следует из документов.

«НПО Ангстрем» было вынуждено в период с декабря 2022 г. по настоящее время «выстраивать новые логистические цепочки, искать новых поставщиков для обеспечения поставок» и дорабатывать изделия в части замены отсутствующих товаров на имеющиеся в стране микросхемы. В соответствии с договором, предполагалось использование комплектующих производства Texas Instruments. А указанная компания не поставляет свою продукцию в Россию напрямую. Введенные санкций США и ЕС повлияли не только на прямые поставки комплектующих, но и на поставку необходимых станков, инструментов и иных материалов иностранного производства.

В документах отмечается, что мощности «НПО Ангстрем» были переориентированы на исполнения заказов для обороны страны. При этом объем заказов компании увеличился в 10 раз.

В документах также отмечается, что в июньском совещании Минпромторгу было поручено организовать при необходимости проработку вопроса о дополнительном обеспечении наращивания производственных мощностей в «НПО Ангстрем».

В результате исследования и оценки имеющихся в деле доказательств, арбитражный суд встал на сторону «НПО Ангстрем» и постановил перенести срок поставки «Воентелекому» до 31 декабря 2024 г.

Ответ «НПО Ангстрем»

«Данные иски касаются контрактов, заключенных до 2023 года — до передачи государством НПО «Ангстрем» под управление Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей компания холдинга «Росэлектроника» госкорпорации Ростех), — рассказал CNews представитель «НПО Ангстрем». — Отметим, что ни ОПК, ни другие структуры «Ростеха» не являются собственниками этого актива. Нам поставлена задача помочь коллегам нормализовать работу в сфере гособоронзаказа, и мы ее выполняем».

По его словам, с поставщиками – компаниями «Спектр», «Итерация», «Форсайт» – «НПО Ангстрем» заключило рамочные контракты на поставку комплектующих. «При отсутствии заявок и авансов со стороны "Ангстрема" поставщики в инициативном порядке поставляли комплектующие, которые в дальнейшем не были приняты, а значит – не должны быть оплачены, — продолжил он. — Отметим, что "Ангстрем" закупает необходимые компоненты у других поставщиков по ценам ниже предлагаемых перечисленными компаниями. В настоящий момент ведется юридическая работа, которая должна снять необоснованные претензии».

Также по искам заказчика в лице Минобороны идет стандартная работа по согласованию стоимости изделий, а также отгрузке партий в соответствии с условиями контрактов, сообщил представитель «НПО Ангстрем».

Что известно об «НПО Ангстрем»

«НПО Ангстрем» специализируется на разработке средств и решений тактической радиосвязи, автоматизированных систем управления и программного обеспечения. В мае 2023 г. юридическое лицо перешло под управление Объединенной приборостроительной корпорации (входит в госкорпорацию «Ростех»).

РБК со ссылкой на источник сообщала, что изменения связаны с необходимостью «выстроить процессы для качественного исполнения гособоронзаказа» и носят временный характер.

Еще один издания уточнил, что на крайние меры пришлось пойти из-за нехватки у предприятия комплектующих.